Pooltips Tour de France 2022 – Tip #1

Daar zijn ze weer! Zoals je van ons gewend bent, helpen we je ook tijdens de Tour de France 2022 met pooltips, zodat jij je vrienden en collega’s kunt verslaan tijdens de verschillende wielerspelletjes. Deze week lanceren we iedere dag één tip voor WielerFlits Ploegleider, maar ook in andere pooltjes kun je ze prima gebruiken!

Van alle wedstrijden op de kalender is er een waarvan iedere wielrenner en wielerfan droomt hem te winnen; de Tour de France. En voor de wielerpooltjes is dat niet anders. Vergeet alle andere pooltjes die je speelt met je familie, vrienden of collega’s. Het draait om de winst in de Tourpool 2022 van WielerFlits Ploegleider! Dit kun je winnen.

Van de aanbevelingen van Youri IJnsen kun je gebruikmaken bij het invullen van je eigen pool, maar het hoeft natuurlijk niet. Voor de echte wielerfreaks zullen de namen geen verrassing zijn. Maar voor de mensen die alleen tijdens drie weken Tour de France wielerfan zijn, is dat een ander verhaal. De grote namen ken je wel, maar als je geen groot volger bent is het soms knap lastig. Met de tips kun je zomaar een paar plaatsen hoger eindigen.

Strategietip #1

In WielerFlits Ploegleider speel je iedere etappe met acht basisrenners. Alleen deze acht kunnen punten voor je team verzamelen. Je hebt ook vijf reserverenners. Per etappe mag je één wissel doorvoeren. Omdat je een zo’n goed mogelijke basisteam wilt hebben, kun je de reserverenners het beste opvullen met renners die je één of twee punten van je budget kosten. Zorg wel dat het bruikbare renners zijn, want bij een opgave van een van je basisrenners zal de eerste reserverenner de rit erna deel uit maken van je basisteam. Datzelfde geldt natuurlijk als je een wissel doorvoert.

Welke tips neem jij mee in je Tourpool? En hoe ziet jouw selectie eruit? Laat het weten in de reacties.

