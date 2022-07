Geraint Thomas blij met derde plaats: “Ik ben zeer constant geweest”

Geraint Thomas zal vandaag, na de slotrit naar Parijs, als derde man op het eindpodium staan van de Tour de France 2022. De Brit van INEOS Grenadiers eindigt op gepaste afstand van Tourwinnaar Jonas Vingegaard en runner-up Tadej Pogačar, maar is verder zeer tevreden met zijn Tour.

De inmiddels 36-jarige Thomas zal voor een derde keer het eindpodium beklimmen van de Tour. In 2018 mocht hij op het hoogste schavotje staan als eindwinnaar, in 2019 eindigde hij als tweede achter zijn ploeggenoot Egan Bernal en dit jaar finisht de Britse allrounder dus als derde. En dat geeft veel voldoening, zo laat Thomas weten in een perscommuniqué van zijn ploeg.

“Ik ben deze Tour zeer constant geweest, maar had alsnog geen idee waar ik zou belanden. Dat ik in Parijs weer op het podium zal staan, is zeer speciaal. Ik ben blij dat ik drie weken op een hoog niveau kon presteren, al wil je natuurlijk altijd meer. Ik had graag de tijdrit gewonnen, maar als je ziet hoe Wout van Aert in deze Tour heeft gereden… Dan weet je dat dertig seconden achterstand niet slecht is.”

Op Twitter reageerde Thomas nog met een kwinkslag op de dominantie van Vingegaard en Pogačar in deze Tour. Het verschil tussen de geletruidrager en nummer drie Thomas is na twintig etappes meer dan acht minuten.