Rapportcijfers 2021: UAE Emirates

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlits de WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. We gaan de lijst verder omhoog en komen vandaag UAE Emirates tegen.

Doelen 2021

Na de toch wel verrassende zege van Tadej Pogačar in de Tour de France van 2020, zette zijn ploeg UAE Emirates opnieuw stevig in voor het seizoen 2021. Teambaas Mauro Gianetti en sportief eindverantwoordelijk Joxean Fernández gingen vol voor een nieuwe eindzege in La Grande Boucle met het Sloveense wonderkind. Daarnaast was een top 10-notering in de Giro d’Italia een uitgangspunt en werden daar ritzeges verlangd van Fernando Gaviria. In de klassiekers lag het gewicht van de ploeg vooral op de heuvelachtige wedstrijden, waarin ze wilden scoren met nieuwkomer Marc Hirschi en andermaal Pogačar. In de Vlaamse klassiekers moesten Alexander Kristoff en Matteo Trentin zorgen voor het mooie weer.

Klassiekers: 9

Op dat laatste vlak had de ploeg uit het Midden-Oosten het lastig. De sterke Noor kwam niet verder dan een zesde plek in Dwars Door Vlaanderen, een veertiende stek in Parijs-Roubaix en een achttiende plaats in de Ronde van Vlaanderen. De altijd goedlachse Italiaan scoorde dan weer een achtste plek in Omloop Het Nieuwsblad, een twaalfde notering in Milaan-San Remo, een achttiende stek in de E3 Saxo Bank Classic en een derde plaats in Gent-Wevelgem. Pogačar werd daarnaast zevende in Strade Bianche. Al met al hield dat niet veel over voor UAE Emirates, zeker niet als je bedenkt dat ze in de Waalse Pijl niet startten.

Dat had namelijk te maken met een valspositieve coronatest van Diego Ulissi en een van de stafleden. Toch rolt er een negen uit op dit onderdeel en dat komt niet door de flauwe twaalfde plek van Trentin in de Amstel Gold Race. Nee, dat heeft natuurlijk alles te maken met Pogačar. ’s Werelds beste wielrenner – daarover liet hij dit jaar geen toeval meer bestaan – schreef dit seizoen namelijk twee monumenten bij op zijn palmares. De 23-jarige Sloveen was in het voorjaar de beste in Luik-Bastenaken-Luik na een sprint met vijf. In het najaar deed hij daar de Ronde van Lombardije bij door in een spurt met twee Fausto Masnada zijn hielen te laten zien.

Eerlijk is eerlijk: een ploeg die twee monumenten wint en ook nog eens het zwaartepunt had gelegd op de heuvelklassiekers, die verdient het om voor dit onderdeel een negen te krijgen.

Trentin ziet na een goede koers Wout van Aert zegevieren in Gent-Wevelgem - foto: Cor Vos Pogacar juicht in Luik-Bastenaken-Luik - foto: Cor Vos Pogacar tilt het overwinningsschild op in Bergamo - foto: Cor Vos

Grote rondes: 9

In de Giro d’Italia moest Davide Formolo voor een top-10 in het eindklassement zorgen. Hij slaagde daar al een aantal keer in tijdens zijn carrière, maar nu lukte dat niet. Halverwege de ronde had de Italiaan wel zicht op een plek in de onderste regionen van de eerste tien, maar uiteindelijk strandde Formolo op plek vijftien. Fernando Gaviria moest in de sprints zorgen voor overwinningen, maar hij kwam niet verder dan één tweede plek en twee vijfde plaatsen. De Colombiaan werd derde in het puntenklassement. Diego Ulissi en Alessandro Covi zorgden ook voor twee keer een top 5-resultaat én Joe Dombrowski won een etappe.

Er werd voor Gaviria gelukkig een rit door een ander gewonnen, maar het resultaat in het klassement zal de ploegleiding toch niet bekoord hebben. In de Tour de France werd echter de maximale score behaald. UAE Emirates cijferde zich daar helemaal weg voor kopman Tadej Pogačar en die beschaamde dat vertrouwen niet. De Sloveense jongeling won drie etappes, het jongeren-, berg- en eindklassement. Daarbovenop ligt nog de indrukwekkende solo in de stromende regen in rit acht naar Le Grand Bornand. Daar legde Tamau de basis voor een nieuwe Tour-zege. Hoofddoel van het seizoen voor de ploeg meteen geslaagd.

De Vuelta a España was op haar beurt weer een ronde waarbij UAE Emirates genoegen moest nemen met een rol buiten de schijnwerpers. Ze kleurden wel de koers met verschillende korte noteringen. Zo werden Dombrowski, Matteo Trentin en Rui Oliveira alle drie een keer tweede in een etappe en waren er ook meerdere top 5-resultaten voor sprinter Juan Sebastian Molano. Maar ook hier was er ritsucces, dit keer dankzij Rafał Majka. De Poolse klimmer won de bergetappe met aankomst in El Barraco. Daarnaast reed klimmer David De la Cruz het laatste weekend nog de top-10 in. De Spanjaard werd namelijk zevende.

Perfect waren de grote rondes dus niet helemaal. Maar de overmacht waarmee Pogačar het hoofddoel van de ploeg in de Tour verwezenlijkte, weegt zwaar. Daarom dus een uitstekend cijfer, alleen had het nog een puntje beter gekund.

Dombrowski juichte in Sestola - foto: Cor Vos Pogacar zette meteen de standaard in de tijdrit - foto: Cor Vos Pogacars calvarietocht naar Le Grand Bornand - foto: Cor Vos Alleen boven op Col du Portet - foto: Cor Vos Ook de beste in Luz-Ardiden - foto: Cor Vos Wit, bolletjestrui en het geel in Parijs voor Pogacar en UAE Emirates - foto: Cor Vos Majka tentoonspreidde ook een groot nummer in de Vuelta - foto: Cor Vos

Overige wedstrijden: 8

In de overige wedstrijden kwam UAE Emirates toch net iets minder uit de verf. Tadej Pogačar won weliswaar de UAE Tour en Tirreno-Adriatico, maar verder was het niet meteen overtuigend. Uiteraard was er de gevoelige nederlaag na fantastisch tactisch ploegenspel van Jumbo-Visma in de Ronde van het Baskenland, maar in de overige rittenkoersen op WorldTour-niveau bleef UAE Emirates wat achter. Alleen in de Ronde van Zwitserland (zevende, Rui Costa) en de Ronde van Polen (vierde, Diego Ulissi) volgende er nog top 10-noteringen. Dat had voor een topploeg zoals UAE Emirates is, toch veel beter gemoeten.

In de overige eendagskoersen op WorldTour-niveau komen daar nog een derde plek in Eschborn-Frankfurt (Alexander Kristoff) en een vijfde plaats in de Clásica San Sebastián (Alessandro Covi) bij. Wel werden er in verschillende WorldTour-koersen ritten gewonnen. Dat gebeurde in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland (allen Pogačar) en de Ronde van Polen (Fernando Gaviria), bovenop de hierboven reeds genoemde (eind)overwinningen op het hoogste wielerniveau. In totaal waren dat er veertien van de in totaal 32 seizoenszeges die UAE Emirates behaalde. Die werden door elf renners gerealiseerd.

Dat hadden er meer kunnen en ook moeten zijn, want vooral in het najaar werden veel podiumplekken verzameld. Een ruime voldoende, maar dat had dus hoger kunnen uitvallen.

Pogacar won al in februari de UAE Tour - foto: Cor Vos De drietand die iedere renner wil: de eindzege in Tirreno-Adriatico - foto: Cor Vos In de mangel bij Roglic en Vingegaard tijdens de Ronde van het Baskenland - foto: Cor Vos Ulissi delft net het onderspit tegen Almeide in Polen - foto: Cor Vos

Eindcijfer: 8,7

Al bij al kan UAE Emirates terugkijken op een geweldig seizoen met twee monumentale zeges en de eindoverwinning in de Tour de France. Het levert dan ook een stevige voldoende op, maar niet het hoogste in deze reeks. Dat heeft er vooral mee te maken dat de ploeg uit het Midden-Oosten na INEOS Grenadiers het grootste budget ter wereld heeft, met naar verluidt een grootte van zo’n dertig miljoen euro. Een groot deel daarvan gaat op naar groeibriljant, wonderkind en ploegkopstuk Tadej Pogačar. Alleen is het maar goed dat hij geen grote blessures heeft gekend, want anders was het een zeer pover jaar geweest.

Fernando Gaviria kende niet zijn beste seizoen, Alexander Kristoff hebben we niet veel gezien, Marc Hirschi was geen schim van de renner die hij bij Team Sunweb was, Diego Ulissi kwam terug naar hartproblemen en Matteo Trentin ontbeerde het geluk. Dus UAE Emirates heeft ook haar tegenslag gehad. Maar het mag duidelijk zijn dat ze het eindcijfer grotendeels te danken hebben aan Pogačar. Lichtpuntjes: de ontwikkeling van Alessandro Covi en Juan Ayuso.

In de rubriek Rapportcijfers 2021 geven we alle WorldTour-ploegen, de Belgische ProTeams en de Nederlandse Continental-teams rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van beneden naar boven af, gevolgd door de ProTeams en op onze Continental-feed sluiten we af met de Nederlandse ploegen. Ieder team beoordelen we op interpretatie. Dat wil zeggen: een zesde plaats in het eindklassement van de Tour de France is voor de ene ploeg een daverend succes en voor de ander een fikse teleurstelling. We beoordelen teams op basis van de klassiekers, de grote rondes en de overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende voorjaarskoersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij aangevuld met in het najaar Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden. Een team krijgt drie cijfers.