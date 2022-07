Jakobsen wil nog een laatste sprintje trekken: “Op de steentjes van de Champs-Élysees”

Video

Fabio Jakobsen heeft de voorbije weken flink afgezien in de bergen, maar de Nederlandse sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl zal vandaag zijn eerste Tour de France uitrijden. Van uitbollen op de Avenue des Champs-Élysées is er echter geen sprake: Jakobsen wil nog één keer schitteren in deze Tour. Dat liet hij weten voor de camera van WielerFlits.

Jakobsen hoopt in Parijs nog een keer te kunnen meesprinten om de zege. “Ik weet van mezelf uit de Vuelta dat ik wel redelijk ben in de derde week, maar dat is deze Tour een heel ander verhaal geweest. Ik ben één keer heel diep moeten gaan, maar ook daarvan ben ik hersteld”, vertelde Jakobsen zaterdag voor aanvang van zijn tijdrit naar Rocamadour. “Ik heb er goede hoop op, maar ik weet over de meet pas of het echt goed was.”

“Ik kan zondag de snelste zijn met een lead-out van Florian Sénéchal, maar het kan ook als ze me in een goede positie afzetten en ik dan het juiste wiel kan vinden. Positionering zal belangrijk zijn. Ik zou zeggen: bij winst op de Champs-Élysées is je carrière als sprinter eigenlijk wel geslaagd. Een naam? Jakobsen”, antwoordt Jakobsen met de glimlach.