Intermarché-Circus-Wanty wil in 2023 basis leggen voor de langere termijn

Wat mogen we van deze ploeg verwachten in 2023?

Toch het een en ander. Hoewel de Waalse formatie vorig jaar als vijfde in de WorldTour eindigde, heeft de ploeg serieus ingeleverd wat betreft sterkte van de selectie. Zo hebben sterkhouder Alexander Kristoff, klimmers Jan Hirt en Domenico Pozzovivo (beiden top-10 in de Giro d’Italia) en Luik-Bastenaken-Luik-verrassing Quinten Hermans de ploeg verlaten. Vooral de klimmers zijn niet één op één vervangen en dat beschouwt men als een gemis. Er is nog stille hoop dat ze toch nog een klimmersprofiel – wellicht zelfs Pozzovivo – kunnen toevoegen de komende weken.

Ondanks het grote verlies, is Intermarché-Circus-Wanty als een raket uit de startblokken geschoten dit seizoen. Nieuwe aanwinst Rui Costa (de wereldkampioen van 2014 won voor het eerst sinds jaren weer een koers en deed daar zelfs meteen twee bij) leeft helemaal op en samen met Dion Smith moet hij straks Hermans doen vergeten in de Ardennenklassiekers. Zet daar overigens Kobe Goossens maar bij. Hij werd vorige winter al binnengehaald met het idee om op termijn Hermans te vervangen. De jonge Belg is 2022 alvast ijzersterk begonnen met zijn eerste twee profzeges.

De laatste twee seizoenen heeft de staf van Intermarché-Circus-Wanty bewezen dat ze de ploeg aan de praat kunnen krijgen. Dat is hen voor het voorseizoen in ieder geval ook dit jaar weer gelukt. Het feit is alleen wel dat er sterkhouders vertrokken zijn. Zo moet Mike Teunissen proberen om de schoenen van Alexander Kristoff te vullen. Een hels karwei, want het palmares van de Noor is vele malen groter dan die van de Nederlander. Toch probeert de Waalse ploeg met dit soort aankopen juist meer hun sterke kwaliteiten uit te diepen, dan de tekortkomingen weg te poetsen.

Wat dat betreft richt de ploeg zich vooral op de klassiekers met Girmay en Teunissen, op de sprints met datzelfde duo én Gerben Thijssen, is Louis Meintjes de aangewezen klimmer om eventueel goede resultaten in het rondewerk neer te zetten en hebben ze een heel bataljon renners dat voor zeges in overige eendagswedstrijden en rittenkoersen kan gaan. Eindklassementen streven ze daarom – bijna – niet na.

Waarom tempert Aike Visbeek de verwachtingen?

Het seizoen 2022 was voor Intermarché-Circus-Wanty het beste ooit. Hoogmoed komt voor de val en dus heeft de Performance manager – Visbeek staat sinds 2021 aan het roer van deze ploeg – hard zijn best moeten doen om iedereen binnen het team ervan te overtuigen dat het in 2023 weer een stuk lastiger kan zijn. Hijzelf vindt namelijk dat de selectie van nu nog veel terrein te veroveren heeft, wil het op hetzelfde niveau komen als de selectie van een jaar geleden. Wel ziet Visbeek de potentie om naar hetzelfde niveau toe te groeien.

Dat is een realistisch beeld. Jongens als Goossens en Hugo Page, hebben een jaar nodig gehad om zich aan te passen aan het niveau van de WorldTour. Dat gaat nu goed, maar die vlieger zal in 2023 ook opgaan voor talentvolle jongens als Arne Marit, Laurenz Rex, Rune Herregodts, Dries De Pooter en vooral Madis Mihkels. Bovendien: vorig jaar zorgden zeven renners voor de voornaamste punten: Girmay, Hermans, Hirt, Kristoff, Meintjes, Pozzovivo en Lorenzo Rota. Daarvan zijn er vier vertrokken, waardoor de ploeg bij blessureleed of ziekte niets kan opvangen. En dus moet men de verwachtingen temperen.

Wanneer is het seizoen geslaagd?

Intermarché-Circus-Wanty wil uitgroeien tot een stabiele WorldTour-ploeg in de top-10 van de UCI Team Ranking. Dat is ook voor dit jaar de doelstelling. Andere ambities die de ploeg heeft uitgesproken, zijn meedoen om de top-5 en het podium in de klassiekers. Ook willen ze met Meintjes opnieuw de top-10 in een grote ronde bewerkstelligen en hopen ze komende zomer vurig op een ritzege in de Tour de France. Wanneer ze hierin slagen, zullen Visbeek en co met genoegen terugkijken op het wielerseizoen 2023

Hoe afhankelijk zijn ze van paradepaardje Biniam Girmay?

Best wel, al laten de eerste weken van het nieuwe jaar al zien dat dit niet zo hoeft te zijn. Het feit blijft dat het supertalent uit Eritrea dé kopman voor de klassiekers is en ook in lastige massasprints de beste troefkaart is voor Intermarché-Circus-Wanty. Als Girmay wegvalt, zadelt dat de ploeg van Visbeek wel met een groot probleem op. De jongeling toonde vorig jaar aan Gent-Wevelgem te kunnen winnen, net als een rit in de Giro. Daar rijden er niet nog drie van bij de Waalse formatie.

Welke talenten komen eraan?

Intermarché-Circus-Wanty heeft wat dat betreft een heel interessante selectie. Zo is de verwachting dat Marit en Herregodts dit seizoen weer een nieuwe stap in hun ontwikkeling zullen zetten, hoopt Thijssen zijn groei naar de topsprinters voort te zetten en moeten Julius Johansen en Georg Zimmermann in navolging van Goossens ook laten zien dat ze het verschil kunnen maken op dit niveau.

Qua afmakers is het vooral uitkijken naar de jonge Fransman Page en neoprof Mihkels. Eerstgenoemde maakte op het eind van 2022 de stap naar korte resultaten en zette dat begin dit jaar door in Australië. Wat heet: alleen Marius Mayrhofer bleef hem voor in de WorldTour-eendagskoers Cadel Evans Great Ocean Road Race. Page is snel na een lastige koers. Dat geldt ook voor Mihkels. Wat goed is, komt snel. Deze jongen uit Estland bewees zich ook vorig jaar al als stagiair en kan dit seizoen misschien al ergens om de prijzen meedoen.

Nieuw in de selectie van 2023

Nicolò Bonifazio (TotalEnergies)

Lilian Calmejane (AG2R Citroën)

Rui Costa (UAE Emirates)

Dries De Pooter (Hagens Berman Axeon)

Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise)

Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise)

Madis Mihkels (Ampler-Tartu2024)

Tom Paquot (Bingoal-Pauwels Sauces-WB)

Laurenz Rex (Bingoal-Pauwels Sauces-WB)

Dion Smith (BikeExchange-Jayco)

Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Vertrokken

Jan Bakelants (gestopt)

Dimitri Claeys (gestopt)

Théo Delacroix (St. Michel-Mavic-Auber93)

Tom Devriendt (Q36.5 Pro Cycling)

Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

Jan Hirt (Soudal-Quick-Step)

Alexander Kristoff (Uno-X)

Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious)

Barnabás Peák (Human Powered Health)

Domenico Pozzovivo (n.n.b.)

Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes)

Kévin Van Melsen (gestopt)

Steekkaart Intermarché-Circus-Wanty Land:

Sinds: 2009 (eerder o.a. Verandas Willems, Accent.jobs-Wanty, Wanty-Groupe Gobert, Circus-Wanty Gobert, Intermarçhé-Wanty-Gobert)

UCI-afkorting: ICW

Fiets: Cube

Groepset: Shimano

Tenue: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Gent-Wevelgem –

Luik-Bastenaken-Luik –

Giro d’Italia – 6e en 8e in het eindklassement + 2 ritzege

Vuelta a España – 11e in het eindklassement + 1 ritzege

Tour de France – 7e in het eindklassement Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Intermarché-Wanty-Gobert – Biniam Girmay stuwt de ploeg naar grote hoogte

