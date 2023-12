Raymond Kerckhoffs • dinsdag 5 december 2023 om 12:02

Wout Poels wil in 2024 naar Giro d’Italia en Tour de France

Ride Wout Poels gaat deze winter bij zijn ploeg Bahrain Victorious voorstellen om in 2024 zowel de Giro d’Italia als de Tour de France te rijden. Dat zegt de Limburger in een interview dat RIDE Magazine met hem maakte voor het winternummer. Na zijn ritzeges afgelopen seizoen in de Tour de France en de Vuelta a España heeft Poels de smaak te pakken.

In de Giro d’Italia wil hij vol voor de ritwinst gaan om zo in alle drie de grote rondes succesvol te zijn geweest. Poels: “Bauke Mollema probeert dat ook al een paar jaar. Makkelijk is het zeker niet. Maar als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Het zijn doelen die je in de winter motiveren wanneer je je trainingen doet.”

Net zoals Poels ook nog geregeld aan de bollentrui van het bergklassement in de Tour de France denkt. “Daar was ik in 2021 zo dicht bij, maar toch ook ver af”, kijkt hij terug. “Voor het bergklassement in de Tour zou ik nog wel eens willen gaan.”

“Ja, de dubbel Giro-Tour is wel iets waar ik weer open voor sta. Ik heb dat in 2018 ook gedaan. Zeker nu de Tour is Nice eindigt, zie ik die ronde ook als een uitdaging. De laatste dagen rijden we over mijn trainingsparcoursen. En dan die afsluitende tijdrit. Het lijkt me wel mooi om zo vanuit Monaco naar Nice te cruisen.”

In het interview in de nieuwe RIDE Magazine vertelt Wout Poels vanuit zijn woonplaats Monaco ook over zijn succesvolle seizoen 2023, de waarde van zijn ritzeges in de Tour en de Vuelta, zijn trots en welke verwachtingen dat voor hem schept.