Maxim Horssels • woensdag 10 januari 2024 om 11:20

Wat goed om te weten is over Team dsm-firmenich PostNL

Team dsm-firmenich PostNL gooit het dit jaar over een iets andere boeg. Een nieuwe tweede hoofdsponsor (PostNL), een nieuwe huisstijl (van zwart met blauw naar veel wit, lichtblauw en oranje) en door de komst van een topsprinter (Fabio Jakobsen). Wat de ambities en verwachtingen voor wielerjaar 2024 zijn, werd toegelicht op hun mediadag in het Spaanse Calpe. WielerFlits was daarbij.

Wat zijn de doelen voor 2024?

“Wij willen gewoon wedstrijden winnen. Dat is het doel.” Sportief directeur Rudi Kemna is opvallend duidelijk als we vragen naar de doelstellingen voor 2024. De afgelopen jaren leek de ploeg soms liever om deze vraag heen te draaien, dat is nu niet het geval. De ploeg wil etappes winnen. Met de komst van topsprinter Jakobsen halen ze een grote troef in huis die de nodige overwinningen kan behalen.

Via onder anderen de Tour of Oman, UAE Tour en Parijs-Nice bouwt hij op naar twee grote rondes. In de Giro d’Italia kan hij na eerdere ritzeges in de Tour de France en Vuelta a España de trilogie verwezenlijken. Samen met Romain Bardet en Warren Barguil is Jakobsen ook verzekerd van een selectieplek voor de Tour, waarin nieuwe ritzeges het grote doel zijn. Alle drie hebben al ritzeges in de Tour op hun naam staan.

Dat betekent dus geen klassementsambities voor Bardet. De Franse vedette mikt samen met Barguil, die bij de ploeg is teruggekeerd, op meespringen met lange ontsnappingen die uiteindelijk kunnen strijden om dagzeges. In de Giro zal Bardet normaliter wel een topnotering in het algemeen klassement nastreven.

Voor de jonge garde staat ook 2024 in het teken van doorontwikkelen. De ploeg hoopt toekomstige klassementsmannen Max Poole en Oscar Onley zonder al te veel druk een volgende stap te laten zetten, dat geldt ook voor sprinter Casper van Uden.

Afgelopen jaar eindigde Team dsm-firmenich op de zeventiende plek in de WorldTour-ranking. In de gevarenzone voor promotie-en-degradatie, met andere woorden. Maar veel zorgen maakt de ploeg zich niet. Net als voorgaande jaren verwachten ze zonder problemen voldoende punten te halen. Nieuwkomer Timo Roossen beaamt dat. “Over UCI-punten is nog geen moment gesproken.”

Wat is het plan met de sprinttrein?

Team dsm-firmenich PostNL is weer een sprintploeg geworden, zoals ze dat ook in de jaren van Marcel Kittel waren. Het sprintproject, dat ploegleider Roy Curvers onder zijn hoede heeft, telt een elftal renners. Mannen als Timo Roosen, Julius van den Berg en Bram Welten zijn gecontracteerd om de sprinttrein vorm te geven.

De eerste wedstrijden van het seizoen moeten gaan uitwijzen wat de beste samenstelling van de nieuwe sprinttrein voor Jakobsen gaat zijn. Ook mannen als John Degenkolb, Nils Eekhoff en Alex Edmondson zullen, zeker in de grote rondes, een rol in de sprinttrein krijgen. Hoeveel tijd ze verwachten nodig te hebben voor het op de rails zetten van de nieuwe sprintploeg, weten renners en ploegleiding niet. De meest optimistische verwachting is twee maanden.

Pavel Bittner, die afgelopen seizoen nog weleens als sprinter werd uitgespeeld, krijgt een nieuwe rol in de trein. De ploeg ziet in hem niet dé afmaker. Dat zien zie wel in nieuwkomer Emīls Liepiņš. “Wij denken dat hij ondergewaardeerd is en op een andere manier is ingezet dan mogelijk is”, verduidelijkt Kemna. “Niet dat hij zomaar even voor onze eerste sprinter gaat worden. Maar we denken dat hij een behoorlijke potentieel heeft.” Datzelfde geldt dus ook voor Van Uden, die in de AlUla Tour een nieuwe kans krijgt als afmaker.

Welke sponsors zijn nieuw?

Eén sponsor is dit jaar nieuw toegetreden, een tweede hoofdsponsor. Het beursgenoteerde PostNL is voor drie seizoenen aan de ploeg verbonden. Met alle andere grote sponsors en partners heeft het team nog een doorlopende verbintenis. De fietsen zijn van Scott, de wielen van Syncros, afmontage met Shimano, brillen van Driive en kleding van Nalini.

Mede door het toetreden van PostNL is er een volledig nieuwe huisstijl ontwikkeld. Na de donkere kleuren van de afgelopen jaren, waarin zwart en donderblauw de hoofdtinten waren, is er nu voor lichtere kleuren gekozen. Veel wit, blauw en oranje. De twee kenmerkende Keep Challenging-strepen – die het DNA van het team symboliseren – zijn oranje gekleurd.