Tour 2022: Dit zijn de winnaars

Overzicht

De Tour de France 2022 zit erop. Het was een ronde om duimen en vingers bij af te likken, met strijd op verschillende fronten. Jumbo-Visma was de voorbije weken de grote slokop. Jonas Vingegaard bezorgde de Nederlandse formatie de eerste Tourzege in zijn geschiedenis. Maar wie zijn de andere winnaars? WielerFlits zet ze op een rij.

Algemeen klassement Tour de France 2022

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 79u33m20s

2. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 2m43s

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 7m22s

4. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 13m39s

5. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 15m46s

6. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 16m33s

7. Romain Bardet (Team DSM) op 18m11s

8. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 18m44s

9. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) op 22m56s

10. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 24m52s

Puntenklassement Tour de France 2022

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) met 480 punten

2. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) met 286 punten

3. Tadej Pogačar (UAE Emirates) met 250 punten

Bergklassement Tour de France 2022

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) met 72 punten

2. Simon Geschke (Cofidis) met 65 punten

3. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) met 61 punten

Jongerenklassement Tour de France 2022

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 79u36m03s

2. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 58m32s

3. Brandon McNulty (UAE Emirates) op 1u28m36s

Ploegenklassement Tour de France 2022

1. INEOS Grenadiers in 239u03m03s

2. Groupama-FDJ op 37m33s

3. Jumbo-Visma op 44m54s

Ritwinnaars Tour de France 2022

Etappe 1 – Yves Lampaert (ITT)

Etappe 2 – Fabio Jakobsen

Etappe 3 – Dylan Groenewegen

Etappe 4 – Wout van Aert

Etappe 5 – Simon Clarke

Etappe 6 – Tadej Pogačar

Etappe 7 – Tadej Pogačar

Etappe 8 – Wout van Aert

Etappe 9 – Bob Jungels

Etappe 10 – Magnus Cort

Etappe 11 – Jonas Vingegaard

Etappe 12 – Tom Pidcock

Etappe 13 – Mads Pedersen

Etappe 14 – Michael Matthews

Etappe 15 – Jasper Philipsen

Etappe 16 – Hugo Houle

Etappe 17 – Tadej Pogačar

Etappe 18 – Jonas Vingegaard

Etappe 19 – Christophe Laporte

Etappe 20 – Wout van Aert (ITT)

Etappe 21 – Jasper Philipsen