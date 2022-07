Zeeman over Vuelta-deelname Roglic: “We kunnen nu nog geen ja of nee zeggen”

Het is onduidelijk of Primož Roglič zijn titel kan verdedigen in de Vuelta a España. Volgens ESPN heeft de drievoudige Vuelta-winnaar bij zijn val in de Tour de France twee ruggenwervels gebroken. Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, wil dit niet echt bevestigen in gesprek met de NOS.

Zeeman geeft echter wel aan dat het momenteel nog onduidelijk is of de 32-jarige Sloveen zijn titel kan verdedigen in Spanje. “Hij is onderzocht en dat loopt nog. Het is duidelijk dat hij flink is gehavend, maar de artsen zijn daarmee bezig. Het is duidelijk waar die extreme pijnen vandaan zijn gekomen. Primož hoopt de Vuelta te halen. Het zal lastig worden, maar dat zullen we de komende weken moeten bekijken.”

“Er is nog geen streep door”, vervolgt een nog altijd optimistische Zeeman. “We hopen dat het nog kan. De medische staf heeft intensief contact met hem. We zijn nog hoopvol. Het zal wel allemaal van zijn herstel afhangen. We kunnen nu nog geen ja of nee zeggen.”

Roglič kwam ten val in de vijfde etappe van de Tour de France, de kasseienrit van Lille naar Wallers-Arenberg. Hij reed nog anderhalve week door, maar ging niet meer van start in de vijftiende etappe naar Carcassonne. De Vuelta a España begint op 19 augustus, in Utrecht. Roglič wist de edities van 2019, 2020 en 2021 te winnen.