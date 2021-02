Roy Jans met Alpecin-Fenix naar UAE Tour en GP Monseré

Consternatie was er een tijdje, want Roy Jans ontbrak op de UCI-site in de selectie van Alpecin-Fenix. Inmiddels staat hij er wel bij en is die onduidelijkheid uit de lucht. “Ik ben nochtans nooit weggeweest, hoor”, grapt Jans zelf tegen Het Belang van Limburg.

“Al in augustus kreeg ik de mondelinge toezegging dat ik kon blijven. Waarop ik nadien voor één jaar heb bijgetekend. Ik weet dat er veel is gespeculeerd over mijn toekomst, terwijl ik in december al mee was op ploegstage. Zo meende de buitenwereld te weten dat ik zou stoppen of zou overgeheveld worden naar de continentale opleidingsploeg. Maar voor mezelf was het kristalhelder: ik ben altijd lid gebleven van het ProTeam”, aldus Jans.

UAE Tour

Zijn eerste wedstrijd van het seizoen wordt de UAE Tour, waar hij in dienst rijdt van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. “Een mooie geste van de ploeg, want indien de Ronde van Valencia niet was uitgesteld geweest, was ik nu al aan het koersen”, vertelt hij. “In plaats daarvan trekken we op 10 februari naar het Spaanse Benicassim om de automatismen in de sprint erin te slijpen alvorens naar de Emiraten af te reizen.”

Omdat Jans de UAE Tour rijdt, mist hij het Vlaamse openingsweekend. “Ik rij mijn eerste wedstrijdkilometers op Vlaamse bodem op 7 maart, wanneer de GP Jean-Pierre Monseré gepland staat. Ik hoop dat die koers kan doorgaan, zoals ik hoop dat alles zo veel mogelijk kan plaatsvinden. Ik zit namelijk aardig op schema”, zegt Jans.