Arkéa Samsic mikt in 2023 op doorbraak talenten

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. De voorlaatste ploeg die we behandelen in Arkéa Samsic.

Wie zijn de kopmannen bij deze Franse ploeg?

Op papier zijn dat Warren Barguil en Nacer Bouhanni, al miste die laatste bijna het volledige jaar 2022 na een verschrikkelijk harde val in de Ronde van Turkije. Toch hebben beiden niet het allure van een toprenner. De Sprinkhaan van Hennebont had dat in zijn beginjaren wel in zich, maar focust zich de laatste jaren vooral op het behalen van etappezeges én komt goed voor de dag in klassiekers en eendagswedstrijden.

Andere renners die men bij deze ploeg ook als kopmannen zou kunnen beschouwen, zijn Amaury Capiot, Clément Champoussin, David Dekker, Hugo Hofstetter, Daniel McLay en Luca Mozzato. Allemaal leuke renners die zeker het een en ander kunnen bewerkstelligen voor de roodhemden, maar een absolute kopman en leider ontbreekt binnen de selectie van Arkéa Samsic.

Hoe hebben ze het vertrek van Nairo Quintana opgevangen?

Eigenlijk niet. De Colombiaan had al bijgetekend, toen beide partijen in overleg de net ondertekende verbintenis weer verscheurden. Quintana testte immers positief op tramadol in de Tour de France. Dat is (nog) niet verboden, maar de UCI legde hem toch een straf op. Omdat Arkéa Samsic lid is van de MPCC, werden ze vriendelijk doch dringend verzocht om hen de deur te wijzen.

Het budget dat vrijkwam door het vertrek van de Colombiaanse pocketklimmer, hebben de Fransen nog niet opnieuw geïnvesteerd in renners. Een op een is Quintana ook niet te vervangen door een van de nieuwkomers; Champoussin is de enige klimmer van naam die de gelederen van Arkéa Samsic versterkt komend jaar. Wel trokken de roodhemden laat in het seizoen de Italiaanse sprinter Luca Mozzato nog aan.

In hoeverre moet deze promovendus zich zorgen maken om degradatie?

Niet per se. Arkéa Samsic dwong met een kwalitatief mindere selectie de laatste jaren ook promotie af, dus waarom zouden ze nu plots minder presteren? Bovendien ligt de kracht van Arkéa Samsic – net zoals bijvoorbeeld bij Cofidis – voornamelijk in het Franse .1-circuit. Als de Fransen daar opnieuw hun slag kunnen slaan, dan lijken zij zich zelfs zonder uitgesproken kopman hun hoofd boven water te kunnen houden in de WorldTour.

Op welke vlakken liggen de sterke punten van deze ploeg?

Ze moeten het vooral hebben van de sprints en het klassieke voorjaar. In de massaspurts kunnen ze rekenen op – indien fit – Nacer Bouhanni, David Dekker, Hugo Hofstetter en Luza Mozzato. Voor het klassieke werk moet het vooral komen van Jenthe Biermans, Amaury Capiot, Hofstetter, misschien wel Barguil en een aantal jonge talenten. Verder heeft de ploeg tal van rittenkapers onder contract staan, waaronder dus Barguil maar verder ook Élie Gesbert en Christián Rodríguez.

Wat voor talenten komen eraan?

Er zijn een aantal veelbelovende coureurs binnen Arkéa Samsic. Het grootste talent lijkt Kévin Vauquelin te zien. De jonge Fransman stapte als een getalenteerde tijdrijder over, maar kan ook een behoorlijk houtje klimmen. Sommige outsiders vergelijken hem zelfs met Tom Dumoulin. Vauquelin zal net als vorig jaar ook weer een paar Vlaamse koersen gaan rijden. Daar komt hij dan Matis Louvel tegen.

Louvel was vorig jaar nieuw op de tweede lijn in de klassiekers, maar zette toch een behoorlijk indrukwekkend lijstje neer. Als hij die lijn kan doortrekken naar dit seizoen, dan kan Louvel de eerste top 10-plekken in de grote klassiekers dit seizoen op zijn palmares bijschrijven. Met rondetalent Alessandro Verre, de Oekraïnse klassiekerrenner in spa Andrii Ponomar en klassiekertalent Louis Barré (neoprof).

Boven hen staan de nog iets meer ervaren jonge renners. Denk dan aan Champoussin, Mozzato en Michel Ries. Maar ook David Dekker kan in 2023 weleens definitief doortrekken.

Nieuw in de selectie van 2023

Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech)

Clément Champoussin (AG2R Citroën)

Ewen Costiou (Côtes d’Armor-Marie Morin-U)

David Dekker (Jumbo-Visma)

Matis Le Berre (Côtes d’Armor-Marie Morin-U)

Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM)

Andrii Ponomar (Drone Hopper-Androni Giocattoli)

Christián Rodríguez (TotalEnergies)

Vertrokken

Winner Anacona (Colombia Pacto por el Deporte)

Benjamin Declercq (gestopt)

Miguel Eduardo Flórez (GW Shimano-Sidermec)

Romain Hardy (UC Briochine-Bleu Mercure)

Christophe Noppe (Cofidis)

Markus Pajur (Tartu2024)

Dayer Quintana (Colombia Pacto por el Deporte)

Nairo Quintana (n.n.b.)

Connor Swift (INEOS Grenadiers)

Steekkaart Arkéa Samsic Land:

Sponsoren: Franse kredietbank (Arkéa) en zakelijke dienstverlening (Samsic)

Sinds: 2005 (eerder onder meer Bretagne-Jean Floc’h, Bretagne-Séché Environnement, Fortuneo-Vital Concept, Fortuneo-Oscaro, Fortuneo-Samsic)

UCI-afkorting: ARK

Fietsensponsor: Bianchi

Groepset: Shimano

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Tirreno-Adriatico – 1 ritzege

Tour de la Provence – in het eindklassement + 1 ritzege

Volta a Catalunya – 4e in het eindklassement

Parijs-Nice – 5e in het eindklassement

Tro-Bro León – Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Arkéa Samsic – Quintana maakt niet meer het verschil

