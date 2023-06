In memoriam: Gino Mäder, de talentvolle klimmer die op weg was naar de wereldtop

Vrijdag 16 juni 2023 zal voor altijd de wielergeschiedenis ingaan als de sterfdag van Gino Mäder. De Zwitser van Bahrain Victorious kwam ten val in de afdaling van de Albulapas op weg naar La Punt, in de diepe finale van de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland 2023. Hij stortte het ravijn in en werd twee minuten later gevonden door de rondearts, bewegingloos in het water. Na een reanimatie werd hij overgevlogen naar het ziekenhuis van Chur. Aan de gevolgen van die valpartij kwam hij de dag nadien te overlijden. Een necrologie.

Gino Mäder (4 januari 1997) ziet het levenslicht in het kleine dorpje Flawil, waar hij zijn hele leven blijft wonen. Nabij Sankt-Gallen en de Bodensee in het noordoosten van Zwitserland, combineert de jongeling veldrijden, baan- én wegwielrennen. Als eerstejaars junior mist hij zijn entree in het internationale wielrennen allerminst. Hij eindigt in 2014 meteen als negende in zowel de Tour du Pays de Vaud en de GP Rüebliland, twee van de zwaarste rittenkoersen uit het juniorencircuit. Daarnaast strandt hij op plek vier op het EK in eigenland, twee tellen na winnaar Edoardo Affini.

Op de baan pakt hij zilver op het EK tijdens het Omnium, een jaar later op gevolgd door WK-zilver op de ploegenachtervolging. Dat doet hij samen met leeftijdsgenoten Stefan Bissegger, huidig Zwitsers kampioen op de weg Robin Froidevaux en Reto Müller. Met een Zwitserse juniorentitel op het Omnium, sluit hij het baanhoofdstuk af. Op de weg eindigt hij hetzelfde jaar namelijk als tweede in de Pays du Vaud en Rüebliland, pakt hij de Zwitserse tijdrittitel en eindigt hij op het WK in Richmond als vijfde in die discipline. De eerste keer dat hij in het WielerFlits-archief verschijnt.

2018 voor het eerst op de radar

Vanaf 2016 maakt de Zwitser de overstap naar de beloften. Een lastig jaar. Pas in mei 2017 komt hij erdoor, met een zesde plaats in Eschborn-Frankfurt U23. Later dat jaar eindigt hij als zestiende in de Ronde van de Toekomst en derde in de Ronde van Lombardije U23. In 2018 komt hij dan volledig tot ontbolstering. In de Giro d’Italia U23 komt hij vanuit de vroege vlucht net tekort voor een ritzege, maar wint hij wel de koninginnenritten in zowel de Ronde de l’Isard als de Ronde van de Toekomst. In de laatste koers wint hij nog een etappe. Mäder toont er zijn klimmersbenen.

Dat niet alleen. De Zwitser zegeviert in die drie bergritten dankzij een aanval… in de afdaling. Opvallend. Alleen komt dat volgens generatiegenoten niet door exceptionele daalcapaciteiten, maar omdat anderen dan naar elkaar kijken. Feit blijft dat Mäder een absoluut topjaar beleeft. Hij luistert dat op met een derde plek in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst 2018, na Tadej Pogačar en Thymen Arensman. Kort nadien speelt hij een hoofdrol in de wereldtitel van landgenoot Marc Hirschi en wint Mäder zelf ook nog een etappe in de Chinese Tour of Hainan.

Topjaar 2021 gevolgd door veel pech

De Zwitser mag na zijn sterke derde jaar als belofte zijn profdebuut maken. Dat doet hij bij Dimension Data. In zijn eerste koers eindigt hij meteen elfde in de Vuelta a San Juan, maar na een polsbreuk in maart van dat jaar komt hij er nooit echt door. Dat duurde tot zijn voorlaatste koersdag in november 2020, toen hij als vroege vluchter tweede werd op Alto de la Covatilla en de Vuelta a España. David Gaudu was daar als enige te sterk. Bahrain McLaren (zoals de ploeg dan heet) heeft genoeg gezien en legt de Zwitser voor één seizoen vast, tot eind 2021.

Daar krijgen ze geen spijt van. Mäder beleeft in dat jaar zijn definitieve doorbraak. In Parijs-Nice houdt alleen Primož Roglič hem van een ritzege, wel eindigt hij als tiende in het eindklassement. Hij boekt vervolgens als vluchter wel ritzeges in de Giro d’Italia en de Ronde van Zwitserland, waarna hij zijn land mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokyo. Nadien zorgt hij voor het grootste succes in zijn carrière: Mäder finisht als vijfde in de Vuelta a España en wint het jongerenklassement. In 2022 bevestigt hij met plek twee in de Zwitserse Ronde van Romandië.

Het is de bedoeling dat hij daarna de Tour de France gaat rijden. Door een coronabesmetting in de Ronde van Zwitserland, moet hij dat echter aan zich voorbij laten gaan. In het vervolg van het seizoen komt hij er moeilijk doorheen. Pas afgelopen voorjaar slaagt hij daarin. Mäder doet met de besten mee in Parijs-Nice, waar hij na Tadej Pogačar, David Gaudu, Jonas Vingegaard en Simon Yates als vijfde eindigt. Dat krijgt – ondanks een vijftiende plek in Romandië – niet meteen een vervolg. Hij moet schitteren in de Giro d’Italia, maar een nieuwe coronabesmetting voorkomt dat.

Oog voor de toekomst

Naast de renner Gino Mäder, verliest het peloton ook een kleurrijk persoon. Hij is vernoemd naar Gino Bartali, een van de Italiaanse grootheden van weleer. Toeval of niet: als de Zwitser zijn Girorit wint in 2021, is hij pas de tweede renner met de voornaam Gino die een etappe in de Giro wint. De andere? Juist, Bartali. Mäder had ook veel vrienden in het peloton en zette zich in voor een betere wereld. Zo koos hij in 2019 bewust voor een profdebuut voor Dimension Data, dat zich dan nog altijd inzet voor Qhubeka. “Een visie die het beste aansluit bij mijn waarden en normen.”

Mede daarom heeft hij het moeilijk toen hij eind 2020 de keuze maakt om voor Bahrain Victorious te kiezen. Dat land heeft immers niet zo’n heel goede reputatie. In dat shirt besluit hij zich in zijn succesvolle Vuelta in te zetten voor een goed doel. Voor iedere renner die hij iedere dag achter zich laat, zal hij een goed doel steunen die zijn Twitter-volgers na afloop mochten uitkiezen. Dat wordt uiteindelijk een herbebossingsproject (Justdiggit) in Afrika, waar hij na de Spaanse rittenkoers liefst 4529 euro aan doneert. Typisch voor de mens achter de renner Gino Mäder.

In augustus 2020 lanceert hij een nieuwe actie. “Als kind had ik de kans om gletsjers te zien. Het eeuwige ijs, het gezicht van de Alpen”, zei de Zwitser. “Maar daar is niets eeuwigs aan. Mondiaal verliezen gletsjers rond de driehonderd biljoen ton ijs per jaar. Ik hoop dat toekomstige generaties ook nog van gletsjers kunnen genieten. Daarom heb ik besloten één Zwitserse franc te doneren in elke koers in 2022 ten bate van klimaatverandering.” Hij introduceert de hashtag #raceforacause. Laat dat een schitterend gedachtegoed zijn om natuurmens Mäder voor altijd mee te blijven eren.

We herinneren ons een renner die klaar was om de wereldtop te betreden en een mens met oog voor de toekomst.

Rust zacht, Gino.

Steekkaart Gino Mäder Ploegen

2016: Nationale ploeg Zwitserland

2017: VC Mendrisio-PL Valli

2018: IAM Excelsior

2019: Dimension Data

2020: NTT Pro Cycling

2021: Bahrain Victorious

2022: Bahrain Victorious

2023: Bahrain Victorious Profzeges

Giro d’Italia, etappe 6 (2021)

Ronde van Zwitserland, etappe 8 (2021)

Vuelta a España, jongerenklassement (2021)

Tour of Hainan, etappe 6 (2018) Belangrijkste overige resultaten

Vuelta a España, vijfde in het eindklassement (2021)

Ronde van Romandië, tweede in het eindklassement (2022)

Parijs-Nice, vijfde in het eindklassement (2023)

Ronde van de Toekomst, derde in het eindklassement en twee ritzeges (2018)

WK op de weg U23, vierde (2018)

