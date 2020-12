Alpecin-Fenix neemt Edward Anderson over van ploeg Axel Merckx

Alpecin-Fenix heeft de selectie versterkt met Edward Anderson. De 22-jarige coureur uit de Verenigde Staten komt over van Hagens Berman Axeon, de talentenploeg van Axel Merckx. Dat staat op de website van de UCI.

Anderson is van origine een mountainbiker, gespecialiseerd in gravelrijden. Hij staat sinds 2017 onder contract bij Hagens Berman Axeon en is in die tijd al twee jaar prof geweest, omdat het team twee seizoenen op een ProContinentale-licentie reed. Winnen deed Anderson nog niet op de weg, wel reed hij al koersen als de Tour of California, de Tour of Utah, de Tour de l’Ain en de Giro d’Italia U23.

Het Belgische ProTeam van kopman Mathieu van der Poel lijkt het seizoen 2021 met 29 renners in te gaan. Naast Anderson zijn de nieuwkomers Silvan Dillier, Jasper Philipsen, Xandro Meurisse, Laurens De Vreese, Edward Planckaert, Lionel Taminiaux en Tobias Bayer.

Opvallende afwezige in de hoofdmacht van Alpecin-Fenix op de UCI-site is die van Roy Jans. Hij behoort in 2021 niet meer tot de kernploeg. Zwift Academy-winnaar Jay Vine ontbreekt ook (nog) in de lijst. Alpecin-Fenix start volgend jaar ook met een continentale wegploeg, naast het huidige profteam.

Selectie Alpecin-Fenix voor 2021 (volgens UCI)

Edward Anderson

Tobias Bayer

Dries De Bondt

Floris De Tier

Silvan Dillier

Jimmy Janssens

Alexander Krieger

Senne Leysen

Marcel Meisen

Tim Merlier

Xandro Meurisse

Sacha Modolo

Jasper Philipsen

Edward Planckaert

David van der Poel

Mathieu van der Poel

Alexander Richardson

Jonas Rickaert

Oscar Riesebeek

Kristian Sbaragli

Diether Sweeck

Lionel Taminiaux

Scott Thwaites

Ben Tullett

Petr Vakoc

Otto Vergaerde

Gianni Vermeersch

Louis Vervaeke

Philipp Walsleben