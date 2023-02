UAE Emirates wil met Tadej Pogacar in 2023 terug op de troon van Tour de France

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. Vandaag het team van uithangbord Tadej Pogačar: UAE Emirates.

Wat mogen we van deze ploeg verwachten in 2023?

Niet voor niets behoorde UAE Emirates de laatste jaren steevast tot de top-5 ploegen van de wereld. Kijkend naar de selectie is dat niet heel gek, want met het grote budget heeft de ploeg de nodige mogelijkheden om meerdere kopmannen uit te spelen op WorldTour-niveau. Ook in 2023 is dat niet anders. Vooral in de bergen is UAE Emirates een klasse apart, dus mogen we in alle rittenkoersen een pion van voren verwachten.

Tadej Pogačar is uiteraard de absolute kopman, in de klassiekers en in de Tour de France. De ploeg zal alles op alles willen zetten om met de Sloveen opnieuw de Tour te winnen na de nederlaag van vorig jaar tegen Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma. Daarom ook de flinke kwaliteitsinjectie op de transfermarkt.

Ook in de Ronde van Vlaanderen en de heuvelklassiekers is Pogačar dé man bij de Emiratenploeg. Zijn debuut in Vlaanderen afgelopen seizoen was veelbelovend en met zijn explosiviteit is hij een kei in de monumentale klassiekers.

Ook voor wedstrijden van het tweede niveau, de ProSeries, heeft UAE Emirates de nodige renners in dienst die kunnen scoren. Matteo Trentin, Diego Ulissi, Marc Hirschi en Davide Formolo zullen nooit absolute favorieten zijn op het hoogste niveau, maar van onder de radar kunnen zij een hoofdrol opeisen. Wat betreft de sprinters zijn Pascal Ackermann en Juan Sebastián Molano de speerpunten.

Hoe afhankelijk zijn ze van kopman Tadej Pogačar?

De selectie van UAE Emirates is veel breder dan alleen Tadej Pogačar. Neem een Adam Yates, João Almeida, Jay Vine, groeibriljant Juan Ayuso, Marc Soler, Brandon McNulty, George Bennett, Davide Formolo… Teammanager Matxin heeft een heel contingent aan klimmers van topniveau tot zijn beschikking. Daarmee zal de ploeg uit het Midden-Oosten ook in de schaduw van Pogi mee kunnen doen om zeges in grote koersen.

Kiest Pogačar voor de Ruta del Sol? Dan gaat Yates met Soler, Vine en McNulty naar de UAE Tour. Kiest Pogačar voor Tirreno-Adriatico? Dan liggen er in Parijs-Nice kansen voor andere klimmers. De Giro d’Italia zal Pogačar overslaan in aanloop naar de Tour de France, dus krijgen João Almeida, Jay Vine en Davide Formolo daar een kans. UAE Emirates staat ook in die wedstrijden garant voor top-10-uitslagen, maar winnen is wel een pak lastiger als je geen Pogačar heet.

Kortom, Tadej Pogačar hóéft de ploeg niet in zijn eentje te dragen, maar uiteindelijk zijn in de wielerwereld toch alle ogen op hem gericht. Kijkend naar de beste resultaten van de ploeg in 2022, dan staan alle grote zeges op zijn naam.

Hoe gaan ze ervoor zorgen dat ze opnieuw de Tour winnen?

Een belangrijke stap is gezet op de transfermarkt. Pogačar kan in ieder geval rekenen op betrouwbare krachten als Rafał Majka en Marc Soler in Frankrijk. Daar gaan ongetwijfeld nog de nodige kleppers bij komen in dienst van Pogi. Daarnaast zal hij in aanloop naar de Tour de France wat andere keuzes maken, zodat hij kracht over heeft.

Mogelijk zullen die verbeterpunten ingefluisterd worden door Allan Peiper, die na ruim een jaar afwezigheid door ziekte weer terugkeert in de begeleiding van UAE Emirates. De ervaren ploegleider uit Australië is een vertrouwenspersoon van Pogačar en kan zomaar voor een mentaal voordeel zorgen ten opzichte van de editie van 2022, toen Peiper er niet bij was.

Pogačar heeft zelf na zijn nederlaag tegen Vingegaard ook in de spiegel gekeken. Jumbo-Visma had een heel plan uitgedokterd om Pogačar te verslaan en van die tweede plaats is de Sloveen veel wijzer van geworden. “Ik kan niet precies aangeven wat, want dan laat ik mijn concurrentie in mijn kaarten kijken. Het is echter niet zo dat ik een grote fout heb gemaakt”, zei hij tegen WielerFlits.

“Wanneer je alle kleine foutjes optelt dan heeft dat zeker invloed op mijn prestaties gehad. Ik denk dat ik veel van die kleine foutjes in de toekomst kan voorkomen en zodoende richting komend seizoen kan verbeteren. Om die reden kijk ik ook optimistisch vooruit naar de toekomst”, houdt Pogačar de hoop erin.

Welke kopmannen worden uitgespeeld in de klassiekers?

UAE Emirates heeft een breed palet aan mogelijkheden in het voorjaar. Speciaal voor het Vlaamse werk en de heuvelklassiekers is Tim Wellens aangetrokken. Tim Wellens en UAE Emirates, het blijft een rare combinatie voor velen. Maar wellicht pakt het goed uit in de kasseienkoersen, waar Pogačar er twee van rijdt: Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Ook Marc Hirschi, Matteo Trentin en de Nederlandse nieuwkomer Sjoerd Bax zullen zich daar laten zien. Voor hardrijders als Mikkel Bjerg en Vegard Stake Laengen zal ook een plek worden ingeruimd in de voorjaarskernen. De vraag is of die omkadering genoeg gaat zijn om te kunnen opboksen tegen de brede klassieke teams van Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck. In de finales van de grote koersen gaan helpers goud waard zijn.

In het Ardense drieluik zijn er nog meer gegadigden binnen UAE Emirates, want aan klimmers en explosieve types geen gebrek. Pogačar zal de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik betwisten, en met Wellens, Hirschi en Ayuso heeft hij daar een goede ondersteuning. Heuvelspecialist Alessandro Covi kan zijn kans gaan in wedstrijden als de GP Laigueglia en de Brabantse Pijl.

Wat voor rol kunnen Sjoerd Bax en Tim Wellens bij deze ploeg spelen?

Sjoerd Bax zorgde voor een ultieme verrassing door de overstap te maken van Alpecin-Deceuninck naar UAE Emirates. Bij het Belgische team was er geen plek in het WorldTeam, waarop hij besloot naar de ploeg van Pogačar te vertrekken. De klassiekerkern is daar toch niet dermate groot, dat Bax er ruimte krijgt om voor eigen kansen te gaan. Bovendien zijn er genoeg wedstrijden waar UAE Emirates met een vrijbuitersploeg heen gaat; ideaal voor Bax, die ook niet te beroerd zal zijn om zich in dienst te stellen van anderen.

Voor Tim Wellens was het afgelopen najaar even schrikken dat hij wedstrijden moest laten schieten vanwege onrustwekkende hartkloppingen, maar inmiddels is hij weer topfit om te kunnen koersen voor zijn nieuwe ploeg. “Ik heb het gevoel dat ik bij UAE Emirates in een echt internationaal team kom met een professionele structuur en veel ambitie”, zei hij bij de bekendmaking van de transfer.

Wellicht dat die structuur hem een stap verder brengt in de finales van grote klassiekers. Vanaf de Omloop Het Nieuwsblad tot en met Luik zit zijn programma ramvol, dus hij mag zijn veelzijdigheid aantonen als kopman en als schaduwkopman.

Nieuw in de selectie van 2023

Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck)

Felix Großschartner (BORA-hansgrohe)

Domen Novak (Bahrain Victorious)

Jay Vine (Alpecin-Deceuninck)

Michael Vink (Bolton Equities Black Spoke)

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Adam Yates (INEOS Grenadiers)

Vertrokken

Andrés Camilo Ardila (Burgos-BH)

Alexys Brunel (naar de amateurs; hij was aanvankelijk gestopt)

Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty)

Fernando Gaviria (Movistar)

Yousif Mirza (gestopt)

Maximiliano Richeze (gestopt)

Joel Suter (Tudor)

Oliviero Troia (n.n.b.)

Steekkaart UAE Emirates Land:

Sponsoren: Het land Verenigde Arabische Emiraten en Fly Emirates (vliegmaatschappij)

Sinds: 1999 (eerder ook Lampre en Lampre-Merida)

UCI-afkorting: UAD

Fietsensponsor: Colnago

Groepset: Shimano

Tenue 2023 Vijf belangrijkste resultaten 2022

Tour de France – eindklassement + 3 ritzeges

Vuelta a España – & 5e eindklassement + 2 ritzeges

Strade Bianche –

Tirreno-Adriatico – eindklassement + 2 ritzeges

Ronde van Lombardije – Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: UAE Emirates – Zonder Tadej Pogacar talentvol, maar niet veel soeps

Selectie UAE Emirates 2023

Wielerploegen 2023