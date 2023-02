Astana Qazaqstan wisselt van koers in 2023

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. Vandaag het slechtste WorldTeam van 2022: Astana Qazaqstan.

Wat mogen we van Astana Qazaqstan verwachten?

Dat is afwachten. Op papier hebben de azuurblauwen een deftige selectie, maar dat hadden ze vorig jaar ook. Toen liep het voor geen meter, omdat er – net als in 2021 – achter de schermen een aantal rommelige zaken speelden. Door het afzwaaien van Vincenzo Nibali en het ontslag van Miguel Ángel López, is de ploeg wel ernstig verzwakt op het gebied van het rijden van grote rondes. Daarvoor blijft nu alleen Alexey Lutsenko over, maar hij kwam bij zijn laatste twee pogingen in de Tour de France niet verder dan de plekken zeven en acht.

Waarom is Mark Cavendish aangetrokken?

Tweeledig: enerzijds omdat die kans zich heel laat in 2022 nog voordeed, nadat het project rondom B&B-Hotels definitief klapte. Anderzijds moet ploegbaas Aleksandr Vinokourov hebben ingezien dat sprinters relatief makkelijk UCI-punten pakken. Voor het eerst sinds het begin van de ploeg in 2006, heeft Astana de beschikking over sprinters. Dat is altijd een bewuste keuze geweest, omdat Astana naar eigen zeggen niet de middelen had om naast een topsprinter ook te investeren in een goede sprinttrein.

Die laatste lijkt er nog steeds niet te zijn, maar de topsprinter is dus wel aan boord: Cavendish. De ervaren Brit moet er deels voor zorgen dat Astana Qazaqstan in 2023 een goede basis legt qua UCI-punten, zodat ze in 2025 niet opnieuw in de degradatiezorgen belanden. Wat betreft Cav zelf, zal hij vooral bezig zijn met het recordaantal etappezeges van Eddy Merckx in de Tour. De Belg won er – net als de Brit – 34. Cavendish hoopt komende zomer nog één keer de kans te krijgen om dat stokoude record aan diggelen te sprinten.

Waar liggen de uitdagingen voor teammanager Aleksandr Vinokourov?

Voornamelijk op het rijden van klassementen, jarenlang een van de sterkste punten van Astana Qazaqstan. Altijd hebben zij wel een kopman gehad die aan een grote ronde als voorname outsider begon. Door het wegvallen van Nibali en het ontslag van López, zullen de blauwhemden het komend seizoen moeilijk krijgen. Ook is het te hopen voor Vinokourov dat hij de klassiekerkern aan de praat krijgt, want die ongeoliede machine sputterde in het voorjaar van 2021 heftig tegen. Verder is aanvallen het devies voor de troepen van Astana Qazaqstan.

Maar bovenal zal Vino ook zelf zijn boontjes moeten doppen. Er loopt nog altijd een onderzoek naar de Kazachse teammanager van deze ploeg. Met de dopingschorsing van Michele Gazzoli en het plotse ontslag van López, heeft Astana Qazaqstan het – naast het sportieve aspect – ook heel druk met het voldoen aan de ethische criteria.

Hoe kan Cees Bol zijn stempel drukken?

Op meerdere manieren. De sterke sprinter kan zich in pelotonspurts mengen, maar zo’n aankomst op zijn naam zetten is heel lastig voor de Nederlander. Hoewel hij graag het liefst voor eigen kans rijdt, zal Bol komend jaar ook meermaals als sprintaantrekker van Cavendish fungeren. Mogelijk heeft hij die rol ook in de Tour de France, waar hij de Brit dus aan zijn record kan helpen. Tot slot gaat Bol dit jaar ook een droom achterna jagen: klassiekers rijden. Een zege behalen in het voorjaar zou de dikke vette kers op de romige taart zijn.

Welke talenten komen eraan?

Echte toptalenten herbergt de selectie van Astana Qazaqstan niet, al staat Samuele Battistella (24) wel voor het jaar van zijn doorbraak. De Italiaan komt tot zijn recht als puncheur en aanvaller. Gianmarco Garofoli (20) is een getalenteerde klimmer uit Italië. Hij zou hier en daar al tekenen van zijn talent kunnen geven. Qua Kazachs oogpunt is het interessant om de ontwikkelingen te volgen van allrounder Yevgeniy Fedorov, tijdrijder Igor Chzhan en klimmer Vadim Pronskiy.

Toch zullen de meeste ogen gericht zijn op Gleb Syritsa. De sterke en rappe sprinter brak vorig jaar definitief door en verdiende daarmee een overgang naar Astana Qazaqstan. Aanvankelijk werd voor hem ook Martin Laas als sprintaantrekker aangetrokken en dus weet de jongeling wat-ie moet doen: sprints winnen. Onder de vleugels van de ervaren Cavendish, kan hij een cruciale ontwikkeling doormaken, die Syritsa straks later in zijn carrière van pas zal komen.

Nieuw in de selectie van 2023

Cees Bol (Team DSM)

Mark Cavendish (Soudal-Quick-Step)

Igor Chzhan (Almaty Cycling)

Marco Garofoli (Astana Qazaqstan Development)

Martin Laas (BORA-hansgrohe)

Luis Léon Sánchez (Bahrain Victorious)

Gleb Syritsa (C.C.Catalunya-Bcna)

Vertrokken

Valerio Conti (Corratec)

Stefan De Bod (EF Education-EasyPost)

Michele Gazzoli (dopingschorsing)

Sebastián Henao (n.n.b.)

Miguel Ángel López (Medellin-EPM)

Vincenzo Nibali (gestopt)

Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Development)

Steekkaart Astana Qazaqstan Land:

Sponsoren: Een Kazachs businessconsortium

Sinds: 2006 (eerder onder meer Liberty Seguros-Würth en Astana-Premier Tech)

UCI-afkorting: AST

Fietsensponsor: Wilier

Groepset: Shimano

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Giro d’Italia – 4e in het eindklassement

Tour de France – 8e in het eindklassement

Vuelta a España – 4e in het eindklassement

Ronde van Polen – 7e in het eindklassement

UAE Tour – 10e in het eindklassement Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Astana Qazaqstan – Vinokourov betaalt de prijs voor onsamenhangend verhaal

Selectie Astana Qazaqstan 2023

