INEOS Grenadiers vangt 2023 aan met haar blik op de toekomst gericht

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. Op deze zaterdag is het de beurt aan de rijkste ploeg van de wereld: INEOS Grenadiers.

Waarom is INEOS Grenadiers niet het beste team ter wereld?

Heel simpel: om de doodeenvoudige reden dat de beste renners ter wereld niet in hun team zitten. De Britse formatie beschikt niet over coureurs als Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Julian Alaphilippe. Zowel op het gebied van de grote rondes en in de klassiekers, behoren ze niet tot de absolute teams van de wereld. En eigenlijk hebben ze daar met het oog op komend seizoen, alleen nog maar verder op ingeboet.

In de breedte heeft INEOS Grenadiers misschien wél de beste ploeg ter wereld. Logisch ook immers: als je meer budget te besteden hebt, kun je meer kwalitatief goede renners aan je ploeg binden. Om dat kracht bij te zetten: het team won vorig jaar zes etappekoersen – toch het terrein waar de Britten het van moeten hebben. Alle zes kenden een andere winnaar. Sterker nog: in totaal wonnen liefst vijftien renners van de ploeg vorig seizoen minstens één keer.

Wat is de gedachte achter de transferfilosofie?

Eigenlijk is die al twee jaar hetzelfde. Na de hoogtijdagen van Bradley Wiggins, Chris Froome en Geraint Thomas, koos de ploeg van Sir David Brailsford er steeds voor om opzoek te gaan naar de toppers van morgen. Sinds 2018 werden er vrijwel geen grote, gearriveerde namen aangetrokken. Uitzonderingen waren Richard Carapaz, Rohan Dennis, Adam Yates, Richie Porte en Elia Viviani. Hier en daar werden wel een aantal ervaren breedte-versterkingen aangetrokken, maar verder alleen maar jong talent.

Die lijn werd vorig jaar doorgezet met liefst vijf neoprofs, een forse verjongingskuur voor deze ploeg. Ook deze winter zijn er weer drie neoprofs bijgekomen: junioren (!) Michael Leonard en Joshua Tarling, de regerend wereldkampioen tijdrijden U19. Ook Leo Hayter kwam erbij. In tegenstelling tot zijn snelle broer Ethan, is Leo een klimmerstype. Dat geldt ook voor Thymen Arensman, die na 2,5 jaar overstapt van Team DSM. De laatste aanwinst voor 2023 is klassiekerrenner Connor Swift.

Hoe reëel is een nieuwe eindzege in de Tour de France?

Die kans is niet bijzonder groot. Geraint Thomas probeerde het vorig jaar nog, maar bleef steken op een – desondanks knappe – derde plaats. Komend jaar is het plan van INEOS Grenadiers om met drie kopmannen naar Frankrijk af te reizen: Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez en Carlos Rodríguez. De vraag is of Bernal – die de Tour al eens won in 2019 – na lang en zwaar blessureleed terugkeert op zijn oude niveau. Dan nóg is het de vraag of dat genoeg is tegen de na 2019 opgekomen wereldtoppers Pogačar en Vingegaard.

Martínez was vorig jaar de best presterende INEOS Grenadiers-renner, maar de Colombiaanse vuurvreter zakte door het ijs in de Tour. Spaans kampioen Rodríguez daarentegen ontpopte zich tot een van de revelaties van de Ronde van Spanje. Alberto Contador voorspelde hem een aantal jaar geleden al een gouden toekomst toe en dat lijkt er toch stilaan uit te komen. Maar of de 22-jarige klimmer nu al is opgewassen tegen al dat Tourgeweld, valt nog te bezien.

Hoe vangt de ploeg het vertrek van Dylan van Baarle op in de klassiekers?

Het verlies van Dylan van Baarle – die bij de Britten uitgroeide van een klassiekerrenner tot een loeisterke allrounder – zal INEOS Grenadiers voelen. Anderzijds hebben ze een enorm jeugdige, maar ook zeer talentvolle kern voor de klassiekers. Parels als Ben Turner en vooral Magnus Sheffield kunnen de komende jaren in dat gat springen. Met de Ecuadoraanse kasseienvreter Jhonatan Narváez, in sommige koersen Filippo Ganna en natuurlijk superster Tom Pidcock, kunnen ze hun partij meeblazen in het voorjaar.

Waarom is dit een overgansjaar?

INEOS Grenadiers zit al een paar jaar in een impasse en daar lijkt het ook komend seizoen niet direct uit te komen. Het vertrek van sterke renners als vechtjas Richard Carapaz, Van Baarle, de altijd sterke Richie Porte en de Britse klimmer Adam Yates, zullen ze echt gaan merken. Toch gloort er hoop aan de horizon, want de eerste new wave aan talenten komt bijna aan land. Het ligt in de lijn der verwachting dat renners als Martínez, Ethan Hayter en Pidcock dit seizoen definitief aansluiten bij de absolute wereldtop.

Vlak daaronder doemen ook Rodríguez, Sheffield én Arensman op. Als zij dezelfde groei doormaken als de laatste seizoenen, heeft INEOS Grenadiers volgend jaar zes kopmannen om U tegen te zeggen. Maak daar zeven van als Bernal op zijn oude niveau terugkeert. Met andere woorden: een mooi moment voor Geraint Thomas om af te zwaaien na dit jaar. G, als laatste der mohikanen.

Nieuw in de selectie van 2023

Thymen Arensman (Team DSM)

Leo Hayter (Hagens Berman Axeon)

Michael Leonard (Team Franco Ballerini Juniors)

Connor Swift (Arkéa Samsic)

Joshua Tarling (FlandersColor-Galloo)

Vertrokken

Andrey Amador (EF Education-EasyPost)

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

Eddie Dunbar (Jayco-AlUla)

Richie Porte (gestopt)

Adam Yates (UAE Emirates)

Steekkaart INEOS Grenadiers Land:

Sinds: 2010 (eerder Team Sky)

UCI-afkorting: IGD

Fiets: Pinarello

Groepset: Shimano

Tenue: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Parijs-Roubaix –

Amstel Gold Race –

Giro d’Italia – in het eindklassement

Tour de France – in het eindklassement + 1 ritzege

Vuelta a España – 7e in het eindklassement + bergklassement + 3 ritzeges Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: INEOS Grenadiers – Geld maakt niet gelukkig, ondanks Dylan van Baarle

Selectie INEOS Grenadiers 2023

Wielerploegen 2023