Cofidis begint met een bang hartje aan 2023

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. We gaan verder met de eerste Franse ploeg in deze reeks, Cofidis.

Waar richt Cofidis zich op?

Voornamelijk op kleinere wedstrijden. We hoeven van de Fransen geen wonderen te verwachten in de klassiekers, de eindklassementen van de grote rondes en eigenlijk ook niet in de rondes van een week. Meer nog: een topsprinter is ook niet aan boord. Daarom zullen ze vermoedelijk hun pijlen opnieuw richten op legio Franse koersen uit de UCI Pro Series, of van .1-niveau. Al is er ook dit jaar logischerwijs hoop op een uitspatting in de écht grote koersen bij de ploeg van teammanager Cédric Vasseur.

Welke kopmannen moeten daarvoor zorgen?

Het probleem voor Cofidis is echter dat die uitspatting er waarschijnlijk niet in zit, omdat het een Allegaert’je van renners is die elders ook tekort kwamen. De beste renners van deze ploeg luisteren naar de namen van klassementsrenners Guillaume Martin en Ion Izagirre, tweede- of misschien wel derderangssprinters als Simone Consonni, Bryan Coquard en Max Walscheid en rasaanvallers als Simon Geschke, Jesús Herrada en Victor Lafay. Benjamin Thomas kan met zijn goede tijdrit wel de wat gemakkelijkere kleine rondjes goed aan.

Wat hebben ze geleerd uit de vorige WorldTour-cyclus (ze werden achttiende)?

Eigenlijk kun je stellen dat Cofidis een ProTeam met een WorldTour-licentie is. In de vorige WorldTour-cyclus van 2020 tot en met 2022, won de Franse equipe 43 wedstrijden. Slechts drie daarvan waren op WorldTour-niveau: ritzeges in de Giro d’Italia, Vuelta a España en de Ronde van het Baskenland. Door een een aantal goede resultaten in een paar andere koersen, zijn ze ternauwernood aan degradatie ontsnapt. Gezien hun huidige selectiebestand, lijkt het erop dat ze ook dit jaar vooral in het Pro Series-circuit hun slag willen slaan.

Een goed begin is het halve werk. Ploegen die niet in de problemen willen komen tijdens het laatste jaar van de cyclus (2025), doen er goed aan om meteen een sterk eerste jaar op de tabellen te zetten. Vorig seizoen bleek immers dat de koersdynamiek voor de ploegen in degradatienood er heel anders uitzag dan hoe wielertactiek bedoeld is. Wat dat betreft kan Cofidis er maar als de kippen bij zijn, want op dit moment lijkt de Franse equipe een van de voornaamste degradatieklanten aan het eind van 2025.

Waarom hebben ze geen grote namen aangetrokken op de transfermarkt?

De reden is simpel: Cofidis heeft niet het grootste budget en afgelopen winter zijn er geen grootverdieners vertrokken. Daardoor is de ploeg uitsluitend in de breedte versterkt. Dat ze hun scorende renners wel graag aan boord hielden, bleek toen Max Walscheid wilde vertrekken. Hij heeft nog een contract tot het einde van 2023, maar kon rekenen op interesse van Doug Ryder – bij wie de grote Duitser ook in 2020 en 2021 onder contract stond. De sterke sprinter had wel oren naar een overstap naar Q36.5 Pro Cycling, maar kreeg daarvoor geen toestemming.

Hoe kijken ze naar de toekomst?

Cofidis heeft dus niet de allersterkste of allergrootste namen als kopmannen. Consonni, Coquard en Walscheid kunnen de nodige punten scoren in het eendagswerk, maar voor mannen als Martin, Izagirre, Herrada, Geschke, Thomas en Lafay is dat geen garantie in andere eendagswedstrijden of (via etappezeges in) rittenkoersen. Een veldslag kunnen ze zeker succesvol afronden, maar de oorlog ga je met deze mannen niet winnen. Ook qua opvolging blijft deze ploeg achter.

Alexis Renard is een talent met een klassiekerprofiel, maar het ligt niet meteen in de lijn der verwachting dat hij ooit met de besten ter wereld zal strijden. Datzelfde geldt voor de Britse klimmer Harrison Wood, al is hij pas begonnen aan zijn eerste profseizoen. Geef hem nog wat tijd. Hugo Toumire is dan weer een getalenteerde allrounder, die in de jeugdcategorieën bergop heel aardige prestaties liet zien. Zo werd hij vijfde in zowel de Ronde van de Toekomst als de Tour de Savoie-Mont Blanc in 2021. Twee jaar eerder werd hij ook tweede in Parijs-Roubaix U19.

Toch is er een fel lichtpunt dat misschien dit jaar al kan doorstoten tot het kopmanschap. We hebben het dan over Axel Zingle. De 24-jarige Fransman is een echte laatbloeier; vorig jaar werkte hij pas zijn eerste profjaar af. Maar die miste hij absoluut niet. De puncheur uit Mulhouse is gemaakt voor de klassiekers. Hij won vorig jaar meteen twee eendagswedstrijden bij de profs en verzamelde talloze andere podia en ereplaatsen. Zingle – die ook beschikt over een zeer sterk eindschot – is van origine mountainbiker, maar besloot zich pas in 2020 op de weg te concentreren. Hij bleef door twee coronajaren nog wat anoniem, dit jaar staan de klassiekers op zijn menu.

Nieuw in de selectie van 2023

Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA)

Axel Mariault (U Nantes Atlantique)

Christophe Noppe (Arkéa Samsic)

Harrison Wood (AVC Aix-en-Provence)

Vertrokken

Sander Armée (gestopt)

Tom Bohli (Tudor Pro Cycling)

Szymon Sajnok (Q36.5 Pro Cycling)

Kenneth Vanbilsen (gestopt)

Davide Villella (gestopt)

Steekkaart Cofidis Land:

Sponsoren: Een Franse kredietbank

Sinds: 1997 (altijd als Cofidis)

UCI-afkorting: COF

Fietsensponsor: LOOK

Groepset: Campagnolo

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Ronde van het Baskeland – in het eindklassement + 1 ritzege

Ronde van Romandië – in het eindklassement

Parijs-Nice – 7e in het eindklassement

Ronde van Catalonië – 8e in het eindklassement

Vuelta a España – 1 ritzege Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Cofidis – Het spook van de WorldTour

Selectie Cofidis 2023

Wielerploegen 2023