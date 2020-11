Olympische droom kost Lasse Norman Hansen contractverlenging bij Alpecin-Fenix

Lasse Norman Hansen zal op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. De Deense krant Ekstra Bladet meldt dat het contract van de 28-jarige Deen bij Alpecin-Fenix niet wordt verlengd. Teammanager Philip Roodhooft is van mening dat Hansen zijn baanprogramma voor de Olympische Spelen niet kan combineren met de weg.

Hansen wil als baanrenner naar de Olympische Spelen, waar hij op jacht wil naar goud op de onderdelen de koppelkoers (met Michael Mørkøv) en ploegenachtervolging. “We wisten van zijn ambities op de baan en hebben een contract getekend met de wetenschap dat de Olympische Spelen op komst waren en een deel van zijn tijd zouden vergen”, aldus Roodhooft.

“Maar de baan nam aanzienlijk meer van zijn tijd in beslag dan vooraf verwacht. Het was erg lastig om hem op te nemen in ons wedstrijdprogramma”, geeft hij aan. “We hebben nog overwogen om hem een jaar te verlengen als investering, want hij is echt een goede wielrenner. Maar tegelijkertijd moet ik ook het best mogelijke team creëren en me focussen op renners die zich volledig kunnen inzetten voor de ploeg.”

De Deen was bezig aan zijn tweede seizoen voor de Belgische formatie. Dit jaar kende Hansen slechts twaalf koersdagen en reed hij in tegenstelling tot vorig seizoen geen klassiek programma.