Youri IJnsen • maandag 25 december 2023 om 09:00

Max van der Meulen: “DSM kon kans niet bieden die Bahrain Victorious wel bood”

Interview Een jaar geleden wist hij het zeker: Max van der Meulen moest en zou zijn profdebuut maken bij Team DSM, dat we vanaf 2024 kennen als dsm-firmenich PostNL. Na een paar maanden in de opleidingsploeg gezeten te hebben, besloot hij zijn heil in Italië te zoeken. Komend jaar komt hij uit voor Friuli Victorious en daarna zal hij drie jaar prof zijn bij Bahrain Victorious. “DSM en ik zijn heel eerlijk naar elkaar geweest”, vertelt Van der Meulen aan WielerFlits.

Alleen wereldkampioen Emil Herzog deed het in 2022 beter bij de junioren dan Van der Meulen. WorldTour-ploegen hadden interesse bij de vleet. Maar voor de inmiddels 19-jarige Hagenees was het klip en klaar: hij wilde alleen naar Team DSM, de ploeg die zijn grote idool Tom Dumoulin tot grote hoogten stuwde. En zo geschiedde. Maar het plaatje wat hij voor ogen had, strookte niet met wat hetgeen hij kreeg. Ziekte, een hersenschudding, te snel terug in training en oververmoeidheid zorgden ervoor dat Van der Meulen niet het seizoen kon draaien zoals hij wilde. Pas nadat hij in de zomer met zijn ouders op vakantie ging, kon het talent de knop omdraaien.

En toen kwam ineens de transfer naar Friuli Victorious (waar ex-prof Borut Bozic ploegleider is) en aansluitend drie jaar Bahrain Victorious tevoorschijn. Hoe is dat totstandgekomen?

“Zij vroegen me halverwege het jaar waarom ik niet zo goed reed als het jaar ervoor, waarbij ze meteen hun interesse kenbaar maakten. Dat was wel een WorldTour-ploeg en dus nam ik het serieus. We gingen toen met elkaar in gesprek en dat ervaarde ik als heel positief. Zij zeiden daarin waarvan ik verwachtte dat ik het tegen hen had moeten zeggen. Daarna ben ik het gesprek aan gegaan met Team dsm-firmenich. Daarin zijn we heel open en eerlijk tegen elkaar geweest.”



Hoe reageerden zij toen je met dit verhaal kwam aanzetten?

“Ze waren verbaasd, net als dat ikzelf dat was. Maar ik respecteer dat ze hebben vastgehouden aan het originele plan. Ik zou bij Team dsm-firmenich nog een jaar belofte blijven. Daarna zouden ze kijken of ik de stap hogerop kon maken. Op het moment van dat gesprek konden ze mij geen profcontract bieden. Bahrain Victorious kon dat wel, waarna ik vrij was om te gaan. Zonder kwaadbloed richting Team dsm-firmenich. Ik had prima willen blijven. Maar er lag een heel grote kans voor mij en die heb ik gegrepen. Daar reageerden ze heel positief op.”

Voor mijn beeldvorming: eigenlijk heb je dus eieren voor je geld gekozen?

“Ja, want ik kon nog een jaar belofte blijven bij Friuli Victorious en daarna voor drie jaar naar Bahrain Victorious. Ik kan niet in de boeken kijken van Team dsm-firmenich en ik weet ook niet hoe tevreden ze met mij waren. Feit is wel dat er meer teams bij mij hebben aangeklopt. Alleen voelde ik me bij Bahrain Victorious meteen thuis. Ze verwachten daar al een enorme professionaliteit. Daar ligt bij Team dsm-firmenich net iets minder de nadruk op, maar staat juist ontwikkeling centraal. En ik heb het gevoel dat de focus bij Bahrain meer op de koers zelf ligt. Het voelt ook iets familiairder aan, daar voel ik me goed bij.”

Vorig jaar zei je nog het liefst naar Team DSM te willen. Hoe kijk je dan terug op dit jaar?

“Ik kan geen slecht woord over deze ploeg vertellen. Was het allemaal perfect geweest, dan had ik de komende jaren nog lekker bij dsm-firmenich PostNL gefietst. Maar ik heb wel heel veel geleerd. Ik ben nu zelfstandiger, professioneler ook. Ik heb ook gewoon een leuk jaar gehad. Daarin waren mindere momenten. Maar die kwamen vooral ook vanuit mijn kant, denk ik.”

Dan doel je op?

“Goh… De communicatie liep soms een beetje spaak tussen mij en de ploeg. Ik heb altijd heel erg mijn best gedaan om me aan de plannen van de ploeg te houden, die gemaakt waren met het oog op mijn ontwikkeling. Maar goed, soms past dat niet allemaal. Ik heb ook mijn eigen mening, over trainen, over voeding. Dat soort dingen. Soms zaten we daar niet op één lijn. Dat botste een klein beetje. Maar niet dat er een groot conflict is geweest of dat ik met klappende deuren naar een andere ploeg ben gaan zoeken.”

Reactie Team dsm-firmenich

WielerFlits zocht contact op met de Nederlandse ploeg om hen te vragen naar de samenwerking met Van der Meulen. Ze reageerde met de volgende quote: “Het was fantastisch om de laatste jaren met Max te hebben samengewerkt. Waar wij nog niet klaar waren voor zijn promotie naar het WorldTour-programma, begrijpen we dat deze mooie kans zichzelf presenteerde aan hem. Wij wensen Max dan ook alle goeds toe bij zijn nieuwe ploeg.”

En nu op naar Italië. Hoe ziet die stap eruit, wat is het plan?

“Dankzij Team DSM heb ik het afgelopen seizoen in een appartementje in Sittard gewoond. Intussen heb ik mijn spullen weer bij mijn ouders in Den Haag gestald, maar daar zal ik niet veel zijn. Ik ben al een week naar Italië geweest voor de kennismaking, nu zit ik in Spanje, voor de kerst ga ik even terug naar huis en daarna gaan we weer op trainingskamp naar Spanje. Vervolgens zal ik veel op de koers zijn. In april koers ik bijvoorbeeld ieder weekend in Italië. De ploeg heeft ook een huis in Udine met meerdere kamers, waar we met de buitenlanders kunnen verblijven. Je merkt dat je heel snel een hecht team vormt. Ik vind het hier helemaal geweldig!”

Hoe is je Italiaans?

“Wel beter. Via Duolingo en een zelfstudie probeer ik dat onder de knie te krijgen. Ik spreek redelijk Spaans en Frans, Italiaans lijkt daar natuurlijk op. Een nieuwe taal leren vind ik ook leuk! Het verrijkt je brein. Naast wielrenner, ben ik ook gewoon mens. Ik wil altijd graag de cultuur opsnuiven van waar ik ben, de manier van leven van de mensen. Ik heb dat nodig, af en toe iets anders aan mijn hoofd.”

Friuli Victorious staar er goed op: de laatste vijf jaar leverden ze tien profs af, waaronder Jonathan Milan. Voorheen louter Italianen, maar nu is die samenstelling anders hè?

“Dat klopt. Met Mika Vijfwinkel is er nog een Nederlander die hier rijdt. Hij reed vorig jaar voor de juniorenploeg van Bahrain Victorious. Dan heb je nog Oliver Stockwell, een goede Brite klimmer, twee Russen en een Sloveen. Dat is Žak Eržen, de zoon van teammanager Milan bij Bahrain. Hij maakt in 2025 ook zijn profdebuut daar. Voor de rest zijn het allemaal Italianen. De voertaal is daarom soms ook Engels, in plaats van Italiaans. Ik vind het in ieder geval erg leuk, zo.”

Wat is het plan van Bahrain Victorious met jou?

“Het enige wat ik kan zeggen, is waar ik naartoe wil. Mijn ambities liggen bij het rijden van klassementen. Daar haal ik het meeste plezier uit en daar ligt voor mij de meeste uitdaging. Dat is waarom ik ben begonnen met fietsen. Als dat kan, wil ik dat over een paar jaar doen. Maar nog voordat ik dat zelf gezegd had, kwam de ploegleiding daar zelf ook mee. Dat ze op zoek waren naar jonge, ambitieuze renners die het in de toekomst hopelijk kunnen schoppen tot klassementsrenners. Het is mijn droom om over drie tot vijf jaar dat bij de profs te kunnen doen.”

En voor komend seizoen, waar richt jij je op?

“Het grote doel voor Friuli Victorious is de Giro Next Gen. Dat is de koers waar ik ook een beetje naartoe ga werken. Maar ik hoop ook gewoon doorheen het jaar een goed niveau te hebben, zodat ik met de nationale selectie mee kan naar bijvoorbeeld de Vredeskoers, Orlen GP en de Tour de l’Avenir. Dat zou een ideaal scenario zijn. Ik ga vooral meerdaagse koersen rijden in 2024. Al kijk ik ook echt uit naar het Italiaanse U23-circuit. Dat is echt een gigantisch hoog niveau met allemaal echt supertoffe wedstrijden. De sfeer die er hangt en ze zijn zo anders en zo veel zwaarder dan de koersen in Nederland. Ik heb er nog nooit een gereden, maar van wat ik gehoord heb maakt me dat wel echt enthousiast, zoals je merkt. Ik kan echt niet wachten om te beginnen!”