Runner-up Pogacar: “De strijd tussen Jonas en mij was erg speciaal”

Geen derde opeenvolgende Tourzege voor Tadej Pogačar, maar de Sloveen van UAE Emirates kan leven met een tweede plaats. “Het was een ronde met veel ups en downs, maar de strijd tussen Jonas en mij om de gele trui was erg speciaal”, concludeerde Pogačar na de tijdrit.

Tadej Pogačar verlaat de Tour van 2022 met drie etappezeges, maar de Sloveen moest over drie weken toch duidelijk zijn meerdere erkennen in Vingegaard. “Ik ben blij dat deze Tour voorbij is”, zei Pogačar na afloop. “Het zijn drie goede weken geweest. Met veel ups en downs, met veel pech voor onze ploeg. Maar de strijd om de gele trui was erg speciaal. Ik denk dat we de komende twee tot drie jaar een aantal zeer interessante edities voor de boeg hebben.”

Pogačar is vol lof over zijn Deense rivaal. “Jonas heeft dit jaar echt een stap gezet. Hij nam op een gegeven moment over en heeft bewezen dat hij zeer solide is over drie weken. Als ik naar mezelf kijk, dan is er veel motivatie voor de komende uitdagingen. De witte jongerentrui is ook speciaal. Het is voor de derde opeenvolgende keer dat ik hem mee naar huis mag nemen. Daar ben ik best blij mee.”