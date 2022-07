Vlasov doet nog goede zaken in laatste tijdrit: “We hebben ons doel bereikt”

Aleksandr Vlasov kende een Tour de France met ups en downs, maar de klassementskopman van BORA-hansgrohe zal vandaag wel als vijfde eindigen in het eindklassement. In de laatste tijdrit naar Rocamadour deed de klimmer nog goede zaken door Louis Meintjes en Nairo Quintana te passeren.

De 26-jarige Vlasov begon na een sterk voorseizoen als een van de schaduwfavorieten aan de Ronde van Frankrijk. De renner was eerder dit jaar de beste in de rondes van Valencia en Romandië, maar in de Tour wilde het aanvankelijk niet vlotten. Vlasov kwam in de eerste week ten val en haalde nadien niet zijn gebruikelijke niveau, al bleef hij wel vechten en wist zich zo alsnog op te werken in het klassement.

Opluchting

Vlasov begon als de nummer zeven in de stand aan de laatste tijdrit, maar deed op de voorlaatste dag nog goede zaken door Meintjes en Quintana te passeren. “Ik heb veel geleden in deze Tour, maar ik voelde me vandaag (zaterdag, red.) beter dan de voorbije etappes. Mijn tijdrit was OK, niet meer dan dat. We hebben echter ons doel bereikt met een top 5-klassering. Daar ben ik blij mee.”

“Na een coronabesmetting voor de Tour, mijn crash in de eerste week én een verkoudheid in de Alpen, is dit wel een opluchting”, laat Vlasov weten via een perscommuniqué van zijn Duitse werkgever. Zijn achterstand op geletruidrager en (aanstaande) Tourwinnaar Jonas Vingegaard bedraagt na twintig etappes wel bijna zeventien minuten.