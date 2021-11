Rapportcijfers 2021: Intermarché-Wanty-Gobert

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlitsde WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De volgende is een nieuwkomer op WorldTour-niveau: Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux, zoals de ploeg officieel heet.

In de rubriek Rapportcijfers 2021 geven we alle WorldTour-ploegen, de Belgische ProTeams en de Nederlandse Continental-teams rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van beneden naar boven af, gevolgd door de ProTeams en op onze Continental-feed sluiten we af met de Nederlandse ploegen. Ieder team beoordelen we op interpretatie. Dat wil zeggen: een zesde plaats in het eindklassement van de Tour de France is voor de ene ploeg een daverend succes en voor de ander een fikse teleurstelling. We beoordelen teams op basis van de klassiekers, de grote rondes en de overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende voorjaarskoersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij aangevuld met in het najaar Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden. Een team krijgt drie cijfers.

Doelen 2021

Intermarché-Wanty-Gobert nam in het najaar 2020 de WorldTour-licentie over van Team CCC. Als debutant en met slechts een klein budget, beschouwde de nieuw aangestelde teammanager Aike Visbeek 2021 als een overgangsjaar.

Het belangrijkste doel dat men bij de Waalse ploeg voor ogen had, was het winnen van een rit in een grote ronde. Daarnaast werden er volgens de ploeg in de laatste vijf seizoen te weinig top-10-klasseringen in de klassiekers gehaald. Daar moesten Aimé De Gendt en Loïc Vliegen voor zorgen. Als laatste doel wilde de ploeg de sprinttrein van Danny van Poppel een goed seizoen laten draaien.

Klassiekers: 5

De beste uitslagen in de klassiekers van Intermarché-Wanty-Gobert zijn een twaalfde plek in Dwars Door Vlaanderen (Boy van Poppel), een zestiende plaats in de Ronde van Vlaanderen (Danny van Poppel) en een veertiende plek in de Waalse Pijl (Quinten Hermans). Geen resultaten om over naar huis toe te schrijven.

Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Waalse formatie nu ook niet over renners beschikt die gegarandeerd hoge ogen kunnen gooien in de klassiekers. Een formatie die een jaar geleden nog een ProTeam was, mag je daar nu niet direct op afrekenen. De mannen van Hilaire Van der Schueren toonden zich wél.

Voor dit cijfer kijkt WielerFlits naar twaalf koersen. In zeven daarvan kleurden renners van Intermarché-Wanty-Gobert de vroege vlucht. Simone Petilli deed het in Strade Bianche, Taco van der Hoorn was dat in Milaan-San Remo en de E3 Saxo Bank Classic, Maurits Lammertink klaarde dat klusje in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, Loïc Vliegen was ook van de partij in de Amstel en ook in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij gezelschap kreeg van Lorenzo Rota.

Jan Bakelants sierde dan weer de vlucht in Il Lombardia. Laten we ook Danny van Poppel vergeten, die tot die in de finale meezat in de elitegroep in Gent-Wevelgem. Goed voor de sponsors, maar we moeten streng zijn: nergens top-10, dus een kleine onvoldoende.

Grote rondes: 8

Intermarché-Wanty-Gobert had nog geen enkele overwinning geboekt toen Taco van der Hoorn al na drie dagen Giro d’Italia het belangrijkste doel van het jaar verwezenlijkte. De Nederlander hield in de derde rit na een knap staaltje vluchterswerk het peloton af.

In het klassement speelden ze – ondanks dat Rein Taaramäe lang in de top-20 stond – geen rol en ook kwamen ze niet meer in de buurt van een ritzege, maar dat zal Visbeek en co weinig uitgemaakt hebben. In de Tour de France lukte het niet om een stempel te drukken, al was daar de wederopstanding van Louis Meintjes (veertiende in het klassement) opvallend.

Waar de grote rondes al na de Giro d’Italia geen onvoldoende meer konden opleveren voor de Belgische formatie, zette ze daar in de Vuelta a España een dik uitroepteken achter. Ook nu weer was het in de derde rit raak: Rein Taaramäe won solo op de Picón Blanco, waarna hij twee dagen in de rode leiderstrui mocht rondrijden.

Na de vijfde etappe was de Est zijn trui weer kwijt, maar Odd Christian Eiking bracht hem na etappe tien weer terug in de ploeg. De Noor zou de trui vervolgens zeven etappes dragen, om hem op Lagos de Covadonga (etappe 17) pas af te geven. Hij eindigde als elfde in het klassement. Meintjes stond tot zijn opgave in de negentiende rit tiende in het klassement. Al bij al een hele dikke voldoende.

Taaramäe won op Picón Blanco - foto: Cor Vos Eiking droeg een week lang het rood - foto: Cor Vos

Overige wedstrijden: 8

Waar de klassiekers dus niet meteen top-10-resultaten opleverden, deden verreweg alle eendagskoersen dat vanaf mei wel. Van de 57 eendagskoersen die Intermarché-Wanty-Gobert sinds die maand reed, tot het einde van het seizoen, haalden ze in liefst 45 daarvan een plek bij de eerste tien.

Daarbij ook zeges, zoals in Binche-Chimay-Binche (Danny van Poppel), Omloop van het Houtland (Taco van der Hoorn) en Classic Grand Besançon Doubs (Biniyam Ghirmay). In nog eens elf van die 45 top-10’s, stond er een renner van de ploeg op het podium. Denk aan Tro-Bro Léon, Dwars door het Hageland en de Antwerp Port Epic.

Daarbij moeten we ook zeker korte noteringen vermelden in grote klassiekers als Clásica San Sebastian (vierde, Lorenzo Rota – waar Eiking ook nog zevende werd), Eschborn-Frankfurt (vierde, Andrea Pasqualon) en Parijs-Tours (vijfde, Danny van Poppel).

In het rondewerk was het wat minder, maar werden in het najaar ook dichte ereplaatsen verzameld in de Tour de Wallonie (zesde, Quinten Hermans), de Arctic Race of Norway (tweede, Eiking) en de Deutschland Tour (vijfde, Georg Zimmermann). Daarnaast wist Taco van der Hoorn ook nog een WorldTour-ritzege te boeken in de Benelux Tour. De zegeteller stopt dit jaar bij negen.

Eindcijfer: 7

Wie aan het begin van het jaar gedacht had dat Intermarché-Wanty-Gobert gerenomeerde WorldTour-teams als Team DSM, Lotto Soudal, Team BikeExchange en EF Education First-Nippo achter zich zou laten, werd waarschijnlijk voor gek verklaard. Zeker als je ziet wat voor toprenners er bij dat soort ploegen rijden, tegenover de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert.

Dat verdient een compliment en een mooie voldoende. Na het optellen van de drie onderdelen, komt er dan ook een zeven uit voor de ploeg van Visbeek. Ritzege in een grote ronde behaald (zelfs twee) en vooral het goede seizoen van Danny van Poppel is noemenswaardig. Enig smetje is het ontbreken van een top-10-notering in de klassiekers.

Er zijn ook polls geplaatst bij de Rapportcijfers 2021 van Team DSM, Qhubeka NextHash, Team BikeExchange, Lotto Soudal, EF Education-Nippo en Cofidis. Klik op de desbetreffende ploeg, scroll in het artikel naar onderen en stem.