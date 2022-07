Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 19 naar Cahors

De strijd om het geel lijkt beslist, maar dat betekent niet dat de Tour al voorbij is! We krijgen nog drie etappes. Te beginnen met de rit van vrijdag, die finisht in Cahors. Hoewel het niet onmogelijk is dat een vlucht het hier haalt, of dat er waaiers ontstaan, zullen vooral de snelle mannen hun kans ruiken. Krijgen we een koninklijke massasprint? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Startplaats Castelnau-Mognoac ligt op een heuvel en dus gaan de eerste kilometers van deze rit van ongeveer 190 kilometer in dalende lijn. Het is een echte overgangsrit, want de route voert het peloton continu in noordoostelijke richting. Onderweg liggen nog enkele heuvels, wat het totaal aantal hoogtemeters op 1.300 brengt.

Halverwege de rit ligt onder meer de Côte de Saint-Créac (3,9 km aan 3,7%), maar daar zal de gemiddelde Tour de France-renner niet van wakker schrikken. Na een passage door Valence-d’Agen in het departement Tarn-et-Garonne, waar filmregisseur André Téchiné geboren werd, stevent de etappe af op haar finale.

Daarin komen de renners, op ruim vijftig kilometer van de finish, wel nog de Côte de Lauzerte (2 km aan 6,2%), tegen. En niet lang daarna volgt de Côte de Saint-Daunès (1,6 km aan 6,3%). Vanaf de top is het nog ruim dertig kilometer tot de streep in Cahors, dat centraal gelegen is tussen de Pyreneeën, de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. In 1994 soleerde de Fransman Jacky Durand er naar de winst in de tiende etappe.

Tien jaar geleden passeerde de Tour Cahors voor het laatst, tijdens de door Mark Cavendish gewonnen etappe naar Brive-la-Gaillarde. Dit keer is de stad aankomstplek. Om te onthouden: na een nagenoeg vlakke laatste vijf kilometer loopt de laatste rechte lijn wat omhoog. Het gemiddelde stijgingspercentage bedraagt zo’n 2,5%.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.40 uur

Afstand: 188,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Auch: tussen 14.00 en 14.05 uur

Passage Côte de Lauzerte: tussen 16.05 en 16.25 uur

Passage Côte de Saint-Daunès: tussen 16.30 en 16.50 uur

Favorieten

Eindelijk, de sprinters mogen weer. Alle sprinters. Natuurlijk hebben we in Carcassonne nog een pelotonspurt gezien, maar daar waren niet alle snelle mannen bij. En van degenen die wel aanwezig waren, was een deel al gekookt. Vrijdag is de kans op een klassieke sprint tussen alle tenoren daarentegen groot. Hoewel dergelijke etappes in de slotweek van de Tour regelmatig voor de vluchters zijn, lijkt dat scenario ditmaal namelijk minder waarschijnlijk.

Dat komt allereerst door de route: het is behoorlijk rechttoe-rechtaan richting Cahors, wat het voor de sprintersploegen gemakkelijker maakt om te controleren. Deze teams hebben daarnaast nog maar weinig kansen gehad. Fabio Jakobsen heeft bijvoorbeeld nog maar twee keer kunnen sprinten, beide keren in Denemarken. Nu zich eindelijk weer een mogelijkheid voordoet, zal Quick-Step Alpha Vinyl de koers dus ongetwijfeld willen controleren.

Tenminste, als Jakobsen voldoende hersteld is van de exercitie door de Pyreneeën. Want daar had de Nederlander het behoorlijk zwaar. Indien hij nog wat jus in de benen heeft, is hij op pure snelheid moeilijk te kloppen. In Nyborg, waar de Nederlander de tweede etappe van deze Tour won, werd dat maar weer eens bewezen. De aankomst van vrijdag – lichtjes hellend – moet Jakobsen bovendien goed liggen.

Maar dat geldt ook voor Jasper Philipsen, die van alle sprinters misschien wel het meeste moraal zal hebben. Afgelopen zondag won hij zijn eerste rit in de Tour, na tal van tweede en derde plaatsen. Wie weet pakt de Belg nu direct door met nog een zege. Bij Alpecin-Deceuninck zullen ze alleszins het volste vertrouwen in de Vlam van Ham hebben en zeker aansturen op een massasprint. In tegenstelling tot Jakobsen, is Philipsen de voorgaande dagen namelijk relatief goed doorgekomen.

BikeExchange-Jayco zal vermoedelijk dezelfde tactiek kiezen. Met Dylan Groenewegen hebben zij immers ook iemand in de gelederen die deze Tour al bewezen heeft dat hij het af kan maken. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar op 3 juli was de Nederlander in Sønderborg de snelste. Later in de ronde viel vooral op dat Groenewegen momenteel – wellicht door zijn voorbereiding via het zware Critérium du Dauphiné – relatief goed klimt. In een tweede ritoverwinning resulteerde dat nog niet, maar mogelijk wel in frisse benen. Die zullen in Cahors goed van pas komen.

Net als Jakobsen, Philipsen en Groenewegen, heeft ook Mads Pedersen zijn overwinning al binnen. De Deen was in Saint-Étienne de rapste in een sprint met drie. Maar in deze vorm en op deze aankomst, moet Pedersen ook in staat zijn om de sprint van een veel grotere groep te regelen. We herinneren ons allemaal hoe hij dit voorjaar op een hellende aankomst Wout van Aert klopte in Parijs-Nice. Toen vroeg men zich overigens nog af of superman Van Aert misschien wat aan snelheid had ingeboet, maar inmiddels kan wel gezegd worden dat daar geen sprake (meer) van is.

De Belg eindigde deze Tour al drie keer als tweede in een vlakke sprint. En nu het wat vals plat oploopt, zal hij zich nog beter in zijn sas voelen. Dat geldt overigens ook voor Danny van Poppel. De sprinter tegen wil en dank – Van Poppel was eigenlijk van plan om deze Tour lead-outs te doen voor Sam Bennett, die uiteindelijk echter niet werd opgesteld – komt beter tot zijn recht als de snelheid iets lager ligt. De afgelopen weken mengde hij zich evenwel ook al in de pure sprints. Hij werd vierde, tiende, zevende en vijfde.

Die vijfde plek was in Carcassonne, waar hij in de laatste rechte lijn nog een flinke zwiep kreeg van Peter Sagan. De Slowaak gooit zich er deze Ronde van Frankrijk duidelijk weer tussen. In Sønderborg kwam hij zelfs behoorlijk dicht bij de zege, maar moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een vierde stek. Deze vrijdag zal hij hopen op beter. Met recht, want de voorzichtig oplopende laatste kilometer ligt hem. Zoals we gezien hebben, zijn er echter meer mannen die hier goed uit de voeten kunnen.

Caleb Ewan kan dat op papier ook, maar de Australiër kent een moeilijke Tour. Verder dan een negende plek in Sønderborg kwam hij voorlopig niet. Ewan had vervolgens de nodige moeite om de Alpen te overleven, kwam tot overmaat van ramp ten val in de rit naar Saint-Étienne en wist daags nadien enkel dankzij de steun van drie ploeggenoten de finish in Mende te halen. Toch zit hij nog altijd in koers. Sterker nog, hij zei in de Pyreneeën eindelijk weer een goed gevoel te hebben. Als dat betekent dat Ewan zijn oude sprintbenen teruggevonden heeft, is hij een gevaarlijke klant.

De laatste sprinters die genoemd moeten worden, zijn Alexander Kristoff, Hugo Hofstetter, Alberto Dainese en Luca Mozzato. Die laatste pakte al vijf toptien-plaatsen deze Tour. Maar winnen? Dat gaat wel heel lastig worden voor de Italiaan van B&B Hotels-KTM. Nee, dan kunnen we beter nog even kijken naar wat coureurs die het af kunnen maken vanuit een vlucht, mocht die het dan toch halen. Taco van der Hoorn is daarbij natuurlijk de eerste naam waaraan we denken, maar de Nederlander gaf voor de laatste Pyreneeënrit aan dat hij zich niet helemaal fit voelt. Van hem hoeven we dus niet al te veel te verwachten.

Van wie dan wel? Allereerst Fred Wright. De Brit is bezig aan een uitstekend seizoen en laat zich ook deze Tour goed zien. In Saint-Étienne kon hij Pedersen weliswaar weinig weerstand bieden in de sprint, maar hij zat er toch maar mooi. In tegenstelling tot Filippo Ganna en Stefan Küng, die in het tweede deel van de kopgroep terecht kwamen. Dit zijn echter wel mannen met de motor om op weg naar Cohiers het peloton te foppen. Matteo Jorgenson, Jasper Stuyven, Benjamin Thomas, Alexis Gougeard en Hugo Houle zouden er ook nog weleens voor durven gaan.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Dylan Groenewegen, Wout van Aert

** Fabio Jakobsen, Mads Pedersen, Caleb Ewan

* Danny van Poppel, Peter Sagan, Luca Mozzato, Fred Wright

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Vrijdag is het wat frisser dan eerder in de week, al wordt het naarmate de dag vordert wel een stuk warmer. Bij de start in Castelnau-Magnoac is het ongeveer 22 graden, aan de finish in Cahors rond de 31 graden. Onderweg zijn er regelmatig wat wolkenvelden. Merijn Zeeman zei rekening te houden met de wind in rit negentien, en volgens Weeronline kan het ’s middags inderdaad redelijk hard gaan waaien in de regio waar de renners doorheen rijden. Op sommige punten zal windkracht 4 uit het westen staan. Genoeg voor waaiers?

De negentiende etappe is vanaf 12.45 live te zien op de Eurosport Player. Vijf minuten later begint ook de uitzending op Eurosport 1. Vanaf 14.10 uur schakelen ook respectievelijk NPO 1 en Sporza op Eén over naar de Tour. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen van deze verraderlijke Pyreneeënrit. Het liveblog staat vanaf 8.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de rit in onze chat met mede-wielerfans!