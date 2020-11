Alpecin-Fenix bevestigt komst Dillier: “Belangrijke pion in de ploeg”

De transfer van Silvan Dillier naar Alpecin-Fenix hing al enige tijd in de lucht, maar is nu officieel bevestigd door de ploeg. De Zwitser, die na drie seizoenen AG2R La Mondiale verlaat, tekende een contract voor een jaar.

Bij Alpecin-Fenix is men erg blij met de komst van Dillier, laat de ploeg weten. “Ondanks dat hij al acht jaar deel uitmaakt van het profcircuit, is Silvan nog altijd erg ambitieus en gemotiveerd. Hij moet een belangrijke pion worden voor onze ploeg in de belangrijkste eendagskoersen en ook zijn ervaring in de grote ronden is van grote waarde voor het hele team.”

Dillier (30) kijkt ernaar uit om in een jonge, maar ambitieuze ploeg te gaan koersen, zegt hij via zijn nieuwe team. “Ik ben ervan overtuigd dat ik binnen deze organisatie nog altijd als wielrenner kan groeien. Mijn doel is om deel uit te maken van een geweldig team voor de klassiekers. Daarnaast wil ik mijn ervaring in de grote ronden inzetten en delen met het team.”

Parijs-Roubaix

Dillier begon zijn profcarrière bij BMC Racing en met die ploeg werd hij tweemaal wereldkampioen ploegentijdrit. De afgelopen drie seizoenen koerste hij voor AG2R La Mondiale. Zijn meest in het oog springende prestatie is zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix, in 2018. Ook werd hij Zwitsers kampioen, zowel in de wegwedstrijd als in het tijdrijden.

there it is: my jersey for next year! many of you were right with @AlpecinFenix.

i wanna thank everybody for participating in the quiz. the winner got informed by DM.

i’m super excited for next year! bring on the new chapter! in this spirit, i wish you a happy day ✌️#cycling pic.twitter.com/9H087Cp1qJ — Silvan Dillier (@silvandillier) November 18, 2020