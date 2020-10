Meurisse over transfer naar Alpecin-Fenix: “100% overtuigd van mijn keuze” woensdag 7 oktober 2020 om 13:59

Eind september wisten we al te melden dat Xandro Meurisse de overstap maakt naar Alpecin-Fenix. De Belgische eendagscoureur heeft geen spijt van zijn keuze, zo laat hij vlak voor de start van de Brabantse Pijl weten aan Sporza. “Ik ben 100% overtuigd van de keuze die ik heb gemaakt.”

Meurisse, die nu nog uitkomt voor Circus-Wanty Gobert, kondigde maanden geleden al aan dat hij een stap hogerop wilde zetten. De 28-jarige renner droomde van de WorldTour. NTT en Cofidis hadden interesse, maar het is dus Alpecin-Fenix geworden. En dat terwijl zijn huidige werkgever volgend jaar zal uitkomen op het hoogste niveau.

Meurisse heeft echter geen spijt van zijn beslissing om te tekenen bij de ploeg van Mathieu van der Poel, Dries De Bondt en Tim Merlier. “Ik vind het mooi dat Circus-Wanty Gobert naar de WorldTour gaat en ik zal tot de laatste dag alles doen voor de ploeg. Maar ik heb totaal geen spijt, ik ben 100% overtuigd van de keuze die ik gemaakt heb.”

Over Alpecin-Fenix: “Ik zie het alleen maar positief evolueren”

Alpecin-Fenix timmert de laatste jaren nadrukkelijk aan de weg en voert momenteel de Europe Tour-ranking aan met 73 punten voorsprong op Arkéa-Samsic. Als het die positie behoudt, is het volgend jaar zeker van startrecht in alle topkoersen, inclusief de grote rondes. Meurisse: “Ik zie het alleen maar positief evolueren. Ik denk dat ik mij bij die ploeg kan blijven ontwikkelen.”

Meurisse wist zich de voorbije seizoenen in de kijker te rijden als renner van Wanty-Gobert. Zo was hij vorig jaar een van de revelaties in de Tour de France, met als uitschieter een derde plek in de bergetappe met finish op La Planche des Belles Filles. Aan het begin van 2020 was hij ook de beste in de meerdaagse Ronde van Murcia.