Een jaar na val in Tour de France laat Caleb Ewan metalen plaat verwijderen

Caleb Ewan is maandag succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Australische sprinter heeft een metalen plaat laten verwijderen, die een jaar geleden werd ingebracht nadat hij in de Tour de France na een val zijn sleutelbeen brak.

De metalen plaat is nu dus verwijderd, zo meldt Lotto Soudal via social media. “Caleb is maandag naar het ziekenhuis gegaan voor een check-up van zijn sleutelbeen, die hij in de Ronde van Frankrijk van afgelopen jaar brak. Om de problemen met zijn schouder en arm op te lossen, is besloten om de plaat die destijds werd ingebracht te verwijderen.”

De ploeg spreekt van een succesvolle operatie. “Verdere onderzoeken zullen zijn revalidatieproces bepalen”, klinkt het. Ewan heeft net een teleurstellende Tour achter de rug. De 28-jarige sprinter hoopte zijn ploeg tenminste een ritzege te bezorgen in de vlakke sprints, maar Ewan kwam er – mede door pech en een valpartij – in de massasprints niet aan te pas. Zijn beste uitslag was een achtste plaats in de slotrit naar Parijs.