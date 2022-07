Van Aert emotioneel na superdag voor Jumbo-Visma: “Echt een droomscenario”

Wout van Aert kon zijn emoties nauwelijks bedwingen in het flashinterview na afloop van de individuele tijdrit naar Rocamadour. De Belgische alleskunner noteerde de snelste tijd aan de meet, boekte zo zijn derde etappezege in deze Tour en zag ploeggenoot Jonas Vingegaard de eindzege veiligstellen.

“Ik ben echt emotioneel. Om de Tour te winnen als team is heel erg speciaal”, begint een zichtbaar geëmotioneerde Van Aert zijn verhaal. “Vandaag is echt een droomscenario. Jonas (Vingegaard, red.) is zo’n sterke vent, maar vooral ook een goede kerel. Ik wil de hele ploeg bedanken voor drie speciale weken. Het is ongelofelijk.”

Vingegaard had in de tijdrit niets te vrezen van Tadej Pogačar en leek zelfs nog even op weg naar de dagzege, maar liet het in de laatste honderden meters wat lopen om zijn aanstaande Tourzege helemaal in zich op te nemen. Van Aert: “Ik hoopte vandaag op de overwinning en dat Jonas de gele trui kon behouden. Blijkbaar heeft hij zo’n groot hart dat hij er hetzelfde over dacht.”

“Het was echt een snelle tijdrit, maar je moest nog wel iets overhouden voor de laatste zes kilometer met twee lastige klimmetjes. Ik heb echter goed ingedeeld en kon nog versnellen op het einde. Technisch heb ik ook geen fouten gemaakt. Het is opnieuw een geweldige dag.” Met (voorlopig) drie etappezeges en de groene puntentrui kan Van Aert – ook op persoonlijk vlak – terugkijken op een zeer succesvolle Tour.

“Ik heb hier geen woorden voor”

Van Aert keek niet veel later ook nog met Sporza terug op zijn tijdrit. “Ik ben zelden zo emotioneel geweest, maar ben ook ontdaan na drie waanzinnige weken. Het is een speciale dag geworden. Ik hoopte voor ritwinst te gaan. Ik voelde me bij de verkenning al een stuk beter dan vrijdag. Ik heb ook amper fouten gemaakt tijdens de tijdrit. Ik kon nog versnellen op de laatste bergjes.”

“Er moesten echter nog wel drie sterke renners komen”, doelt Van Aert op Geraint Thomas, Tadej Pogačar en zijn ploegmaat Jonas Vingegaard. “Ik wist het echter te houden. Dit is gewoon… Dit kan je vooraf niet voorspellen, dat we hier ook nog eens een en twee worden. Het is een waanzinnige Tour geweest. Ik heb hier geen woorden voor.”