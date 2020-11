Talentvolle Tobias Bayer versterkt Alpecin-Fenix

Tobias Bayer maakt een transfer naar Alpecin-Fenix. De 21-jarige Oostenrijker komt over van het continentale Tirol-KTM, dat de overstap van de talentvolle Bayer naar buiten brengt. Als neoprof tekent hij voor twee seizoenen bij Alpecin-Fenix.

Bayer staat bekend als een snelle renner, die ook goed kan tijdrijden. Hij is regerend beloftenkampioen tijdrijden in Oostenrijk en wist dit najaar ook vier keer in de top-10 te rijden van etappes van de Giro d’Italia U23. Bayer sloot het seizoen af met een zevende plaats in de Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2), gewonnen door Sunweb-aanwinst Andreas Leknessund.

Bij Tirol-KTM nemen ze met genoegen afscheid van Bayer. “Tobias heeft deze stap in zijn carrière verdiend”, zegt ploegmanager Thomas Pupp. “Zijn talent, zijn offensieve instelling en zijn resultaten zorgden ervoor dat hij de laatste twee jaar zeer interessant was voor scouts van de grote ploegen. We kijken uit naar de komende jaren, als we Tobias aan de zijde van Mathieu van der Poel zullen zien koersen.”