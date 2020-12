Laurens De Vreese over overstap naar Alpecin-Fenix: “Enorm ambitieuze ploeg”

Laurens De Vreese was begin december zijn leven als profwielrenner niet zeker, maar deze week zorgde een belletje van Alpecin-Fenix voor opluchting. De 32-jarige De Vreese tekent voor een jaar bij de ploeg van Mathieu van der Poel.

“Toen ik op 1 december naar Calpe vertrok voor een trainingskamp, wist ik nog niet wat de toekomst voor me in petto had”, doet de Vlaming zijn verhaal bij DHnet.be. “De eerste dagen in Spanje gingen voorbij zonder goed nieuws.”

“Totdat de gebroeders Roodhooft me verzekerden van een plekje bij Alpecin-Fenix. Het is een enorm ambitieuze ploeg met nog meer motivatie. Ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen aan toekomstige successen.”

De ervaren De Vreese, die voorheen tot de klassiekerkern van Astana behoorde, weet nog niet hoe zijn seizoen bij Alpecin-Fenix er uit gaat zien. “We moeten mijn programma nog vaststellen”, zo eindigt hij.