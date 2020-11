Mathieu van der Poel voorziet lastige overgang Tour-Spelen: “Dat wordt een heel moeilijke opgave”

Het parcours van de Tour de France is zondagavond gepresteerd, met meteen kansen voor debutant Mathieu van der Poel. Voor de Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix is het echter nog een ver-van-zijn-bed-show. “Het is nog te vroeg om daar diep op in te gaan, ook omdat het te afhankelijk is van een heleboel andere factoren”, laat hij aan WielerFlits weten.

Alpecin-Fenix verschijnt aan de start van de Ronde van Frankrijk dankzij een zelf afgedwongen wildcard. De Belgische equipe van de gebroeders Roodhooft werd in dit corona-seizoen namelijk het beste ProTeam op de UCI-ranking. Daartegenover staat een automatische wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden, de Tour incluis.

Dit jaar genoot Total Direct Energie – de ploeg van Niki Terpstra, Pim Ligthart, Dries Van Gestel en Anthony Turgis – die luxepositie. Alpecin-Fenix mag in alle koersen starten, maar dat is geen must. WorldTour-ploegen krijgen dan weer een boete als ze niet starten. Binnen radio peloton noemt men die wildcard ook wel ‘de goedkoopste WorldTour-licentie’.

Tóch de Tour

In de WielerFlits Update van 13 mei zei Van der Poel nog dat het een risico zou zijn om een eerste grote ronde voor de Olympische Spelen te rijden. Daarmee hintte hij op een eventuele deelname aan de Vuelta a España, in plaats van de Tour de France. “Dat standpunt is veranderd nadat we de Europe Tour Ranking hebben gewonnen”, legt hij uit.

“Ik krijg dus in 2021 de kans om én de Tour te rijden én de Olympische Spelen”, gaat MVDP verder. “Op dit moment staat de Tour gepland voor de Olympische Spelen. Dat neem ik dan ook zoals het komt. We zijn nog ver voor de Tour de France en de Olympische Spelen, tegen die tijd kan er nog héél wat veranderen. Wat zeker is, is dat ik aan beide evenementen meedoe.”

Dat is niet evident. De Nederlander gaf in het verleden al aan dat de overstap van de cross- of wegfiets naar de mountainbike, het lastigst is. Dat met het gegeven dat de Tour volgend jaar eindigt op zondag 18 juli en dat negen dagen later – op dinsdag 27 juli – aan de andere kant van de wereld in het Japanse Tokio de mountainbikers om goud strijden in de Cross Country-discipline.

Combinatie met Spelen ‘moeilijk’

“Dat wordt een heel moeilijke opgave, dat moet ik niet onder stoelen of banken steken”, vindt hij. “Mountainbiken is zo specifiek, dat je dat niet één-twee-drie weer perfect onder de knie hebt. Maar ook dat is weer afwachten: de Tour is mijn eerste grote ronde, ik kan niet voorspellen hoe ik op zo’n grote ronde reageer en hoe ik mij voel na drie weken. De moeilijke corona-puzzel zal moeten kloppen. Maar of dat lukt, weten we pas in juli 2021.”

De olympische mountainbike-wedstrijd is sinds 2016 het hoofddoel van de 25-jarige Van der Poel. In diezelfde WielerFlits Update kondigde hij aan zijn mountainbike-campagne in ieder geval te verlengen tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Met de voorjaarsklassiekers, zijn debuut in de Tour én nog een WK op zijn maat in Leuven, zit 2021 alweer ramvol voor MVDP.

Een scenario zonder Spelen in 2021 slaat hij echter in de wind. “Daar ben ik niet mee bezig”, zegt hij. “Ik zit nu in mijn rustperiode en dan probeer ik aan zo weinig mogelijk fietsregelateerde zaken te denken. Dat het druk zal zijn staat buiten kijf, maar we zullen dat tijdig met de ploegleiding en performance manager bekijken om alles goed in elkaar te laten vallen.”

‘Te vroeg om te oordelen’

Alpecin-Fenix bracht maandagavond ook een persrelaas uit over de ambities van Van der Poel in de komende Tour, waarvan zondagavond het parcours bekendgemaakt werd. “Ik heb er al wat over gelezen, maar het volledig Tour-parcours moet ik nog eens goed in detail bekijken. Daar is het nu nog wat te vroeg voor”, vindt de winnaar van de Ronde van Vlaanderen ook hier.

Toch lijkt die eerste aankomst in Landerneau perfect op zijn lijf geschreven, met de Mur de Bretagne meteen daags erna. “In de eerste week zijn er inderdaad kansen. De eerste en tweede rit zijn qua profiel iets op maat van de puncheurs. Maar zo’n openingsrit winnen is volgens mij allesbehalve een sinecure. Bijna het hele peloton wil scoren in die openingsrit.”

Het aantal winstkansen heeft Van der Poel nog niet geteld, ook al omdat het nog zo ver weg is. “Met ons team moeten we mikken op één ritzege. Als je ziet hoeveel ploegen na drie weken met lege handen huiswaarts keren, dan zou onze Tour na één etappezege al geslaagd zijn. Hoe dan ook hebben we als team bijzonder hard gewerkt om hier te staan. Daar mogen we fier op zijn.” Gele en groene trui

Met de gele trui in de openingsrit is Van der Poel naar eigen zeggen totaal niet bezig. “Groen? Als er een optie is, wil ik er zeker voor gaan. Maar ik denk dat het bovenal afhankelijk is van het verloop van de eerste Tour-week. Hoe realistisch die ambities mogen zijn, zullen we na de eerste week weten. Vergeet vooral niet dat deze Tour een ontdekkingstocht moet zijn.” Wat vooral opvalt, is de voorzichtigheid waarmee de renner van Alpecin-Fenix spreekt. “We hebben de afgelopen maanden gezien hoe vluchtig alles is. Zo stonden we in maart voor de start van een volledig wegseizoen en werd op drie dagen tijd alles geschrapt. We zijn op dit moment dan ook nog niet bezig met een specifiek plan voor juli 2021, omdat dat simpelweg te vroeg is en te afhankelijk van een heleboel andere factoren.”