Tim Merlier focust op voorjaar na coronabesmetting

Tim Merlier werd zondag vijfde op het BK veldrijden, maar de cross is niet zijn hoofddoel van deze winter. De renner van Alpecin-Fenix kreeg na het wegseizoen het coronavirus onder de leden en heeft daar nog altijd last van. “Ik ben nu groeiende, maar ik ga vol voor het voorjaar”, zegt hij tegen WielerFlits.

Na een mindere start wist Merlier zich in de laatste rondes nog op te werken naar de vijfde plaats. “Vandaag ging het ça va. Het is verre van goed, maar beter dan de afgelopen weken”, zegt de sprinter, die eind vorig jaar ziek is geweest. “In mijn rustperiode na De Panne heb ik corona gehad. Ik ben daarna weer beginnen trainen, maar misschien moest ik toch iets later in competitie gekomen zijn.”

Vertrouwen

Veel last had Merlier niet van zijn coronabesmetting. “Het viel mee, maar ik moest lang rusten. Tegen dat ik echt weer kon trainen, moest ik ook cardiologisch onderzoek doen. Op training ging het daarna wel vlot, maar ik kon niet diep gaan in de cross. Vandaag ging het iets beter, maar de eerste ronde blijft moeilijk. Uiteindelijk kom ik er wel door, vandaag ook. Maar dat komt wel goed. Ik heb vertrouwen getankt en mij zeker geamuseerd.”

Merlier geeft aan de knop omgezet te hebben. “Ik ga voor het voorjaar. In de cross is er niet veel meer te presteren, maar top-5 op het BK is wel beter”, lacht hij. Of hij het WK in Oostende haalt, weet Merlier niet. “Het is moeilijk. Dat is aan de coach. Het zou kunnen, en tegen die tijd zal ik al iets beter zijn dan vandaag.”