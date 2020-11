Modolo uit op revanche bij Alpecin-Fenix: “Ik wil weer winnen”

Sacha Modolo kende een ongelukkig debuutjaar bij Alpecin-Fenix. Aanhoudende maagproblemen, die inmiddels verholpen zijn, en een valpartij waarbij de Italiaan twee ribben brak, zorgden ervoor dat hij niet op zijn top kon presteren. “Ik wil volgend jaar weer winnen, niets anders”, vertelt hij tegen Tuttobiciweb.

Ondanks alle tegenslag heeft Modolo zich goed kunnen nestelen bij Alpecin-Fenix, nadat hij de twee jaar ervoor uitkwam voor EF Pro Cycling. “Ik moet toegeven dat ik sneller mijn plek heb kunnen vinden in de Belgisch-Nederlandse ploeg dan in een Amerikaanse ploeg. Engels is niet mijn moederstaal en dat is ook zo bij Alpecin-Fenix. Daardoor begrijpen we elkaar beter”, legt hij uit.

Klassiekers

“De ploeg heeft mij oprecht verrast. We hoeven niet veel onder te doen voor de beste WorldTour-teams. Naar mijn mening kan ik bij deze ploeg mijn grenzen verleggen”, vertelt Modolo, die volgend jaar met Alpecin-Fenix aan alle WorldTour-koersen mee mag doen. “Dat is voor ons de ideale situatie. We gaan zeker alle klassiekers rijden, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en de Tour de France. De rest zien we dan wel.”

“Het is de bedoeling dat ik koersen ga rijden die ik dit jaar niet kon rijden. Hopelijk alle belangrijke klassiekers, van Milaan-San Remo tot de kasseienklassiekers. Daarna ga ik vechten voor een plek in de Tour de France, maar er is veel interne concurrentie en er kunnen nog veel dingen gebeuren”, zegt hij. “Als Mathieu van der Poel er is, werken we natuurlijk voor hem. Maar misschien krijg ik wat meer vrijheid in koersen als Gent-Wevelgem of De Panne.”

Sprinters

Met de komst van Jasper Philipsen en ook nog Tim Merlier in de ploeg, heeft Modolo de nodige concurrentie. “We zijn erg competitief in de sprints, maar de ploegleiding wil dat ik weer win, dus ik weet zeker dat ik mijn kansen ga krijgen. De kalender is groot genoeg dat er voor iedereen kansen gaan zijn. Ik zal mezelf ook testen als lead-out. Ik hoop dat die rol mij past, want ik heb het nog nooit gedaan. Als ik het goed doen, kan dat mijn carrière verlengen.”

De drang om te winnen is groot bij Modolo, die in februari 2018 voor het laatst won in de Ruta del Sol. “Ik heb mijn armen al drie jaar niet meer in de lucht gestoken. Dat is heel raar voor mij, want tot dan toe had ik alleen in mijn eerste seizoen als prof niet gewonnen”, vertelt hij.