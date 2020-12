Wielertransfers 2021: Alpecin-Fenix, Alexander Evtushenko

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Alpecin-Fenix

Mountainbiker Petter Fagerhaug (23) vertrekt na twee seizoenen bij Alpecin-Fenix. Sinds de zomer van 2019 stond de Noor langs de kant, nadat klierkoorts bij hem was vastgesteld. “Desondanks was de ondersteuning van de ploeg altijd ver boven verwachting”, laat hij weten via social media. “Nu wil ik eerst weer normaal trainen. Ik hoop dat ik in 2021 alweer kan koersen, maar om weer mee te strijden in de Wereldbeker is 2022 het meest realistisch.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Petter Fagerhaug (@petterfagerhaug)

Alexander Evtushenko

Alexander Evtushenko heeft een nieuwe ploeg gevonden voor 2021. De 27-jarige Rus is volgend jaar te zien in de kleuren van het Portugese Efapel. In het verleden is Evtushenko twee jaar prof geweest bij Gazprom-Rusvelo. Zijn grootste successen behaalde hij echter in het shirt van het continentale Lokosphinx, waar hij een rit won in de Vuelta a Castilla y Leon (2017) en brons pakte op het wereldkampioenschap individuele achtervolging (2018).

📢🇷🇺 Craque russo Alexander Evtushenko chega à #EFAPEL! 🚴‍♂️👏 Medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Pista 2018 e exímio contrarrelogista, 27 anos, é dos atletas que consegue manter um ritmo alto por longo período, uma das suas forças.👌

➡️ Informação: https://t.co/ofnJySK3gy pic.twitter.com/z6yJDDu27D — Equipa Profissional de Ciclismo EFAPEL (@EFAPEL_ciclismo) December 19, 2020