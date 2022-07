Tour 2022: Positieve coronatest noopt Michael Woods alsnog tot opgave

Michael Woods zal de 109e editie van de Tour de France dan toch niet uitrijden. De Canadese klimmer testte voor de start van de slotetappe naar Parijs positief op het coronavirus en moet de ronde alsnog verlaten.

Woods leek zich zaterdag, na de tijdrit, te kunnen opmaken voor de slotrit naar Parijs, maar een positieve coronatest gooit dus roet in het eten. De 35-jarige Canadese klimmer is alweer de derde renner van Israel-Premier Tech die de Tour moet verlaten wegens een coronabesmetting. Eerder was dit al het geval voor Simon Clarke (de ritwinnaar in Wallers-Arenberg) en Chris Froome.

Israel-Premier Tech zal dus normaal met vier renners (Guillaume Boivin, Guy Niv, Krists Neilands en ritwinnaar Hugo Houle) de Tour uitrijden, aangezien Jakob Fuglsang onderweg ook al moest opgeven wegens een gebroken rib.

Woods is alweer de 39ste uitvaller sinds de start van de Tour de France in Kopenhagen.

