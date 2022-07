Dylan Groenewegen: “Op de Champs-Élysees wint de beste”

Video

Dylan Groenewegen heeft al een ritzege op zak in de Tour de France van 2022, maar krijgt vandaag in de slotrit naar Parijs nog een uitgelezen mogelijkheid om een tweede overwinning binnen te halen. “Er staat ons nog een mooie etappe te wachten. Dat leeft heel erg binnen de ploeg”, liet hij zaterdag weten voor de camera van WielerFlits.

De sprinter van BikeExchange-Jayco won vijf jaar geleden al eens op de Champs-Élysées en is ook nu weer een van de uitgesproken favorieten. Groenewegen maakt deze Tour een montere en frisse indruk. “Die etappezege was wel lekker en ik heb het voor de eerste keer écht naar mijn zin gehad in de Tour. Normaal is het vreselijk afzien. Dat was nu ook nog wel zo, maar ik ben de ronde goed doorgekomen.”

“Er staat ons nu nog een mooie etappe te wachten. We hebben Parijs aangekruist. Ik denk dat elke sprinter wel iets extra’s kan in Parijs. Het is nog één keer knallen en daarna hebben de meeste sprinters rust. Dat is ook voor mij het geval, maar ik voel me nog goed en ben heel erg gedreven om te winnen.”

Maar wat is nu precies het geheime recept om te winnen in Parijs? “Ik weet het nog steeds niet”, reageert ervaringsdeskundige Groenewegen. “In 2017 ging ik echt veel te vroeg aan. Dat was niet ideaal, maar won uiteindelijk wel. Uiteindelijk moet je gewoon goed zitten aan het einde en hopen dat je dan over de benen en timing beschikt. Er is zoveel ruimte, de beste wint wel.”