Groupama-FDJ speelt met absolute toptalenten op de verrassing in 2023

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. We gaan verder met Groupama-FDJ.

Hoe kan Groupama-FDJ haar plek als subtopper in de WorldTour vasthouden?

Simpel: door te blijven doen waar ze goed in zijn. Eigenlijk heeft de Franse equipe op ieder vlak een renner in de gelederen die tot de laag net onder de topfavorieten behoort. Zo werd David Gaudu vierde in de jongste Tour de France en stonden hij, Stefan Küng, Valentin Madouas en Arnaud Démare allen al een keer op het podium van een monument. In het Vlaamse voorjaar moet het vooral van de Zwitser en Madouas komen; die laatste komt ook in de heuvelklassiekers tot zijn recht, net als dus Gaudu.

Dan is er ook nog topsprinter Démare, die vorig seizoen nog drie ritten en het puntenklassement in de Giro d’Italia won. De Fransman won ook ooit al twee etappes in de Tour de France en legio andere wedstrijden, waaronder dus Milaan-San Remo 2016. Ook is er nog altijd Thibaut Pinot. De 32-jarige Fransman stopt aan het einde van seizoen met wielrennen, maar laten we ook vooral niet vergeten dat hij óók een monumenten op zijn palmares heeft staan. Als iedereen zijn niveau haalt, zit er weer een heel mooi jaar in.

Wat zijn realistische doelstellingen?

In het klassieke voorjaar mag Groupama-FDJ best mikken op het podium in vrijwel alle koersen. Küng en Madouas zijn daarvoor de meest logische namen, maar ook Démare zou dat in sommige koersen moeten kunnen bewerkstelligen. Met de talentvolle Britten Lewis Askey, Sam Watson en vooral Jake Stewart, kunnen de Fransen een belangrijke rol spelen. In de Amstel Gold Race en de Ardennenklassiekers kan Madouas ook een eind komen, maar hij, Gaudu, Quentin Pacher én Rudy Molard richten zich het best op een plek bij de eerste vijf.

Dat is ook zo’n beetje de plek van Gaudu in eindklassementen van grote rondes. In zijn beste jaren was dat ook de plaats van Pinot, maar hij maakte een aantal heel lastige seizoenen door. Sindsdien richt hij zich vooral op dagsucces, en de klasse daarvoor heeft hij bij vlagen nog steeds. Ook in de sprints heeft Groupama-FDJ een wapen in de vorm van Démare, die op lastige aankomsten nog altijd tot de besten van de wereld behoort. Op het gebied van tijdrijden behoeft tweevoudig Europees kampioen Küng geen uitleg. Hij, Gaudu en Madouas zijn ook de mannen die in de rondes van een week kunnen uithalen.

Waarom werden er liefst zeven neoprofs overgehaald van de opleidingsploeg?

Eigenlijk zijn dat er acht, want Paul Penhoët kwam per 1 augustus 2022 ook over. Die keuze is drieledig. Als belangrijkste: de opleidingsploeg van Groupama-FDJ herbergde vorig seizoen misschien wel het meeste talent. Daar presteerden ze ook naar. Er waren eigenlijk negen renners die een profcontract verdienden. Die kregen acht van hen bij de Franse equipe, Jensen Plowright tekende dan bij Alpecin-Deceuninck. En dus deed ploegleider Nicolas Boisson eigenlijk zijn werk te goed bij de opleidingsploeg, dat Madiot geen kant op kon.

Toch zitten er nog twee belangrijke redenen aan deze bijzondere ontwikkeling vast. Madiot moest de komende seizoenen ergens doorselecteren en dat heeft hij nu al rigoureus aangepakt. Behoudens Ramon Sinkeldam, zijn alle andere ervaren mannen ook niet voor de WorldTour behouden gebleven. En dus heeft Madiot daarin een goede keuze gemaakt. Alleen het vertrek van de Hongaars klimmer Attila Valter (naar Jumbo-Visma) zal niet helemaal in de lijn der verwachting hebben gelegen. Bovendien: Pinot stopt na 2023, Démare is 31 jaar en Küng ook alweer 29. Madiot gaat hun opvolging klaarstomen.

Wie van hen kan al verrassen in 2023?

Bij die acht talenten zitten enkele pareltjes. De hierboven genoemde Penhoët is razendsnel en moet straks de natuurlijke opvolger van Démare zijn. De sprinter toonde zich aan het begin van dit seizoen al op de voorposten. Ook Nieuw-Zeelander Laurence Pithie is snel, maar hij lijkt zich te ontwikkelen tot sprintaantrekker. Zijn landgenoot Reuben Thompson is een goede klimmer. Enzo Paleni is dan weer een sterke tijdrijder die zijn vermogen ook bergop goed kwijt kan, terwijl Lorenzo Germani lastige, heuvelachtige klassiekers goed aan kan.

Sam Watson heeft dan weer alles in zich om op termijn een rol te gaan spelen in de Vlaamse voorjaarsklassiekers. De Brit uit Leeds heeft bovendien een zeer venijnig eindschot. Toch zijn er twee absolute toptalenten onder die acht doorstromers. Lenny Martinez werkte als eerstejaars belofte een indrukwekkend jaar af. Hij werd derde in de Giro d’Italia U23, won de loodzware Giro Valle d’Aosta en hij werd achtste in de Tour de l’Avenir. De pocketklimmer uit Cannes heeft bovendien goede genen: hij is de zoon van mountainbikelegende Miguel Martinez en kleinzoon van Mariano Martinez, die in 1978 de bolletjestrui in de Tour de France wist te winnen.

De jongste Martinez-telg (wiens oom Yannick tussen 2013 en 2018 ook prof was, bij onder meer Europcar) blinkt dus uit in het rondewerk. Maar ook voor de heuvelklassiekers hebben ze echt een pareltje in huis. Net als Martinez, stapte Romain Grégoire vorige winter over van de junioren naar de beloften. Aanpassingstijd had hij niet nodig. De piepjonge puncheur won liefst zes koersen, waaronder Luik-Bastenaken-Luik U23 en ritten in de Giro U23 en de Ronde van de Toekomst. Insiders voorspellen dat Grégoire kan wat Julian Alaphilippe ook al vroeg in zijn carrière kon: podium rijden in de Ardennenklassiekers. Onthoud de naam Romain Grégoire.

Welke rol is weggelegd voor Lars van den Berg en Bram Welten?

Na het vertrek van Sinkeldam blijven er twee Nederlanders over bij Groupama-FDJ. Allrounder Lars van den Berg kan op veel terreinen uit de voeten en dus snel inzetbaar. Daarvoor zal de Franse ploeg hen ook gaan gebruiken. Van den Berg zelf hoopt in ieder geval van pech gevrijwaard te blijven, zodra hij hersteld is van zijn gebroken arm die hij in de Ster van Bessèges opliep.

Voor Bram Welten is er een belangrijkere rol weggelegd. Hij is komend seizoen namelijk de vaste lead out voor topsprinter Démare. Welten zal het overgrote deel van het programma met de Fransman meedraaien. Welten vertelde daar eerder deze winter uitgebreid over in een interview met deze site.

Lees meer: Bram Welten ontdekt zichzelf: “Mijn zwakke punt als sprinter, is nu mijn kracht”

Nieuw in de selectie van 2023

Lorenzo Germani (Groupama-FDJ U23)

Romain Grégoire (Groupama-FDJ U23)

Lenny Martinez (Groupama-FDJ U23)

Enzo Paleni (Groupama-FDJ U23)

Laurence Pithie (Groupama-FDJ U23)

Reuben Thompson (Groupama-FDJ U23)

Sam Watson (Groupama-FDJ U23)

Vertrokken

Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling)

Antoine Duchesne (gestopt)

Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny)

Tobias Ludvigsson (Q36.5 Pro Cycling)

Sébastien Reichenbach (Tudor Pro Cycling)

Anthony Roux (gestopt)

Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck)

Attila Valter (Jumbo-Visma)

Steekkaart Groupama-FDJ Land:

Sponsoren: Een verzekeraar (Groupama) en de Franse nationale loterij (Française des Jeux)

Sinds: 1997 (eerder onder meer La Française des Jeux, FDJ-Bigmat en FDJ)

UCI-afkorting: GFC

Fietsensponsor: Lapierre

Groepset: Shimano

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Parijs-Roubaix –

Ronde van Vlaanderen –

Tour de France – 4e in het eindklassement

Giro d’Italia – in het puntenklassement + 3 ritzeges

Parijs-Tours – Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Groupama-FDJ – Arnaud Démare haalt zijn gram

Selectie Groupama-GDJ 2023

Wielerploegen 2023