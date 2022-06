Pooltips Tour de France 2022 – Tip #3

Over twee dagen start de Tour de France in Kopenhagen. Veel tijd om nog te wisselen in je poolteam is er dus niet meer, maar mogelijk ga je na deze video toch nog wat wijzigen. Tot het Grand Départ in Denemarken geeft WielerFlits elke dag een nieuwe tip voor het WielerFlits Ploegleider-spel, zodat jij het verschil kan maken met je vrienden, familie of collega’s in de pool!

Strategietip #3

Er zijn pooltjes waar je onbeperkt toprenners kunt selecteren of – vanwege een gigantisch budget – vrijwel alleen maar goede renners in je team kunt stoppen. In WielerFlits Ploegleider is dat een stuk lastiger, omdat je budget beperkt is. Als we kijken naar de duurste renners in het spel, dan zien we dat je voor Tadej Pogačar (20) en Primož Roglič (19) het meeste van je budget kwijt bent (je gehele budget is 100 europunten voor dertien renners). Strategietip #3 luidt dan ook: spreid je winkansen!

Wanneer je het aandurft om beide Slovenen niet op te nemen, maar kiest Aleksandr Vlasov of Jonas Vingegaard, houd je meer punten over die je in een andere goede renner kunt investeren. Wellicht loop je dan een aantal punten van beide Slovenen mis, maar kun je door het overgebleven budget een extra renner in je team opnemen die óók voor punten zorgt. Als je die optelt bij Vlasov of Vingegaard, haal je misschien met twee renners wel meer punten dan alleen met Pogačar of Primož Roglič.

Bovendien: als je er voor kiest om een groot deel van je budget in te zetten op een toprenner en die valt uit, dan is heel je Tourpool misschien al om giechem. Kies dus wijs, al valt Pogačar prima te verdedigen. Omdat hij ook nog in aanmerking komt voor het jongerenklassement, kan hij daar extra punten scoren. Vorig jaar won hij daarnaast ook nog het bergklassement, al lijkt dat door de veranderde regels dit jaar een lastigere opgave te zijn. It’s all in the game!

Welke tips neem jij mee in je Tourpool? En hoe ziet jouw selectie eruit? Laat het weten in de reacties.

