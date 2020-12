Mathieu van der Poel over Tour of Spelen: “Voor mij is de keuze gemakkelijk”

Mathieu van der Poel rijdt in 2021 liever de Olympische Spelen dan de Tour de France. Dat vertelde hij na afloop van de Ethias Cross in Bredene. Renners moeten in 2021 waarschijnlijk een keuze maken tussen beide evenementen. Van der Poel geeft daarbij de voorkeur aan de Spelen.

Eerder vandaag werd bekend dat sporters die deelnemen aan de Olympische Spelen twee weken in quarantaine moeten. Deze quarantaineplicht zorgt voor Van der Poel voor een uitdaging. De mountainbikewedstrijd staat voor 26 juli op de kalender, terwijl de Tour van 26 juni tot 18 juli wordt verreden. Eerder uit de Ronde van Frankrijk stappen zal dus noodzakelijk zijn voor de Nederlander om voor goud mee te kunnen doen. Het wegwielrennen staat tussen 24 en 28 juli op het olympische programma.

Speciale titel

“Het zal sowieso puzzelen worden”, stelt hij vast. “Ik heb er nog niet met de ploeg over gesproken. Maar als ik mijn hart laat spreken, dan kies ik voor de Spelen”, vertelt hij. “Dat is iets waar ik heel lang mee bezig ben. De Spelen zijn bovendien maar om de vier jaar terwijl de Tour elk jaar wordt gehouden. Het is een moeilijke afweging, al is het voor mij persoonlijk helemaal geen moeilijke keuze”, geeft hij aan. “Olympisch kampioen is toch wel een hele speciale titel.”

Van der Poel kijkt ernaar uit om weer meer te gaan mountainbiken. “Het is misschien cru om te zeggen, maar voor mij zou het goed uitkomen omdat ik me dan specifiek kan voorbereiden. Ik mis het mountainbiken ook wel. Dat heb ik het afgelopen jaar gemerkt.”