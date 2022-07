Grijpt Ewan in Parijs zijn laatste kans? “Ik voel me nog altijd vrij goed”

Video

Het wil maar niet vlotten voor Caleb Ewan in de Tour de France, maar de Australiër kan vandaag in een klap zijn Tour goedmaken door te winnen in Parijs. “Of ik de druk voel? Er is altijd druk voor de rit naar Parijs”, vertelde Ewan zaterdag na zijn tijdrit voor de camera van WielerFlits.

Ewan heeft nog altijd geloof in eigen kunnen, ook al kwam hij de voorbije weken niet echt in de buurt van een ritzege. “Ik maak een goede kans. Wie mijn grootste concurrenten zijn? De gebruikelijke namen. Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen… Het zal ook afhangen van het herstel en hoe ze de laatste dagen zijn doorgekomen. Ik voel me nog altijd vrij goed.”