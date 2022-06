Deelnemers Tour de France 2022

De Tour de France geldt als de grootste wedstrijd op de wielerkalender. Sterker nog: het is het grootste meerdaagse sportevenement ter wereld. De inzet is eeuwige roem en uiteraard de huldiging in de kenmerkende gele leiderstrui onder de Arc de Triomphe op de Champs-Elysées. Wie daarvoor in aanmerking komen? Dit zijn de deelnemers aan de Ronde van Frankrijk 2022.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

UAE TEAM EMIRATES

TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

ALPECIN-FENIX

INEOS GRENADIERS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

COFIDIS

AG2R CITROEN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

EF EDUCATION-EASYPOST

TOTALENERGIES

JUMBO-VISMA

ISRAEL-PREMIER TECH

MOVISTAR TEAM

INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX

BORA-HANSGROHE

B&B HOTELS-KTM

TREK-SEGAFREDO

TEAM DSM

GROUPAMA-FDJ

TEAM ARKEA-SAMSIC

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

LOTTO SOUDAL

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.