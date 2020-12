Qhubeka ASSOS trekt Lasse Norman Hansen en Matteo Pelucchi aan

Lasse Norman Hansen en Matteo Pelucchi zijn de nieuwste aanwinsten van Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling in het profpeloton. Ook maakte de ploeg de contractverlenging van Reinardt Janse van Rensburg bekend.

Norman Hansen (28) moest na twee seizoenen vertrekken bij Alpecin-Fenix. De ploegleiding was van mening dat de Deense hardrijder zijn baanprogramma voor de Olympische Spelen niet kon combineren met de weg. Maar nu heeft hij een nieuwe werkgever gevonden. Bij Qhubeka ASSOS krijgt hij enerzijds een dienende rol voor Giacomo Nizzolo en de andere snelle mannen in de ploeg en anderzijds mag hij zijn olympische dromen najagen.

“Ik vind het geweldig om bij deze ploeg te komen en ik kijk erg uit naar het nieuwe seizoen”, laat de olympische kampioen op het omnium van Londen (2012) weten via zijn nieuwe team. “Ik ben erg enthousiast over de rol die ik krijg en ik hoop dat we veel mooie successen kunnen behalen. Ook krijg ik de kans om zowel mijn land als mijn ploeg te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Het belooft erg bijzonder te worden.”

Pelucchi (31) komt over van Bardiani-CSF-Faizanè. Bij zijn nieuwe ploeg komt de snelle Italiaan zijn goede vriend Nizzolo tegen. “Ik ken Giacomo al van jongs af aan, dus ik kan niet wachten om met niet alleen een goede vriend, maar ook een van de beste renners van het peloton samen te werken. Hij had een vrij goed seizoen in 2020 totdat hij door een blessure moest stoppen. Ik zou graag helpen om van volgend seizoen een nog groter succes te maken.”

Janse van Rensburg

Voor Janse van Rensburg (31) wordt 2021 zijn zevende achtereenvolgende seizoen bij de Zuid-Afrikaanse ploeg, zijn tiende in totaal. “Ik ben erg blij dat ik bij de ploeg kan blijven. Voor het grootste deel van mijn carrière ben ik bij de ploeg en we hebben samen al veel meegemaakt.”