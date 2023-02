Jumbo-Visma staat in 2023 voor moeilijkste opdracht ooit

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweeks een nieuwe ploeg die we doorlichten. We trappen de serie af met de beste ploeg ter wereld: Jumbo-Visma.

Waar liggen de grootste uitdagingen?

Jumbo-Visma heeft zichzelf nogal wat ten doel gesteld voor het nieuwe seizoen. Ze moeten ook wel. Als titelverdediger kunnen ze in de Tour de France voor niets anders dan dat gaan. Het is in de wielersport het hoogste doel wat je jezelf kunt stellen en daarom zo verduveld moeilijk om te behalen. Vorig jaar lukte dat, maar de vraag is dat of dat met het huidige parcours ook kan. Tadej Pogačar is opnieuw de grote uitdager. Jonas Vingegaard is de kopman, al zou het in sommige stoute dromen ook het ideale parcours voor een eindzege van Wout van Aert kunnen zijn.

Met hem wil sportief directeur Merijn Zeeman echter eerst een monument op kasseien winnen: de Ronde van Vlaanderen of/en Parijs-Roubaix. Die uitdaging is een stuk minder groot dan de Tour, want Jumbo-Visma is de laatste drie voorjaren (al was die in 2020 in de herfst) heerser in de klassiekers. De tegenstand is moordend, maar als collectief steekt Jumbo-Visma er bovenuit. De derde uitdaging wacht in mei. Dan krijgt Primož Roglič een ijzersterke ploeg mee (waaronder superhelper Wilco Kelderman) met als doel om de Giro d’Italia te winnen tegen Remco Evenepoel.

Wat hebben Wout van Aert en Dylan van Baarle aan elkaar?

Dat zal de tijd moeten uitwijzen, maar op papier zijn ze complementair aan elkaar. De Nederlander zal hoe dan ook de aanval moeten kiezen om te winnen. In de jongste Parijs-Roubaix liet hij zien daartoe in staat te zijn. Naar de streep rijden met de explosieve types is dan weer weggelegd voor Wout van Aert. Hij kan met andere woorden op zijn lauweren rusten als Van Baarle er vandoor gaat. Het is dan aan de concurrentie om de kastanjes uit het vuur te halen. Maar wie doet dat? Precies. In eenzelfde scenario hebben ook Christophe Laporte en Tiesj Benoot daar veel baat bij.

Is Primož Roglič definitief ingehaald als onbetwiste leider van Jumbo-Visma?

Een belangrijke eigenschap in het vormen en smeden van een topteam, is op tijd doorselecteren. Bij Jumbo-Visma is dat nog niet nodig, want ze hebben Primož Roglič na dit seizoen minstens nog een jaar op topniveau nodig. Regeren is vooruitzien: er zijn mondiaal maar vijf renners wiens contract na 2023 afloopt, die op den duur enigszins als vervanger voor de 33-jarige Sloveen kunnen gelden. Merijn Zeeman zal dat goed in de gaten hebben en wil hem tevreden houden. Een rol als enige kopman in de Tour kan Jumbo-Visma hem niet meer bieden.

En daarom gaat Roglič met een zeer sterk team rond zich proberen om de Giro te winnen. Met drie tijdritten en veel explosieve aankomsten (die hem liggen), kan hij zijn ei daar volledig kwijt. En ja, wereldkampioen en supertalent Remco Evenepoel staat daar ook aan de start. Maar in de jongste Vuelta liet de Sloveen tot aan zijn opgave zien dat hij de jong Belg partij kan bieden. Tot Roglič’ tevredenheid haalde de Nederlandse ploeg ook zijn boezemvriend Jan Tratnik binnen.

Hoe veel toekomst is er nog voor Olav Kooij?

Veel. Het geloof binnen Jumbo-Visma in de piepjonge, veelzijdige sprinter is onverminderd groot. Stemmen die opriepen om hem in 2023 te laten debuteren in een grote ronde, komen van een koude kermis thuis. De selecties voor de Giro en de Tour staan al grotendeels in de steigers en daar staat de naam van Kooij niet tussen. Hij gaat komend jaar een zwaarder WorldTour-programma rijden, om daar ook proberen te winnen zoals op een lager niveau in 2022. En wie weet zit er dan alsnog een grote ronde-debuut in tijdens de Vuelta a España in het najaar.

Dat Merijn Zeeman serieus is, blijkt wel bij het opstellen van de grote doelen van dit jaar. Er werd gesproken over de monumenten met Wout van Aert, een Giro-zege met Roglič en het titel verdedigen in de Tour met Vingegaard. Én over het project-Olav Kooij. Daar spreekt veel vertrouwen uit. Maar wat goed is, komt snel. Het Jachtluipaard van Numansdorp is hongerig. Lukt het Jumbo-Visma om het verlangen naar etappezeges in de Tour in toom te houden tot 2024?

Welke toppers van morgen staan er klaar?

Bij Jumbo-Visma hebben ze de laatste jaren tal van talenten overgeheveld van hun eigen opleidingsploeg. Olav Kooij is daarvan een goed voorbeeld, maar komend jaar verwachten ze veel van Mick en Tim van Dijke in de voorjaarskern. Daarnaast ontwikkelt Gijs Leemreize zich steeds verder en hebben ze opgekeken van zijn rol als invaller tijdens de laatste Giro. Een grote ronde zit er in 2023 voor hem vooralsnog niet in. Ronderenners Michel Heßmann en nieuwe aanwinst Tom Gloag maken ook grote stappen en kunnen het komende wielerjaar misschien al eens verrassen.

Voort is de progressie van Edoardo Affini, Koen Bouwman, Sam Oomen en mountainbiker Milan Vader interessant om in de gaten te houden. Blijven zij een rol als ondersteuner uitvoeren tijdens de rest van hun carrière, of lukt het hen om een vrije rol af te dwingen? Sepp Kuss heeft zich in tussen neergelegd bij die rol. Geen schande, want daaraan houdt Jumbo-Visma misschien wel de beste klimknecht ter wereld over. Wel is dit het jaar van de waarheid voor wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss: kan hij uitgroeien tot kopman binnen Jumbo-Visma? Mocht dat al niet lukken, dan hoopt de Nederlandse ploeg die gevonden te hebben in de Hongaar Attila Valter.

Nieuw in de selectie van 2023

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Tom Gloag (Trinity Racing)

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

Attila Valter (Groupama-FDJ)

Jan Tratnik (Bahrain Victorious)

Vertrokken

David Dekker (Arkéa Samsic)

Tom Dumoulin (gestopt)

Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny)

Chris Harper (Jayco-AlUla)

Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)

Steekkaart Jumbo-Visma Land:

Sinds: 1984 (eerder o.a. Kwantum Hallen-Yoko, Buckler, WordPerfect, Rabobank, Blanco, Belkin en LottoNL-Jumbo)

UCI-afkorting: TJV

Fiets: Cervélo

Groepset: SRAM

Tenue: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Tour de France – (algemeen, punten- en bergklassement) + 6 ritzeges

Parijs-Nice – (eindklassement) + 3 ritzeges

Critérium du Dauphiné – (eindklassement) + 3 ritzeges

E3 Saxo Bank Classic –

Omloop Het Nieuwsblad – Uitgebreide terugblik op 2022

