Zwift Academy-winnaar Jay Vine verdient contract bij Alpecin-Fenix

Jay Vine mag zich de grote winnaar van de Zwift Academy noemen. De 25-jarige Australiër won gisteren de finale van het talentenprogramma van Zwift en wist zo een profcontract in de wacht te slepen. Jochem Kerckhaert (WPGA) uit Nederland en de Belg Lionel Vujasin mochten ook meedoen aan de grote finale.

Sinds dit jaar is Alpecin-Fenix een van de ploegen waar via het talentenprogramma van Zwift een profcontract te verdienen is. Vijf finalisten kwamen nog in aanmerking voor een profcontract: Vine, Kerckhaert, Vujasin en de Britten Damien Clayton en Oliver Moors.

De finale van de Zwift Academy ging op zaterdag 12 december van start. De slotdag was een week later op 19 december. Vine bleek uiteindelijk de grote winnaar en mag zich volgend seizoen bewijzen bij de ploeg van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

Vrouwenfinale

Vijf mannelijke wielrenners streden dus om een profcontract bij Alpecin-Fenix, in de vrouwenfinale vochten Neve Bradbury, Nicole Coates, Eva Hering, Kate McCarthy en Natalia Villegas een verbeten duel uit om een contract bij Canyon-SRAM. De 18-jarige Bradbury bleek uiteindelijk de sterkste en koerst volgend jaar voor de Duitse vrouwenformatie.