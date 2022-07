Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 20 individuele tijdrit naar Rocamadour

De klassementsrenners hebben genoeg kansen gehad om elkaar tijdverlies aan te smeren. Maar op de voorlaatste dag is er nog een uitgelezen mogelijkheid om verschillen te maken, in de individuele tijdrit van Lacapelle-Marival naar Rocamadour. De exacte lengte van deze onderneming is 40,7 kilometer.

Parcours

De voorlaatste etappe van de Tour de France is, net als vorig jaar toen Wout van Aert won in Saint-Émilion, een individuele tijdrit. Het is de tweede van deze ronde, na de dertien kilometer lange openingstijdrit in Kopenhagen. Met de veertig kilometer die tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour op het programma staan, komt het totaal aantal tijdritkilometers deze Tour op 53.

Lacapelle-Marival is gelegen in het departement Lot en dankt zijn naam aan de Latijnse benaming voor kapel. In het dialect dat in de regio Occitanie gesproken wordt, heet de plaats ook wel La Capèla de Marival. Finishplaats Rocamadour ligt ten westen van Lacapelle-Marival en was in 2020 nog de aankomstplaats van de slotrit in de Route d’Occitanie. Benoît Cosnefroy won er toen de rit en Egan Bernal het eindklassement. Je kan de plaatsnaam ook uitspreken als Roc-Amadour.

Dan de tijdrit. De renners trekken over de uitlopers van het Centraal-Massief, en dat zullen ze merken ook onderweg. De chrono is in drie gedeeltes op te delen. Het eerste deel verloopt in noordwestelijke richting naar het eerste meetpunt in Aynac, na 10 kilometer. Vervolgens draait de golvende route naar het westen en daarbij passeren de renners Gramat, waar na ongeveer 22 kilometer het tweede tussenpunt is gelegen.

Het traject loopt door in westelijke richting tot in Couzou. Dit is niet de voormalig voorman van de Nederlandse politieke partij DENK, maar wel de plek waar de derde tijdsmeting van deze tijdrit gelegd wordt. Vanaf hier is het nog ongeveer zeven kilometer naar de finish, maar het zijn wel zeven zware kilometers.

Na een korte afdaling wacht namelijk eerst de Côte de Magès (1,6 km aan 4,7%), gevolgd door een nieuwe afdaling en dan de klim van de Côte de l’Hospitalet (1,5 km aan 7,8%) naar de aankomst in Rocamadour. Een zware finale in een lange tijdrit op de een-na-laatste dag van de Tour de France. Dat kan alleen maar voor verschillen zorgen. Voor de renners voor het algemeen klassement een kans om nog een laatste slag te slaan, daags voor Parijs.

Start eerste renner: 13.05 uur

Finish eerste renner: tussen 14.00 en 14.10 uur

Start laatste renner: 17.00 uur

Finish laatste renner: tussen 17.45 en 17.55 uur

Afstand: 40,7 kilometer



Tijdschema belangrijke passages:

Tussenpunt 1 in Aynac: na 10,6 km (na ongeveer 13 minuten)

Tussenpunt 2 in Gramat: na 22,1 km (na ongeveer 26 minuten)

Tussenpunt 3 in Couzou: na 32,6 km (na ongeveer 39 minuten)



Favorieten

Aan het einde van een grote ronde zijn er maar weinig echte favorieten voor een individuele tijdrit van deze lengte. Primož Roglič, Kasper Asgreen, Luke Durbridge, Magnus Cort, Lennard Kämna en Max Walscheid mogen we al doorstrepen, want zij zijn reeds uitgevallen. Dan is het vooral kijken naar de specialisten en de overgebleven klassementsrenners.

Maar eigenlijk hebben we maar een topfavoriet in gedachten: Wout van Aert. Aanstaand winnaar van de groene trui, winnaar van de etappes in Calais en Lausanne en luxeknecht van gele trui Jonas Vingegaard. Van Aert etaleert een topvorm en daarom krijgt hij ook vier sterren, zeker ook omdat het parcours hem op het lijf geschreven is met die heuveltjes in de slotfase. Dat is in ieder geval beter dan een lange en louter vlakke tijdrit.

In dat geval zouden we namelijk de wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna naar voren schuiven als de grote favoriet. Maar de Italiaan is op een golvend parcours niet altijd de beste tijdrijder. Wel behoort de hardrijder van INEOS Grenadiers tot de kanshebbers voor de ritzege. In het Critérium du Dauphiné wist Ganna nog een tijdrit van 31,9 kilometer te winnen, met twee seconden voorsprong op Van Aert. Deze Tour hebben we Ganna vooral in dienst zien rijden. Wat in zijn voordeel spreekt, is dat hij zich de afgelopen dagen in spaarstand optimaal heeft kunnen voorbereiden op de tijdrit naar Rocamadour.

Als we het rijtje met tijdritspecialisten afmaken, komen we uit bij Stefan Küng. De Zwitser reed deze Tour vooral in dienst van ploegmaat David Gaudu. Toen hij zelf de kans kreeg in de etappe naar Saint-Étienne, kon hij een demarrage van Mads Pedersen niet volgen en werd hij vierde. Wel liet Küng daar zien goed in vorm te zijn, na een lange dag in de aanval. Bovendien klimt de Groupama-FDJ-renner beter dan ooit, dus het slot van de tijdrit moet hem liggen. Kan hij wedijveren met zijn tijdritrivalen Van Aert en Ganna? Küng zal zich ook willen revancheren van zijn enigszins matige veertiende plaats tijdens de openingstijdrit in Kopenhagen.

In de Tour de France van vorig jaar werd op de voorlaatste dag ook een tijdrit verreden. Het algemeen klassement lag toen al in een plooi, maar toch wist Jonas Vingegaard knap derde te worden achter Van Aert en Kasper Asgreen. Nu staat de Deen van Jumbo-Visma soeverein in de gele trui en mag hij gerekend worden tot de favorieten om deze tijdrit te winnen. Vingegaard heeft al etappes gewonnen op de Col du Granon en Hautacam, voegt hij een tijdritzege in Rocamadour aan dat rijtje toe? Het zou een kroon op zijn aanstaande Tourzege zijn.

Of kan Tadej Pogačar nog wat bewerkstelligen? De Sloveen en zijn ploeg gooiden na de bergetappe naar Hautacam voorzichtig al de handdoek in de ring. Maar zoals Johan Bruyneel in zijn opinie zei: “Pogačar heeft in mijn ogen zijn niveau van vorig jaar opnieuw gehaald, Vingegaard heeft tegenover 2021 een stap gezet”. In principe is de vorm van Pogačar uitstekend, in de rit naar Cahors verraste hij zelfs door aan te vallen. Er is alleen iemand nog iets beter.

Dat betekent wel dat serieus rekening gehouden moet worden met Pogačar voor de ritzege in Rocamadour. De kopman van UAE Emirates heeft niets meer te verliezen en kan gaan voor een vierde (!) ritzege in deze Tour. Maar de kans dat Pogačar uitgeblust is, bestaat natuurlijk ook. Het verschil met de nummer drie is namelijk ook groot genoeg dat hij die tweede plaats wel zal behouden.

Dit jaar reden Vingegaard en Pogačar twee tijdritten tegen elkaar. In de individuele beproeving tijdens Tirreno-Adriatico (13,9 km) was Pogacar 35 seconden sneller en in de openingstijdrit van de Tour in Kopenhagen (13,2 km) was het verschil acht seconden, in het voordeel van Pogacar. Vorig jaar waren beiden aan elkaar gewaagd in de Tour: Pogačar won in Laval (27,2 km) met 27 seconden voor Vingegaard, maar in de laatste tijdrit naar Saint-Émilion (30,8 km) was de Deen juist 25 seconden sneller van de Sloveen.

Achter Vingegaard en Pogačar is Geraint Thomas de terechte nummer drie van deze Tour de France. De Tourwinnaar van 2018 was duidelijk de best of the rest en mag in de tijdrit zijn derde plaats in het eindklassement veiligstellen. Ook de Brit van INEOS Grenadiers staat in een niemandsland, dus hij kan zich smijten in de tijdrit. Vlak voor de Tour wist Thomas nog tweede te worden in de Ronde van Zwitserland-tijdrit van 25 kilometer. Het verschil met winnaar Remco Evenepoel was slechts drie seconden.

Dan komen we vanzelf uit bij de verrassende winnaar van de openingstijdrit van deze Ronde van Frankrijk, Yves Lampaert. De West-Vlaming van Quick-Step-Alpha Vinyl heeft de bergen goed overleefd, zich ingezet voor sprinter Fabio Jakobsen en krijgt op de voorlaatste dag nog een eigen kans. Dit jaar won Lampaert de tijdrit in de Baloise Belgium Tour, wel van slechts 11,8 kilometer, en op het BK tijdrijden was hij tweede achter Evenepoel. De kans dat hij opnieuw Van Aert en Ganna verrast, is klein. Bovendien past de finale niet het straatje van Lampaert.

Voor de laatste sterren kijken we naar enkele erkende hardrijders, zoals Stefan Bissegger van EF Education-EasyPost. De Zwitser is een specialist in kortere tijdritten. Zo klopte hij Ganna dit voorjaar nog in de UAE Tour. Vorig jaar was Bissegger ook sterk over 30 kilometer. In Saint-Émilion eindigde hij als vijfde, op 44 seconden van winnaar Van Aert.

Wat te denken van de Nederlands kampioen tijdrijden Bauke Mollema? In Kopenhagen werd de ervaren renner van Trek-Segafredo verrassend negende. Deze Tour wilde het echter niet lukken voor Mollema om op rittenjacht te gaan. Die ene uitschieter zat er niet bij voor de Groninger. Misschien dat hij op de voorlaatste dag nog een mooie uitslag eruit kan persen in de tijdrit naar Rocamadour, om het rood-wit-blauw te eren.

Mattia Cattaneo heeft zich inmiddels geprofileerd als een uitstekend tijdrijder. Vorig jaar werd de Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl in de Tourtijdrit naar Saint-Émilion zesde, en daar kwamen dit jaar mooie ereplaatsen bij in de tijdritten tijdens het Critérium du Dauphiné (vierde) en het Italiaans kampioenschap (tweede). In die Dauphiné-chrono van 32 kilometer was hij sneller dan onder meer Primož Roglič en Jonas Vingegaard.

Enkele outsiders voor een mooie ereplaats zijn Jan Tratnik, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Bob Jungels (AG2R Citroën) en Benjamin Thomas (Cofidis).

Als we nog een blik werpen op de strijd om de plekken in de top-10 van het algemeen klassement, dan lijken Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), Romain Bardet (Team DSM) en Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) de beste kansen te hebben om nog tijd goed te maken. Van David Gaudu (Groupama-FDJ), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) weten we dat zij geen specialisten zijn in het tijdrijden.

En er kan met minuten gesmeten gaan worden. In de Dauphiné, waar het parcours ook continu op en af ging, eindigde de nummer tien van de tijdrit al op anderhalve minuut en de nummer 25 op meer dan twee minuten van de winnaar. Deze Tourtijdrit is nog langer en kent een nog iets zwaardere finale.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard

** Filippo Ganna, Stefan Küng, Geraint Thomas

* Stefan Bissegger, Mattia Cattaneo, Yves Lampaert en Bauke Mollema

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het blijft voor alle renners droog en de zon schijnt flink, aldus Weeronline. Voor wie als eerste start heeft temperaturen van een graad of 24, degene die als laatste starten en binnenkomen rijden de tijdrit bij een graad of 29. In alle gevallen staat er niet meer dan een zwakke noordwestenwind.

De tijdrit is vanaf 12.45 live te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Vanaf 14.05 uur schakelt ook de NOS op NPO 1 naar de Tour de France. De uitzending van Sporza op Eén gaat om 14.20 uur van start. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen. Het liveblog staat vanaf 8.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de rit in onze chat met mede-wielerfans!

