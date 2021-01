Hoofd organisatiecomité: “Geen quarantaineplicht van twee weken op Spelen”

Sporters die komende zomer in Japan aankomen om mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio moeten niet verplicht eerst twee weken in quarantaine. Dat bevestigt Toshiro Muto, hoofd van het organisatiecomité. Dat is goed nieuws voor renners die ook de Tour willen rijden.

Muto wil een situatie waarmee deelnemers aan het tennistoernooi Australian Open te maken hebben, koste wat kost voorkomen. Verschillende spelers moeten twee weken op hun hotelkamer blijven en kunnen in die tijd niet trainen, niet eens naar buiten. “Een veertiendaagse quarantaine is een redelijk idee en we hebben het overwogen”, laat Muto aan persbureau Reuters weten. “Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we het erg ongewenst vinden om sporters in een situatie te brengen waarin ze twee weken niet kunnen trainen.”

Daarmee lijkt voor renners die ook de Tour de France willen rijden een combinatie met de Spelen toch mogelijk. Na de Tour die op zondag 18 juli in Parijs eindigt, zijn er nog slechts zes dagen tot de olympische wegwedstrijd op zaterdag 24 juli.

‘Geruchten over afgelasting kloppen niet’

Vrijdag liet het organisatiecomité ook al van zich horen over het doorgaan van de Spelen in Tokio. Op basis van een niet bij naam genoemd lid van de Japanse regeringscoalitie meldde de Britse krant The Times eerder dat de Spelen niet kunnen plaatsvinden. Onzin, liet het organisatiecomité weten. “Alle betrokken partijen, waaronder de nationale regering, het stadsbestuur van Tokio, het organisatiecomité en het IOC en IPC, zijn nog altijd volop bezig met de aankomende Olympische Spelen. We zullen er alles aan doen om de Spelen zo veilig mogelijk te laten verlopen.”