Jasper Philipsen versterkt Alpecin-Fenix: “Mooi en ambitieus project” woensdag 9 september 2020 om 12:18

Zoals we eind augustus al meldden, versterkt Alpecin-Fenix zich met de 22-jarige Jasper Philipsen. Philipsen staat in het peloton bekend als een aanstormend talent en komt over van UAE Team Emirates. Hij tekent een contract voor twee seizoenen.

Alpecin-Fenix stuurde deze middag een persbericht de wereld in met de bevestiging van de transfer. “Jasper Philipsen zette zijn talent bij de beloften meermaals in de kijker en ook als prof liet hij zich vorig jaar al opmerken. Vooral in de Tour de France kwam hij goed uit de verf, met onder meer drie top tien plaatsen. Nog in 2019 won hij een rit in de Tour Down Under en verzamelde hij podiumplaatsen in de Binck Bank Tour, Volta Oa Algarve, Nokere Koerse, Tour of California, Heistse Pijl, Elfstedenronde, Brussels Cycling Classic en GP de Fourmies”, staat er te lezen.

De 22-jarige Limburger staat geboekt als één van de aanstormende talenten in de wielerwereld en hoopt bij Alpecin-Fenix volledig door te groeien. “Ik kijk er enorm naar uit om een nieuwe stap in mijn carrière te zetten”, tekent Philipsen op.

“Het team heeft reeds een mooi project op poten gezet, is bijzonder ambitieus en staat bovendien ver op het vlak van omkadering en performance. Dat zijn de doorslaggevende factoren geweest om voor het project van Alpecin-Fenix te kiezen. Ik ben er van overtuigd dat ik met deze ploeg naar mijn hoogste niveau kan groeien. Hopelijk vertaalt zich dat in vele mooie successen samen.”

Twee in één

“Met Mathieu van der Poel hebben we een absolute kopman, maar we streven er voortdurend naar om het team in de breedte te versterken”, aldus de broers Roodhooft. “Dat deden we eerder al met renners zoals Tim Merlier en dat doen we nu met Jasper Philipsen. Het feit dat we dit seizoen al wedstrijden wonnen met zeven verschillende renners, geeft aan dat we als team sterker worden.”

“Met die filosofie in het achterhoofd waren we op zoek naar een extra snelle man én mede-kopman voor de klassiekers. Met Jasper Philipsen hebben we nu twee in één gevonden. We zijn er eveneens van overtuigd dat we samen met Jasper een mooi verhaal kunnen schrijven en dat het team opnieuw een stevige kwaliteitsinjectie krijgt.” Philipsen tekent bij Alpecin-Fenix een overeenkomst tot eind 2022.