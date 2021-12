Bauke Mollema richt vizier op eendagskoersen en ritten in Giro en Tour: “Haal ik meer voldoening uit”

Interview

‘Bauke Mollema de klassementsrenner’ lijkt langzamerhand verleden tijd. In ieder geval voor komend seizoen. De 35-jarige kopman van Trek-Segafredo zal in 2022 opnieuw de Giro d’Italia en de Tour de France betwisten, maar in beide rondes zet hij in op ritoverwinningen. Klassementsambities heeft hij op dit moment niet. “Het programma dat ik in 2017, 2019 en afgelopen jaar heb afgewerkt, past goed bij mij”, vertelt de Nederlander tijdens een Zoom-call met onder andere WielerFlits.

Mollema start zijn seizoen in de GP Marseillaise, gevolgd door de Ster van Bessèges en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In die periode verdedigt hij ook zijn titel in de Trofeo Laigueglia. “Lekker dicht bij huis allemaal”, zegt hij erbij.

Het blijkt een bewuste keuze. “Nu met die corona-ellende allemaal, dan is het makkelijker als je niet veel hoeft te reizen. Je hoeft dan ook wat minder formulieren in te vullen”, lacht hij. “Ik vind het ook fijn om waar het kan, meer thuis te zijn. Ik dacht er eerst aan om de Ronde van Valencia te rijden in februari, die op dezelfde data als de Ster van Bessèges is. Valencia is wat warmer en iets minder stressvol, maar ik bespaar twee reisdagen. Na Bessèges ben ik zondagavond thuis.”

“Als je dat een paar keer kan doen, ben je zo maar vijf tot tien dagen in een jaar langer thuis. Dat is fijn”, vertelt de geboren Groninger, die samen met zijn gezin in Monaco woont. “Daarnaast vind ik het leuk om – zoals in een paar etappes van Alpes Maritimes, bijvoorbeeld – op mijn eigen trainingswegen te koersen. Of ik, nu ik wat ouder, ben liever vaker thuis ben? Nou, ik weet niet of ik per se vaker thuis ben dan pak ‘em beet vijf jaar geleden. Ik doe nu ook al een aantal jaar verschillende hoogtestages, maar ik hoef inderdaad niet onnodig vaak weg te zijn. Als het met bepaalde koersen zo uitkomt, vind ik dat prima.”

Net als vorig jaar zien we Mollema – evenals dit seizoen – in de eerste koersmaand veel in actie. “In februari heb ik weer best een druk programma, dat vind ik wel lekker. Vorig jaar is me dat goed bevallen. Ik won natuurlijk al vrij vlot twee wedstrijden en ook nu hoop ik er in februari meteen weer te staan. Als me dat opnieuw lukt, denk ik dat het weer mogelijk is om al vroeg in het seizoen mee te doen voor overwinningen. Of ik vervolgens in maart Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico doe, dat ligt nog op tafel. Het staat in ieder geval vast dat ik daarna een wat langere pauze neem, om me goed voor te bereiden op de klassiekers en de Giro.”

Geen Amstel om langer op hoogte te blijven

Voor het jongste WK in Leuven gaf Mollema nog maar eens aan ooit de Ronde van Vlaanderen te willen rijden. Dat gaat komend jaar in ieder geval niet passen. “Ook de Amstel Gold Race zal ik overslaan”, zegt hij. “Dat heeft vooral te maken met het feit dat de datum is verwisseld met Parijs-Roubaix. Daardoor zit er nu tien dagen tussen de Amstel – die voor mij misschien ook te vlak is – en de Waalse Pijl. Bovendien ga ik voor de Ardennenklassiekers nog op hoogtestage in functie van de Giro. In ontsnappingen tijdens de grote rondes heb je dezelfde twee tot vijf minuten inspanningen nodig die je levert tijdens heuvelklassiekers.”

Het eendagswerk is sowieso steeds belangrijker voor Mollema. “In grote rondes is het voor mij tegenwoordig lastiger om een goed eindresultaat neer te zetten”, legt hij uit. “Het niveau in de Giro, Tour en Vuelta is super hoog en er zijn veel jongens die in staat zijn om bij de eerste tien in het eindklassement te eindigen, met daarbij nóg meer gasten die dat in wedstrijden van een week kunnen. Maar mijn cijfers zijn nog altijd heel goed. In de eendagsklassiekers doe ik heel goed mee de laatste jaren. Denk aan koersen als de Ronde van Lombardije, de Clásica San Sebastian, Luik-Bastenaken-Luik en de olympische wegrit.”

In dat soort wedstrijden hoopt hij ook in 2022 weer mee te doen van voren. “Door de hoogtestage voor de Ardennenklassiekers, hoop ik daar in een goede vorm aan de start te staan. Afgelopen jaar ging die voorbereiding op de Giro best goed. In La Doyenne werd ik achtste, ik zat steeds op de goede plek en mijn niveau daar was ook echt in orde. Het is niet gemakkelijk om het nog beter te doen, als je ziet wat voor kleppers er in zo’n monument aan het vertrek staan. Het past goed in de opbouw naar de Giro, die prikkel na een lange, koersloze periode. En een hoogtestage werkt voor mij gewoon heel erg goed.”

Rittenkapen in grote rondes

In de grote rondes zal Mollema zich voornamelijk richten op een rol als rittenkaper. “Op dit moment start ik niet met uitgesproken klassementsambities in die twee grote rondes. Ik hou erg van de combinatie Giro-Tour, dat heb ik nu drie keer gedaan. Twee keer resulteerde dat in ritwinst in de Tour. In 2019 werd ik weliswaar vijfde in de Giro, maar toen voelde ik me in het eerste deel van de Tour ook heel goed. Ik vind het in ieder geval een fijne combinatie en ik kijk er alweer naar uit. Een ritzege is daarbij het doel, zowel in de Giro als de Tour. Daar haal ik veel meer voldoening uit dan wanneer ik als achtste eindig in het eindklassement.”

Hij zal in beide grote rondes veelal optrekken met Giulio Ciccone. “Ik denk dat hij in de toekomst kan meedoen voor top-5-noteringen in eindklassementen”, denkt Mollema hardop. “Tijdens de afgelopen Giro was hij daar al heel dichtbij, tot zijn val een paar dagen voor het einde. Hij heeft het niveau en de kracht om het te doen. Giulio heeft veel energie, een pure klimmer. Zodra de weg omhoogloopt en het écht steil is, heeft hij soms problemen om zichzelf in toom te houden. Zo graag wil hij dan aanvallen. Dat heeft met leeftijd en zijn temperament te maken, dat moet hij leren. Daar wil ik hem graag bij helpen dit seizoen.”

Niet alleen de Italiaan, overigens. “Met mijn ervaring wil ik talenten graag de kneepjes van het vak leren”, enthousiasmeert Mollema. “De geldt voor de ronderenners, maar ook voor de klimmers. Ik zou er graag aan bijdragen dat zij zichzelf sterker kunnen maken. Denk dan ook aan Matthias Skjelmose, een heel groot talent voor de toekomst. Maar ook aan JuanPe López, die afgelopen jaar ook al een goede Vuelta a España reed. Het lijkt erop dat wij samen ook een aantal wedstrijden en zelfs een grote ronde gaan doen komend jaar. Maar ook nu op trainingskamp vind ik het leuk om met hen te praten en een beetje advies te geven.”

Mollema heeft ooit weleens gezinspeeld op het rijden van drie grote rondes in een jaar. Nu de Ronde van Spanje 2022 in Nederland vertrekt, rijst de vraag of dat tot de mogelijkheden behoort. “Nee, in principe niet”, is hij daar duidelijk over. “Daar ben ik niet mee bezig, ondanks dat de Vuelta in Nederland start. Dat zou natuurlijk heel speciaal zijn, omdat ik ook al eens tijdens de Giro (2010) en de Tour (2015) in Nederland van start ben gegaan. De Vuelta dus nog niet. Maar ik vind het mooier om in alle drie de grote rondes een rit te winnen. Dat is in de Giro nog niet gelukt; daar gaan we alles aan doen om daarin te slagen.”

Australisch najaar

Na de Tour is Mollema voornemens om – net als in 2021 – een lange pauze te nemen ter voorbereiding op de laatste koersmaand. Daarbij kijkt hij ook alvast vooruit naar het WK in Wollongong. “Ik heb het parcours gezien, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe vaak we die lange klim gaan doen”, vertelt hij. “Het maakt een groot verschil of je die maar één keer doet of drie keer. Daar moeten we op wachten. Maar verder oogt het heel uitdagend. Het parcours ziet er nu goed uit voor Mathieu van der Poel. Die laatste klim van een ruime kilometer in de stad ziet er behoorlijk technisch uit. Dat moet hem echt heel goed liggen.”

De Nederlander zelf zou ook graag naar Australië willen afreizen. “Ik ben er nog nooit geweest”, lacht hij. “Het is een mooie kans om er eens naartoe te gaan, nu het WK er plaatsvindt. Het lijkt erop dat ze er voorafgaand aan het WK ook een aantal koersen zullen organiseren, dus dat zou een interessant doel voor het laatste deel van het seizoen kunnen zijn. Daarna wil ik ook weer proberen om goed te zijn in de Italiaanse herfstklassiekers. Ook dat is een voordeel als je de Giro met de Tour combineert, dan kun je na San Sebastián – met een kleine zes weken rust daartussen – echt goed toewerken naar die laatste koersmaand.”

Mollema is in ieder geval voornemens om nog lang niet te stoppen als professioneel wielrenner. “Ik heb niet het idee dat dit mijn laatste jaar gaat zijn, zeker niet”, lacht hij. “Binnenkort gaan we samen met de ploeg om tafel om mijn aflopende contract van 2022 te verlengen. Dat is even afwachten. Maar ik heb nu het idee dat ik nog wel een jaartje of vijf op dit niveau kan fietsen”, zegt Mollema, die op 26 november zijn 35ste verjaardag vierde.

Voorlopige programma Bauke Mollema voor 2022

GP Marseillaise (31 januari)

Ster van Bessèges (2-6 februari)

Tour des Alpes Maritimes et du Var (18-20 februari)

Trofeo Laigueglia (02 maart)

Parijs-Nice (06-13 maart) – Nog niet bevestigd

Tirreno-Adriatico (07-13 maart) – Nog niet bevestigd

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Giro d’Italia (06-29 mei)

Tour de France (01-24 juli)

Clásica San Sebastián (30 juli)

WK wielrennen (25 september)

Ronde van Lombardije (03 oktober)

Situatie rondom Luca Guercilena Halverwege het gesprek ontdoet Mollema zich van zijn vest, waarnaar een t-shirt met de tekst Forza Luca zichtbaar is. Het is een beterschapsboodschap aan teammanager Luca Guercilena, die momenteel onder behandeling van artsen staat vanwege lymfeklierkanker. “Hij heeft maandag online nog een motivatiespeech en presentatie voor ons gehouden”, vertelt de Nederlander. “Normaal doet hij dat in levenden lijve, maar Luca wil nog niet te veel reizen. Hij is druk aan herstellen, hij zit nog wel een tijd in het behandeltraject. Naar omstandigheden ziet het er redelijk uit. Hij heeft de hoop dat het de goede kant opgaat.”