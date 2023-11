vrijdag 17 november 2023 om 16:20

dsm-firmenich maakt transitie naar het verleden en PostNL wil Belgen

Ploegbaas Iwan Spekenbrink slaagde er afgelopen week in om met PostNL een groot Nederlands bedrijf als mede-hoofdsponsor binnen te halen voor Team dsm-firmenich. Achter de schermen is er druk beziggeweest met het vernederlandsen van de selectie, terwijl er de komende jaren ook meer renners uit een ander land gewenst zijn. Bovendien keert de ploeg terug naar haar roots: ze willen zich opnieuw positioneren als sprintploeg. In de laatste twee afleveringen van de WielerFlits Podcast kwamen die onderwerpen aan bod.

Het seizoen 2023 was geen al te beste voor Team dsm-firmenich. Qua resultaten en zeges viel het behoorlijk tegen, anderzijds waren jonkies Max Poole en Oscar Onley lichtpunten. Ook de revival van John Degenkolb viel te prijzen, net als de sterke Giro d’Italia van Andreas Leknessund. Die laatste vertrekt, net als onder meer snelle mannen Alberto Dainese, Marius Mayrhofer en Sam Welsford. Die laatste drie waren verantwoordelijk voor acht van de in totaal elf zeges van Team dsm-firmenich in 2023. Daarvoor in de plaats komt wel Fabio Jakobsen, die – in tegenstelling tot het andere trio – bij de beste vijf sprinters van de wereld hoor. Hij krijgt de nodige ondersteuning.

Terug naar sprintroots

“Ik vermoed dat Bram Welten – eveneens een nieuwkomer – de vaste lead out voor Fabio gaat zijn”, denkt Youri. “Beiden zitten bij SEG Cycling, het managementbureau. Ik vermoed dat zij daar weel een vinger in de pap hebben gehad.” Maxim stipt vervolgens aan dat ze ook Timo Roosen hebben gecontracteerd, die in het verleden succesvol samenwerkte met Dylan Groenewegen. “Niklas Märkl was ook indrukwekkend in die rit die Dainese won in de Giro”, herinnert Youri zich. “Ze hebben ook meerdere lead outs nodig. Ze willen jonge talenten Casper van Uden, Pavel Bittner en Tobias Andresen ook ontwikkelen tot sprinters. Zij hebben ook een eigen trein nodig.”

Die ruimte kunnen ze krijgen met een wereldtopper als Jakobsen in de ploeg. Ook was er de opvallende terugkeer van Warren Barguil, waarvan Maxim weet dat hij in 2017 nog met onvrede tussentijds vertrok bij de ploeg. “Ik ga vervelend zijn en toch weer de UCI Ranking erbij pakken”, zegt Youri. “Na 2025 krijgen de eerste achttien ploegen daarop een WorldTour-licentie voor drie jaar. dsm-firmenich staat na het eerste jaar van de huidige cyclus achttiende. Die transitie is nodig, want ze zijn in gevaar. Volgend jaar moeten ze daarom gerichte keuzes maken. En een van die keuzes zou wel eens kunnen zijn om Jakobsen níet naar de Tour te sturen…”

Vanaf 23.16 bespreken Maxim en Youri de situatie bij Team dsm-firmenich

De Belgische markt ligt open

Met PostNL heeft de ploeg in ieder geval een tweede hoofdsponsor gekregen die de ploeg voor de komende seizoenen kapitaalkrachtiger maakt. Geen overbodige luxe, vooral omdat directe concurrenten in de promotie- en degradatiestrijd zich gevoelig versterkt hebben. De komst van PostNL verklaart tevens waren er deze transferperiode zo veel Nederlanders bij zijn gekomen. Op dat vlak heeft de nieuwe hoofdsponsor nog een wens, vertelt Maxim. “PostNL is een Nederlands bedrijf, maar ze zijn ook actief in België. Daar doen ze vooral pakketbezorging. Om de naamsbekendheid te vergroten, zouden ze ook graag wat meer Belgen in de selectie willen.”

De selectie voor 2024 is nagenoeg rond en dus keken onze mannen vooral naar welke renners er ná komend seizoen vrij op de markt zijn. Gezien de transitie naar een sprintploeg, is er met Jasper Philipsen een gedroomde kandidaat. Maar met de aanwezigheid van Jakobsen én de rol die Philipsen bij Alpecin-Deceuninck heeft, lijkt die transfer voor Maxim en Youri niet realistisch. “Voor klassementen heeft dsm-firmenich PostNL op dit moment echter niemand direct in huis. In 2025 komt Cian Uijtdebroeks wel vrij. Hij is jong, kneedbaar, heet groot potentieel. Met zijn persoonlijkheid is Uijtdebroeks het ideale uithangbord voor een sponsor. Andersom is hij direct kopman, terwijl hij bij BORA-hansgrohe nog een flink aantal renners voor zich heeft. Win-win?”

Naast de jonge Belg van BORA-hansgrohe, zijn er nog een aantal opties die de mannen als haalbaar zien. “Je hebt nog Jordi Meeus, ook een sprinter. Dat hoeft niet te bijten met Jakobsen. Thibau Nys’ contract loopt ook af na 2024, maar die zien ik niet vertrekken bij Trek”, zegt Youri. “Andere interessante opties zijn bijvoorbeeld Florian Vermeersch, Dries Van Gestel en Victor Campenaerts voor de Vlaamse klassiekers en Dylan Teuns, Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils voor de heuvelklassiekers en klimwedstrijden. Er zijn een flink aantal goede opties voor de ploeg.”

Vanaf 12.18 bespreken Maxim en Youri de zoektocht naar Belgen

Luister hierboven naar de podcasts en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed