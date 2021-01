Wielerploegen 2021: Alpecin-Fenix

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle belangrijke teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Alpecin-Fenix.

Alpecin-Fenix

Land: België

Sponsoren: Alpecin (Duits bedrijf in haarverzorgingsproducten) en Fenix (Italiaans bedrijf in materialen voor interieurontwerp)

Sinds: 2009 (eerder ook BKCP-Powerplus, BKCP-Corendon, Beobank-Corendon en Corendon-Circus)

UCI-afkorting: AFC

Fietsensponsor: Canyon

Tenue 2021:

Vorig jaar

Alpecin-Fenix is Mathieu van der Poel, Mathieu van der Poel is Alpecin-Fenix. Ook in 2020 ging het weer vaak over het Nederlandse multitalent. In de eerste maand van 2020 veroverde Van der Poel op eclatante wijze zijn derde wereldtitel in het veld, maar al snel ging de knop om en stond alles in het teken van zijn wegseizoen. De alleskunner begon met hooggespannen verwachtingen aan zijn wegcampagne, maar MVDP kwam toch behoorlijk traag uit de startblokken.

Door de uitbraak van de coronapandemie in Europa vielen de wedstrijden als dominostenen om en uiteindelijk besloot de UCI om een coronapauze in te lassen. Na enkele koersloze maanden begon Van der Poel in Italië aan het tweede deel van het seizoen, maar hij reed in Strade Bianche en Milaan-San Remo toch vooral achter de feiten aan. Van der Poel gaf later toe dat hij overtraind uit de coronabreak was gekomen en daardoor niet fris was bij de hervatting van het wielerjaar.

Het keerpunt volgde echter na een bemoedigend optreden in de Ronde van Lombardije, want op het Nederlands kampioenschap op en rond de VAM-berg was hij weer ouderwets niet te stuiten. Het bleek het begin van een succesvolle periode met ook nog ritwinst in Tirreno-Adriatico, eindwinst in de BinckBank Tour (na een imponerende solo in de slotrit naar Geraardsbergen) en als kers op de taart de zege in de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel zorgde ook vorig jaar voor de grootste overwinningen, maar de ploeg wist met meerdere renners en op verschillende terreinen te scoren. Denk aan Tim Merlier, die met zijn rappe benen één sprintzege wist te boeken in Tirreno-Adriatico en de beste was in de Brussels Cycling Classic. Ook Dries De Bondt, Gianni Vermeersch, Jonas Rickaert en anderen waren succesvol in één of meerdere wedstrijden, waardoor de ploeg nog zestien seizoenszeges wist binnen te halen.

Aantal overwinningen: 16 (de overwinningen in het veld tellen we hier niet mee)

Belangrijkste resultaten:

Dwars door het Hageland –

Nederlands kampioenschap op de weg –

Duits kampioenschap op de weg –

Brussels Cycling Classic –

Zesde en zevende etappe Tirreno-Adriatico –

Antwerp Port Epic –

Belgisch kampioenschap op de weg –

/ Eindklassement BinckBank Tour –

Ronde van Vlaanderen –

Brabantse Pijl –

Gran Piemonte –

Driedaagse Brugge-De Panne –

Transfers

Voor Alpecin-Fenix was het zaak om de ploeg van een heuse kwaliteitsinjectie te voorzien, aangezien de Belgische formatie vorig seizoen de Europe Tour wist te winnen en als beloning zeker is van deelname aan alle WorldTour-wedstrijden. En het moet gezegd, architecten Christoph en Philip Roodhooft zijn erin geslaagd om meerdere sterke renners binnen te halen. Daartegenover staat het vertrek van slechts enkele coureurs.

Mountainbiker Petter Fagerhaug (23) vertrekt na twee seizoenen bij Alpecin-Fenix. Sinds de zomer van 2019 stond de Noor al langs de kant, nadat klierkoorts bij hem was vastgesteld. Ook Lasse Norman Hansen koerst dit jaar niet meer voor de ploeg van de gebroeders Roodhooft. De sterke Deen wil in 2021 vooral schitteren als baanwielrenner op de Olympische Spelen en dat is volgens Alpecin-Fenix niet meer verenigbaar met de wegambities van de ploeg.

Hansen hoeft zich echter geen zorgen te maken over zijn Olympische droom, want bij WorldTour-ploeg Qhubeka ASSOS krijgt hij alle ruimte om zich te richten op Tokio. Verder doen Antoine Benoist, Samuel Gaze en Loris Rouiller een stapje terug naar de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix. Edward Anderson, Tobias Bayer, Laurens De Vreese, Silvan Dillier, Xandro Meurisse, Jasper Philipsen, Edward Planckaert, Lionel Taminiaux en Jay Vine zijn dan weer nieuw bij de ploeg.

Dat zijn negen nieuwe gezichten. Zwift Academy-winnaar Vine, Taminiaux, Anderson, Bayer en Planckaert kunnen worden gezien als breedteversterkingen of aanwinsten met het oog op de toekomst. Ook Laurens De Vreese is gehaald als (mogelijke) wegkapitein van Van der Poel en overige speerpunten, aangezien de Oost-Vlaming jarenlang van waarde is geweest voor de kopmannen van het Kazachse Astana. “Ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen aan toekomstige successen.”

Ook Silvan Dillier, die de overstap maakt van AG2R La Mondiale, moet een belangrijke pion worden binnen de ploeg. “Ik ben ervan overtuigd dat ik binnen deze organisatie nog altijd als wielrenner kan groeien. Mijn doel is om deel uit te maken van een geweldig team voor de klassiekers. Daarnaast wil ik mijn ervaring in de grote ronden inzetten en delen met het team”, zo liet de nummer twee van Parijs-Roubaix 2018 weten na het ondertekenen van zijn contract.

En dan hebben we nog de Belgen Philipsen en Meurisse. Die eerste staat al enkele jaren te boek als een toptalent en hoopt bij een iets kleinere ploeg volledig door te groeien. De nog altijd maar 22-jarige Philipsen liet in 2020 al hele mooie dingen zien met ritwinst in de Vuelta a España en de BinckBank Tour. Philipsen: “Ik ben ervan overtuigd dat ik met deze ploeg naar mijn hoogste niveau kan groeien. Hopelijk vertaalt zich dat in vele mooie successen samen.”

“Met Mathieu van der Poel hebben we een absolute kopman, maar we streven er voortdurend naar om het team in de breedte te versterken”, zo vertelt Christoph Roodhooft. Het is dus niet gek dat ook Meurisse is aangetrokken voor de komende twee seizoenen. De renner komt over van Circus-Wanty Gobert en moet zijn streng kunnen trekken in de heuvelklassiekers, rittenkoersen van één week en als rittenkaper in een grote ronde.

Tot slot hebben we nog ‘het geval Roy Jans’. De ervaren Belg en partner van veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado staat sinds dit jaar niet meer ingeschreven bij de ploeg, maar was wel gewoon mee op het gezamenlijke trainingskamp in Benicasim. En dus lijkt er nog iets in de pijplijn te zitten…

UIT

Lasse Norman Hansen (Qhubeka ASSOS)

Petter Fagerhaug (n.n.b.)

Samuel Gaze (Alpecin-Fenix Development Team)

Loris Rouiller (Alpecin-Fenix Development Team)

Antoine Benoist (Alpecin-Fenix Development Team)

Roy Jans (n.n.b.)

IN

Edward Anderson (Hagens Berman Axeon)

Tobias Bayer (Tirol-KTM)

Laurens De Vreese (Astana)

Silvan Dillier (AG2R La Mondiale)

Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert)

Jasper Philipsen (UAE Emirates)

Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise)

Lionel Taminiaux (Bingoal Wallonie-Bruxelles)

Jay Vine (Nero Continental)

Ambities voor 2021

‘Ontzettend’, is het antwoord van mede-architect Christoph Roodhooft op de vraag hoe belangrijk het winnen van de Europe Tour was in 2020. “Nu kunnen we volop ons eigen programma uitstippelen en samenstellen. We moeten niet meer ‘hopen’. Dat zal ons ongetwijfeld een meerwaarde bieden. Het is moeilijk in te schatten of we dat ook kunnen omzetten naar resultaten, maar het biedt ons in elk geval extra rust.”

Roodhooft heeft een duidelijke visie met het oog op het nieuwe wielerseizoen. “Doel is dat we voldoende wedstrijden in ons programma opnemen waarin we onze snelle jongens kunnen uitspelen. Dat we hen optimaal de kansen bieden om te scoren. Dat deden we dit jaar ook al, maar dan op een ander niveau. Al gaan we ook onze koersen niet verloochenen. Wedstrijden genre Overijse, Parijs-Brussel, Dwars door het Hageland, … Daar willen we als ploeg op blijven mikken.”

Alpecin-Fenix zal dit jaar zijn vuurdoop beleven in de grote rondes en heeft besloten om ook maar meteen de Giro d’Italia, Tour de France én Vuelta a España te betwisten. Maar eerst richt de formatie zich natuurlijk op de voorjaarsklassiekers, te beginnen met Milaan-San Remo en eindigend met Luik-Bastenaken-Luik. Mathieu van der Poel, toch de man die het moet doen namens Alpecin-Fenix, zal in de meeste wedstrijden zijn opwachting maken.

De Nederlandse kampioen laat de eerste twee kasseikoersen, Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, wel schieten ter faveure van de UAE Tour. “Ik denk dat dat een betere aanloop is richting de klassiekers waarop ik nog net iets meer mijn pijlen richt dan het openingsweekend”, zo klinkt het. Welke wedstrijd Van der Poel na de UAE Tour rijdt, weet hij nog niet. De keuze is tussen Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico.

Een probleem: mocht Van der Poel kiezen voor Parijs-Nice, dan mist hij Strade Bianche. “De rest van mijn programma zal een beetje hetzelfde zijn zoals altijd. Met als hoofddoel de twee monumenten: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Hel zou het hoogtepunt van mijn voorjaar moeten zijn.” Merlier, Philipsen, De Bondt, Dillier en Meurisse zijn de sterke adjudanten met dienst. Renners die stuk voor stuk ook zelf een prijsje kunnen rijden.

In het voorjaar zijn de ogen vooral gericht op Mathieu van der Poel, maar in de Giro d’Italia en (naar alle waarschijnlijkheid) Vuelta a España is het aan andere renners om de sportieve kastanjes uit het vuur te halen. Voor een definitieve taakverdeling is het nog te vroeg, al kunnen we er al voorzichtig vanuit gaan dat rappe mannen als Sacha Modolo en Kristian Sbaragli in aanmerking komen voor een Giro-selectie.

Het is ook nog de vraag of Alpecin-Fenix met de sterkst mogelijk selectie naar de Tour trekt, of dat ze kiezen voor een spreiding van hun toppers. Roodhooft: “Dat de Tour ontzettend belangrijk is, moet ik niemand vertellen. Maar of we met drie snelle jongens (Van der Poel, Merlier en Philipsen, red) gaan? Er kan in een half jaar nog veel gebeuren. Het is gewoon nog te vroeg om daar nu al uitsluitsel over te geven.” Zo zit Van der Poel ook nog met zijn Olympische mountainbike-ambities.

Nu blijkt dat Tourgangers niet eerst verplicht twee weken in quarantaine moeten om mee te doen aan de Olympische Spelen, is het voor Van der Poel mogelijk om beide evenementen te combineren. Maar als blijkt dat de Nederlander toch voor de keuze komt te staan, is Van der Poel er naar eigen zeggen snel uit. “Het is een moeilijke afweging, al is het voor mij persoonlijk helemaal geen moeilijke keuze. Als ik mijn hart laat spreken, dan kies ik voor de Spelen.”

Let in 2021 ook op de snelle Alexander Krieger, Duits wegkampioen Marcel Meisen, Gianni Vermeersch, Jonas Rickaert, Edward Planckaert, Italianen Sbaragli en Modolo en David van der Poel. Renners die in het kader van ‘het derde programma’ van de ploeg heel wat ereplaatsen en dus UCI-punten kunnen en moeten verzamelen in semiklassiekers en wat kleinere rittenkoersen. Allemaal met het oog op titelprolongatie in de Europe Tour.

Voor de wat zwaardere klimkoersen zal de ploeg hopen op uitschieters van nieuwkomer Meurisse, Petr Vakoč, Louis Vervaeke en Floris De Tier. Tot slot is het ook goed om de ontwikkeling van de piepjonge Ben Tulett in de gaten te houden. De kleine Brit is nog altijd maar negentien lentes jong, maar liet vorig seizoen al enkele mooie dingen zien in onder meer de Tour of Antalya.

Selectie Alpecin-Fenix 2021

Edward Anderson (18/04/1998)

Tobias Bayer (17/11/1999)

Dries De Bondt (04/07/1991)

Floris De Tier (20/01/1992)

Laurens De Vreese (29/09/1988)

Silvan Dillier (03/08/1990)

Jimmy Janssens (30/05/1989)

Alexander Krieger (28/11/1991)

Senne Leysen (18/03/1996)

Marcel Meisen (08/01/1989)

Tim Merlier (30/10/1992)

Xandro Meurisse (31/01/1992)

Sacha Modolo (19/06/1987)

Jasper Philipsen (02/03/1998)

Edward Planckaert (01/02/1995)

Alexander Richardson (30/04/1990)

Jonas Rickaert (07/02/1994)

Oscar Riesebeek (23/12/1992)

Kristian Sbaragli (08/05/1990)

Diether Sweeck (17/12/1993)

Lionel Taminiaux (21/05/1996)

Scott Thwaites (12/02/1990)

Ben Tulett (26/08/2001)

Petr Vakoč (11/07/1992)

Mathieu van der Poel (19/01/1995)

David van der Poel (15/06/1992)

Otto Vergaerde (15/07/1994)

Gianni Vermeersch (19/11/1992)

Louis Vervaeke (06/10/1993)

Jay Vine (16/11/1995)

Philip Walsleben (19/11/1987)

Totaal: 31