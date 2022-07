Mathieu van der Poel kijkt weer vooruit: “Hoop op WK weer beste versie van mezelf te zijn”

Na zijn opgave in de elfde etappe van de Tour de France was het stil rondom Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck zit inmiddels echter weer op de fiets en zal vanavond het na-Tourcriterium in Boxmeer betwisten. En verder? “Van het WK ga ik een doel maken”, klinkt het in gesprek met de NOS.

Van der Poel zal niet met veel plezier terugkijken op zijn laatste Tour de France. Na een goede openingstijdrit in Kopenhagen, Van der Poel werd vijfde, had hij het in de eerste week vervolgens heel lastig. Toch leek hij er in het tweede weekend bovenop te krabbelen. In de epische rit naar de Col du Granon ging hij zelfs mee in een omvangrijke vroege vlucht, maar al op Lacets des Montvernier moest hij als eerste lossen. Zijn opgave volgde niet veel later, waarna hij met stille trom vertrok.

Vanuit het ‘kamp MVDP’ bleef het in de daaropvolgende weken ook stil, maar nu kijkt Van der Poel alsnog terug en vooral vooruit. “Ik zit sinds twee dagen weer op de fiets. Ik had natuurlijk graag in Parijs gefinisht en dan hier vandaag in Boxmeer gereden, maar dat zat er niet in. Het lichaam wilde even niet mee.”

Trainen in de criteriums

De 27-jarige renner wil nu vooral toewerken naar het WK in het Australische Wollongong. “Het EK ga ik sowieso niet rijden, dat heb ik ook al tegen Koos (Moerenhout, de bondscoach, red.) gezegd. Het WK is wel iets waar ik een doel van ga maken. Ik hoop daarvoor ook al wat te laten zien, maar wel dat ik in Australië weer de beste versie van mezelf ben.”

De komende dagen zal Van der Poel eerst wat criteriums afwerken. Vandaag komt hij in actie in Boxmeer, morgen trekt de renner naar Surhuisterveen en verder staan er nog criteriums gepland in Chaam (woensdag 27 juli), Heerlen (vrijdag 29 juli) en Roosendaal (maandag 1 augustus). “De criteriums bekijk ik een beetje als training. Het is toch altijd op een technisch rondje optrekken en dat is wel iets wat ik momenteel kan gebruiken.”